El 66% de los auxiliares de enfermería en Canarias tiene un contrato temporal

Canarias es la tercera comunidad autónoma de España con mayor número de Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE), solo por detrás de Cataluña y Andalucía. Sin embargo, el informe de Situación del Personal Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) en España, del Ministerio de Sanidad, revela un dato especialmente significativo: el número de profesionales interinos supera ampliamente al de personal fijo.

En Atención Especializada, donde se concentra la mayor parte de la plantilla, trabajan 5.560 TCAE interinos frente a 1.182 fijos que hay en las Islas, una diferencia que pone de manifiesto el importante peso de la interinidad en el sistema sanitario canario.

Según el informe, Canarias cuenta con 8.821 TCAE en activo. De ellos, 8.289 desarrollan su labor en Atención Especializada, principalmente en hospitales, mientras que 532 trabajan en Atención Primaria. Esto significa que cerca del 94% del colectivo desempeña su actividad en el ámbito hospitalario, lo que pone de manifiesto el papel fundamental que estas profesionales desempeñan en la atención sanitaria del Archipiélago.

Estructura laboral

La distribución de la plantilla refleja además el predominio de la contratación no fija. En Atención Primaria, de los 532 TCAE registrados, 73 son fijos, 316 interinos y 143 temporales. En Atención Especializada, la diferencia es aún más evidente, con 1.182 profesionales fijos, 5.560 interinos y 1.547 temporales. Estos datos muestran que una parte importante de las plazas estructurales del sistema sanitario canario continúa ocupada por personal temporal.

Para Juan Navarro, secretario general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de Comisiones Obreras (FSS-CCOO) en Canarias, la elevada interinidad tiene un impacto directo tanto en los profesionales como en el propio sistema sanitario. "Hay trabajadores que terminan marchándose a otras comunidades autónomas o incluso a otros sectores porque les ofrecen una estabilidad que aquí no encuentran", explica. A su juicio, esta falta de estabilidad dificulta la fidelización de los profesionales y supone uno de los principales retos a los que se enfrenta el colectivo.

No obstante, Navarro subraya que la situación de los auxiliares va más allá de la interinidad y señala otras reivindicaciones históricas de la profesión. Entre ellas destaca la falta de actualización de sus funciones y de su reconocimiento profesional. "Las funciones de esta categoría no están actualizadas; los planes de estudio evolucionan y, sin embargo, el reconocimiento de las funciones que realiza el TCAE en su puesto de trabajo no lo hace", afirma, insistiendo en la necesidad de adaptar la profesión a la realidad asistencial actual.

La elevada presencia de este colectivo en Canarias responde también a la creciente demanda asistencial. El Ministerio de Sanidad señala que el envejecimiento de la población, el aumento de las enfermedades crónicas y el incremento de la dependencia generan una necesidad cada vez mayor de cuidados sanitarios y sociosanitarios. Esta evolución obliga a reforzar las plantillas y a planificar adecuadamente los recursos humanos para garantizar una atención de calidad.

En este sentido, el representante sindical considera que, pese a contar con una de las mayores plantillas del país, Canarias sigue necesitando más profesionales. "El número de trabajadores es insuficiente", asegura. En el conjunto nacional, el informe estima que existen entre 135.625 y 136.979 TCAE en el Sistema Nacional de Salud.

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Más allá de las cifras, el estudio pone de relieve algunos de los principales retos a los que se enfrenta el colectivo de TCAE, entre ellos la necesidad de mejorar la estabilidad laboral, reforzar las plantillas y dar respuesta al incremento constante de la demanda asistencial. En el caso del Archipiélago, donde el peso de la interinidad es especialmente elevado, estos desafíos adquieren una especial relevancia para garantizar la continuidad y la calidad de los cuidados.