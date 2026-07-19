Un documental redescubre la figura de Ángel Guimerá y la historia del teatro que lleva su nombre

En el aniversario del fallecimiento de Ángel Guimerá, Santa Cruz de Tenerife vuelve la mirada hacia una de las figuras más influyentes de la literatura y el teatro de los últimos siglos, cuya huella permanece profundamente ligada a la identidad cultural de la ciudad. Su legado no solo se mantiene vivo a través de sus obras, sino también en un espacio emblemático que forma parte del paisaje urbano y emocional de la capital tinerfeña, el Teatro Guimerá.

Ángel Guimerá (1845-1924), nacido en Santa Cruz de Tenerife y criado en Cataluña, es considerado uno de los grandes dramaturgos del modernismo. Autor de títulos fundamentales como Terra baixa o María Rosa, su obra abordó conflictos sociales, pasiones humanas y tensiones identitarias con una profundidad que trascendió fronteras. Aunque desarrolló la mayor parte de su carrera en Cataluña, su origen canario constituye un elemento esencial para comprender su trayectoria y su posterior reconocimiento.

Primer teatro

En Santa Cruz de Tenerife, su nombre quedó inmortalizado en el teatro más antiguo de Canarias concebido específicamente para la representación escénica. El Teatro Guimerá, inaugurado en el siglo XIX, ha sido testigo de generaciones de artistas, espectadores y transformaciones culturales. Su historia, marcada por diversas reformas y adaptaciones, refleja la evolución de las artes escénicas en el Archipiélago y su papel como punto de encuentro para la ciudadanía.

Con motivo de esta efeméride, distintas iniciativas culturales han puesto el foco en la figura del dramaturgo y en el valor patrimonial del teatro. Entre ellas destaca la puesta en marcha por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, que la semana pasada celebró Guimerá, voces de un teatro. Este encuentro cultural organizado en el marco del aniversario del fallecimiento propuso una mirada contemporánea y fresca a la vigencia de una de las figuras fundamentales de la literatura y el teatro de finales del siglo XIX y principios del XX. Durante la cita se presentó además Interludio Guimerá, un reportaje documental impulsado por el Organismo Autónomo de Cultura y dirigido por Lamberto Guerra, que realiza un recorrido por parte de los 175 años de historia del Teatro Guimerá, reflexiona sobre la importancia de su legado patrimonial, sobre el valor del teatro hoy en día, e incluso arroja luz sobre algunos detalles menos conocidos. La dirección de fotografía y postproducción corre a cargo de Edgar Cerdeña.

Corto documental

Lamberto Guerra explica que la idea del proyecto nació a finales de 2024, con la previsión de que el teatro iba a cerrar por reformas, y "queríamos dejar constancia de lo que había sido antes de esa transformación". Lo que comenzó como una propuesta modesta evolucionó hacia una pieza más ambiciosa: "Al final son 175 años de historia, y no cabían en un vídeo corto. Terminamos haciendo un cortometraje documental de unos 30 minutos".

La profesora de Dramaturgia Isabel Delgado en un instante de 'Interludio Guimerá'. / ED

Guerra destaca la singularidad del Teatro Guimerá como espacio cultural: "Es el primer teatro de Canarias construido como tal", y añade que este hecho motivó una aproximación más cinematográfica que meramente informativa. Así, en el documental se abordan tanto las distintas etapas arquitectónicas del edificio como su papel en la vida cultural de la ciudad.

Figura desconocida

Uno de los aspectos que Guerra considera fundamentales es la necesidad de acercar la figura de Ángel Guimerá al público actual. "A veces, los nombres se convierten en una placa, pero no sabemos mucho más. Incluso quienes estamos vinculados al teatro conocemos lo justo, así que me puedo imaginar lo que sabe el público general", reflexiona. Por ello, el documental dedica un espacio específico a contextualizar la vida y obra del dramaturgo, así como su vínculo con Canarias.

‘Interludio Guimerá’ es un cortometraje documental de 30 minutos que recorre 175 años de historia del espacio teatral

El cineasta también pone el acento en la percepción desigual de Guimerá según el territorio: "Probablemente se le valore mucho más en Cataluña que aquí, y me parece importante que la gente conozca esa dimensión". Esta reivindicación se enmarca en un esfuerzo más amplio por recuperar referentes culturales propios y fortalecer la memoria colectiva.

Conexión con el espectador

Más allá de los datos históricos, el proyecto busca conectar emocionalmente con el espectador. "Hay dos opciones cuando ves un documental: que sea un tostón o que te despierte interés para seguir investigando. Y yo quería lo segundo", afirma Guerra, quien apostó por un tono cercano y accesible. "La idea es que el público lo reciba como quien se sienta a charlar con un amigo sobre algo que le interesa".

Un instante de 'Interludio Guimerá'. / ED

El valor simbólico del Teatro Guimerá adquiere especial relevancia hoy en día, cuando permanece cerrado de manera temporal para acometer obras de mejora y adaptación. Estas intervenciones, orientadas a garantizar la accesibilidad y modernización técnica del recinto, abren un nuevo capítulo en su historia. Sin embargo, también plantean interrogantes sobre el equilibrio entre conservación patrimonial e innovación. En este sentido, Guerra reconoce la expectación que genera esta nueva etapa: "Siempre está el riesgo de intervenir en un edificio histórico. La clave será respetar su esencia y, al mismo tiempo, adaptarlo a los nuevos tiempos".

Ciudad y patrimonio

Así, para Lamberto Guerra, el teatro no es solo una estructura física, sino "un ente vivo" que forma parte de la memoria de la ciudad. Por eso, la conmemoración del aniversario de la muerte de Ángel Guimerá se ha convertido en una oportunidad para reflexionar sobre el pasado, el presente y el futuro de la cultura en Tenerife. Su figura, lejos de quedar relegada a los libros de historia, continúa dialogando con la sociedad actual a través de espacios como el Teatro Guimerá y de iniciativas que buscan mantener vivo su legado.