Terremoto en Venezuela, en directo | Aumentan a 5.119 los fallecidos y a más de 16.740 los heridos por los terremotos de Venezuela

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O. González / J. L. Escudero

Unas 5.119 personas han fallecido en Venezuela por los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado 24 de junio. El estado de La Guaira ha sido el más afectado.

Sigue aquí la última hora del terremoto en Venezuela minuto a minuto.

Fuente: El Periódico

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