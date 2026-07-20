Canarias abre una nueva convocatoria de Diginnova tras una inversión de 2,25 millones de euros

La Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias destina 2,25 millones de euros a una nueva edición del programa Diginnova, orientado a incorporar talento cualificado a empresas y centros de investigación del Archipiélago.

La iniciativa financiará programas de formación especializada y prácticas no laborales remuneradas. El objetivo se centra en responder a los retos vinculados a la innovación, la sostenibilidad y la transformación digital, además de reforzar la capacidad del tejido productivo para incorporar conocimiento.

Formación conectada con las empresas

La convocatoria parte de la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura y la gestiona la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información, conocida como ACIISI. El Fondo Social Europeo Plus aporta el 85% de la financiación.

Las ayudas se dirigen a entidades sin ánimo de lucro que desarrollen programas formativos destinados a facilitar la incorporación de talento a empresas y centros de investigación de Canarias. Los proyectos deberán combinar contenidos teóricos especializados con experiencia práctica en entornos reales de trabajo.

Prácticas remuneradas y experiencia profesional

Las personas participantes recibirán formación y podrán realizar prácticas remuneradas en organizaciones vinculadas a los distintos proyectos. Este modelo busca mejorar la cualificación profesional y facilitar el acceso a puestos relacionados con la innovación, la digitalización y la sostenibilidad.

Las empresas, por su parte, podrán incorporar perfiles con capacidad para aportar conocimiento, impulsar nuevos procesos y reforzar sus estrategias de transformación. La financiación cubrirá tanto la formación como las becas vinculadas al periodo de prácticas.

La innovación necesita del talento Migdalia Machín — Consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura

La consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, Migdalia Machín, señaló que “la innovación necesita del talento” de las personas para convertirse en una “verdadera palanca de transformación”.

Machín añadió que Diginnova continúa “fortaleciendo” la conexión entre la formación y la empresa para que Canarias “disponga de profesionales preparados para afrontar los desafíos tecnológicos, ambientales y de competitividad que marcarán” el futuro.

Criterios de valoración: procedimiento de concurrencia competitiva

Las ayudas se concederán mediante un procedimiento de concurrencia competitiva. La valoración tendrá en cuenta el número de personas que cada proyecto prevé formar, la acreditación de la enseñanza por parte de centros de educación superior y el alcance territorial de las propuestas.

La convocatoria priorizará los programas con mayor capacidad para extender sus beneficios al conjunto del Archipiélago. Cada proyecto podrá desarrollarse durante un periodo máximo de 18 meses.

Empleo, conocimiento y competitividad

La consejera defendió que el conocimiento debe encontrar oportunidades para desarrollarse en Canarias y que las empresas necesitan capacidades para innovar y crecer. Según Machín, “invertir en talento es invertir en un modelo económico más sostenible, más competitivo y con mayor capacidad” para generar empleo de calidad.

El programa se sitúa así entre las medidas destinadas a conectar la formación con las necesidades reales del tejido empresarial. La convocatoria busca que las personas participantes adquieran experiencia y que las entidades receptoras incorporen perfiles adaptados a los cambios tecnológicos y ambientales.

Plazo para presentar las solicitudes

Las solicitudes se podrán presentar entre el 15 de septiembre y el 6 de octubre de 2026. El trámite se realizará exclusivamente por vía electrónica a través de la sede del Gobierno de Canarias.

La convocatoria cuenta con una dotación inicial de 2,25 millones de euros, aunque esta cantidad podrá aumentar en caso de disponibilidad presupuestaria. Los fondos forman parte de las actuaciones del Fondo Social Europeo Plus destinadas al empleo, la cualificación y el desarrollo de capacidades.

Cuarta edición de Diginnova

Esta nueva convocatoria corresponde a la cuarta edición de Diginnova, uno de los programas del Ejecutivo autonómico para facilitar la llegada de talento al tejido productivo. Desde su puesta en marcha, la iniciativa formó a 1.609 personas.

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De ese total, 324 participantes accedieron a un empleo después de su paso por el programa. La inversión acumulada alcanza los 5.705.026,78 euros, según los datos difundidos por la Consejería.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas