Casa África ejecutó el 100% de su plan anual y alcanzó 2,1 millones de beneficiarios en 2025

El Consejo Rector de Casa África aprobó este lunes el informe de cumplimiento del Plan Estratégico 2025-2027 correspondiente al ejercicio 2025, un documento que acredita la ejecución del 100% del Plan Anual de Actuación durante el primer año de vigencia de la hoja de ruta de la institución. El balance recoge la organización de 383 actividades a lo largo del pasado año y un alcance superior a 2,1 millones de beneficiarios, cifras con las que la entidad consolida su actividad en el ámbito de las relaciones entre España, Canarias y el continente africano.

La aprobación del informe tuvo lugar durante la XXXVIII reunión del Consejo Rector, celebrada en la sede de Casa África, en Las Palmas de Gran Canaria. El documento concluye que la institución alcanzó un elevado grado de cumplimiento de sus objetivos estratégicos y operativos durante 2025, primer ejercicio de aplicación del plan aprobado para el periodo 2025-2027.

El Plan Estratégico establece las principales líneas de actuación de Casa África en materia de diplomacia pública, cooperación institucional, actividades culturales, formación y promoción del conocimiento sobre África, y fija los objetivos que deben desarrollarse mediante los sucesivos planes anuales de actuación. El informe aprobado por el Consejo Rector evalúa el grado de ejecución de esas acciones y certifica el cumplimiento íntegro de las previstas para el ejercicio 2025.

Relevo en la Secretaría General

Además del balance de gestión, el Consejo Rector acordó el cese, a petición propia, de Justo Artiles como secretario general de Casa África y aprobó el nombramiento de Ildefonso Socorro Quevedo para ocupar el cargo, de conformidad con lo establecido en los Estatutos del Consorcio.

Durante la reunión, el director general de Casa África, José Segura Clavell, agradeció públicamente el trabajo desarrollado por Artiles durante los últimos tres años al frente de la Secretaría General y destacó su "magnífico trabajo de gestión, desarrollado con rigor, compromiso institucional y una permanente voluntad de servicio público", una labor que, según señaló, ha contribuido al fortalecimiento y la modernización de la institución.

El nuevo secretario general, Ildefonso Socorro Quevedo, es licenciado en Derecho por la Universidad de Salamanca y cuenta además con diplomas en Estudios Europeos, Derecho Europeo y Ciencias Económicas y Empresariales. Es funcionario de carrera de la Comisión de las Comunidades Europeas desde 1994 y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias desde 1998.

A lo largo de su trayectoria profesional ha ocupado distintos puestos de responsabilidad vinculados a la política europea y a la administración autonómica. Entre 2005 y 2010 fue director general de Asuntos Económicos con la Unión Europea del Gobierno de Canarias y, posteriormente, entre 2010 y 2019, desempeñó el cargo de viceconsejero de Economía y Asuntos Económicos con la Unión Europea.

Desde 2019 desarrolla su labor como funcionario de la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, adscrito a la Dirección General de Asuntos Europeos. Su trayectoria profesional ha estado estrechamente ligada a las instituciones comunitarias y a la proyección exterior del archipiélago, especialmente en el ámbito de las relaciones entre Canarias y África.

La XXXVIII reunión del Consejo Rector contó con la participación presencial del director general de Relaciones con África del Gobierno de Canarias, Luis Padilla Macabeo, y de la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias. Asimismo, intervino por videoconferencia la directora general para África del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Ximena Bartolomé Tocino.

También estuvieron representados mediante delegación el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares; el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo; el vicepresidente del Ejecutivo autonómico, Manuel Domínguez; la consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, Migdalia Machín; el secretario de Estado de Asuntos Exteriores y Globales, Diego Martínez Belío; el director general de Diplomacia Económica del Ministerio, Jordi Colgan Perera, y la directora de Cooperación con África, Mundo Árabe y Asia de la AECID, Cecilia García Gasalla.