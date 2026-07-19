La energía renovable desaprovechada tiene sus días contados en Canarias

«Es clave, era necesario». La afirmación es del consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, Mariano Hernández Zapata, y el asunto, la creación del marco retributivo para los almacenamientos de energía renovable. Los vertidos -megavatios hora limpios desaprovechados- fueron del 15% en el Archipiélago durante el pasado año y hasta del 20,3% en el caso de Gran Canaria. Todo ese hueco que dejó de cubrirse con fuentes renovables tuvo que rellenarse con generación convencional, contaminante.

La proliferación de parques eólicos desde el año 2018 ha permitido incrementar la potencia renovable instalada en las Islas y situarla por encima del 30%. Sin embargo, cuando se analiza el mapa de generación, a duras penas la cobertura de la demanda alcanza el 22%.

Conservar para otro momento

Como en el sistema solo puede estar presenta la energía que se demanda, ni más ni menos, sucede que por la noche, cuando hogares y empresas tienen la luz apagada y más fuerte sopla el viento, la energía que pueden surtir los aerogeneradores se desaprovecha. Para que no sea así, tienen que existir infraestructuras de almacenamiento capaces de concentrar esos megavatios hora para el momento en que sean necesarios.

En Gran Canaria, Salto de Chira solucionará buena parte de este problema cuando entre en funcionamiento. Pero incluso en esta isla y, por supuesto, en el resto -acaba de anunciarse el inicio del proyecto de una central de bombeo para Tenerife- son necesarias esas baterías, que no llegaban en la cantidad que se necesita porque los promotores no sabían cuánto les iban a pagar por tenerlas y hacer esa labor.

Anuncio de Madrid

«Llevamos años reclamándolo», explica el presidente de la Asociación Eólica de Canarias (Aeolican), Raúl Macías, sobre el marco retributivo cuya creación anunció el pasado martes el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, tras mantener una reunión con los sectores público y privado del Archipiélago.

Tanto en Aeolican como en ACER (Asociación Canaria de Energías Renovables) los técnicos trabajan a destajo para conocer en detalle qué les depara la modificación del Real Decreto 738/2015 –regula la actividad de producción de energía eléctrica y el procedimiento de despacho en los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares– en lo que respecta a esta entrada en escena de la retribución a los almacenamientos.

Satisfacción

Tanto el presidente de ACER, Jesús Matilla, como su homólogo en Aeolican, se protege del resultado que arroje ese trabajo fino, pero no oculta su satisfacción por la puesta en marcha de una solución «tras muchos años hablando del tema». La claridad de las reglas del juego no solo servirán para atraer más inversión en el terreno del almacenamiento, sino que también dará vigor a los proyectos que están en fase de desarrollo dentro de este ámbito.

¿Cómo puede ser que haya quienes apostaron por las baterías sin saber los ingresos que recibirían por ello? Desde luego, sería imposible obtener la financiación necesaria de un banco sin poder presentarle un plan de negocio. Eso deja a los incentivos públicos como única posibilidad. En este caso, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) surgido de los fondos liberados por Bruselas tras la pandemia.

Financiación pública

En noviembre de 2023, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE) falló un proceso de concurrencia para distribuir 58,4 millones de euros entre 39 proyectos del Archipiélago: 24 en Gran Canaria, once en Fuerteventura y cuatro en Tenerife. La convocatoria concentró a varios de los grandes actores privados del sector de la energía de las Islas.

Hasta el momento, el real decreto que se va a modificar solo contemplaba la generación térmica y la generación renovable. Ahora ensanchará la mirada para dar cabida a las baterías anejas a instalaciones térmicas y renovables (hibridadas con convencional e hibridadas con renovables) y a las conocidas como stand alone, lasinfraestructuras de almacenamiento aisladas que reciben la energía de plantas ajenas.

Señal de precio

Otra de las grandes novedades anunciadas por el secretario de Estado de Energía fue el cambio de la señal de precio, que afecta a la suma que ingresarán las infraestructuras renovables por su actividad. Hasta la fecha venía marcada por el precio medio diario que marcaba el mercado peninsular y a partir de la modificación –también en el Real Decreto 738/2015– será el precio medio anual.

Ocurre hasta el momento que en determinados momentos en los que en la Península es posible atender el total de la demanda eléctrica con generación renovable, los megavatios hora limpios generados en Canarias se pagan a cero euros. El cambio no satisface del todo a los empresarios del sector, dado que continúa utilizando como referencia una realidad peninsular que en nada se parece a lo que ocurre en el Archipiélago.

Capacidad de ahorro

Mientras que en las Islas toda la energía que no se genera con renovables nace en las centrales térmicas, en la Península existen otras tecnologías menos caras. En números significa que, o se genera a 65,28 euros el megavatio hora y limpio, o se hace a 200 y hasta 202 euros y contaminando. «Podríamos estar ahorrando dinero a todos los españoles», afirma Raúl Macías, en torno al sobrecoste que se produce en torno a los sistemas eléctricos no peninsulares.

Sobre este aspecto también se pronuncia Jesús Matilla, que pone el acento en que «de un modo u otro» siempre se vincula a Canarias –y Baleares, Ceuta y Melilla– con la España continental en un aspecto en el que, como el eléctrico, en nada se parecen. «No nos definen por lo que somos», lamenta el presidente de ACER.