Así fue el 20 aniversario de Fimucité: estrellas invitadas y conciertos agotados en Canarias

El Festival Internacional de Música de Cine de Tenerife (Fimucité), la cita más antigua del mundo dedicada a la música para el cine, clausuró el fin de semana su 20º aniversario. Bajo la dirección del compositor y director de orquesta tinerfeño Diego Navarro, el programa ofreció conciertos de primer nivel en diferentes puntos del Archipiélago, que recibió además la visita de importantes personalidades dentro de la composición de bandas sonoras de películas de todo el mundo.

El Teatro Leal de La Laguna, el Auditorio de Tenerife y el Teatro Guiniguada de Las Palmas de Gran Canaria fueron tan solo algunos de los enclaves que acogieron estos conciertos que en la mayoría de los casos colgaron el cartel de entradas agotadas. A esta celebración se sumaron dos figuras esenciales de la historia reciente de la música cinematográfica, que se convirtieron en los invitados de honor de Fimucité 20: los compositores ganadores del Premio Oscar de la Academia de Hollywood Stephen Warbeck y John Corigliano, que participaron en actividades formativas y artísticas del festival.

‘Golden Piano Stories’

'Golden Piano Stories'. / Fiorella Licandro

La programación musical de la vigésima edición arrancó el sábado 11 de julio con el estreno mundial de Golden Piano Stories en el Teatro Leal y estuvo protagonizado por el pianista y compositor polaco Aleksander Dębicz, uno de los intérpretes más destacados de la escena musical europea. El recital ofreció un recorrido por algunas de las bandas sonoras más reconocidas y premiadas de la historia del cine, desde clásicos como Exodus o Mary Poppins, hasta composiciones más recientes como La forma del agua, The Brutalist o Sinners, ganadora del Premio Oscar a la Mejor banda sonora en 2026. Para esta cita, Dębicz preparó una selección de arreglos exclusivos que se presentó por primera vez ante el público.

‘John Williams Reimagined’

Un instante de John Williams Reimagined. / Fiorella Licandro

Fimucité ofreció dos funciones de John Williams Reimagined, que se desarrollaron en el Auditorio de Tenerife el jueves 16 de julio y en el Teatro Guiniguada el sábado día 18. Este fue uno de los conciertos más especiales de la programación de este 20 aniversario, puesto que consistió en una propuesta camerística dedicada al universo sonoro del legendario compositor estadounidense. Producido por Robert Townson, el espectáculo realizó un recorrido por algunas de las partituras más emblemáticas de John Williams, autor que a sus 94 años sigue siendo una de las figuras más influyentes de la historia del cine. Sobre el escarnio estuvieron el pianista italiano Simone Pedroni, la flautista solista Sara Andon y la chelista madrileña Irene Alvar Rozas. En estos dos conciertos se interpretaron obras inolvidables como La lista de Schindler o Parque Jurásico. Esta última interpretación fue notablemente más emocional que el resto, puesto que estuvo dedicada al actor Sam Neill, el actor que participó en la saga y que falleció precisamente la pasada semana.

'Star Wars: A New Hope in Concert'

'Star Wars: A New Hope in Concert' en Fimucité 2026. / Fiorella Licandro

Fimicuté 2026 contó con dos funciones de Star Wars: A New Hope in Concert, una producción que combinó cine y música sinfónica en directo, con la proyección de la película original de 1977 en inglés con subtítulos en español, mientras la partitura compuesta por John Williams, ganadora de un Premio Oscar, era interpretada en sincronía con las imágenes. Los pases tuvieron lugar el viernes día 17 y el sábado día 18 en el Auditorio de Tenerife. Dirigió la Orquesta Sinfónica de Tenerife la compositoria y maestra irlandesa Eímear Noone, quien hizo historia al convertirse en la primera mujer directora de orquesta en actuar en la 92ª ceremonia de los Premios Oscar.

'Red Carpet Gala'

Un momento de la 'Red Carpet Gala'. / Fiorella Licandro

El broche final del festival llegó el domingo 19 de julio con la Red Carpet Gala, dirigida por Diego Navarro, en el Auditorio de Tenerife. En esta gran celebración se recorrieorn algunas de las partituras más emblemáticas y oscarizadas de la historia del cine. Así, sonaron títulos como Ben-Hur, Lawrence de Arabia, Bailando con lobos, El último emperador, El señor de los anillos, Titanic, Dune o E.T., entre otros. La gala contó con la participación de la Orquesta Sinfónica de Tenerife, el Tenerife Film Choir junto a Camerata Lacunensis, y solistas invitados como Javier Comesaña (violín), Marcos Pérez (saxofón alto), Diego Pérez (violonchelo eléctrico), Juan Carlos Cantero (bansuri), Gonzalo de Araoz (guitarras), Satomi Morimoto (teclados), y las voces de Cristina Ramos, Estefanía Rodríguez, Aborá Cel, Zuleyma Medina y Ciro Moreno. Además, durante la velada, el compositor John Corigliano recibió el Premio Fimucité Antón García Abril.