Un clima laboral "enrarecido" en el servicio de urología del HUC ocasiona la pérdida de 17 especialistas en 14 años

El servicio de Urología del Hospital Universitario de Canarias (HUC) ha perdido en los últimos 14 años –desde 2012– un total de 17 sanitarios. Detrás de esta situación, diversas fuentes apuntan a las condiciones laborales del HUC, en general; y un clima laboral enrarecido en este servicio, en particular. Un conflicto que, como apuntan, no ha sido resuelto, pese a las recomendaciones del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y que, unido a la presión asistencial y la merma de la calidad de vida de los sanitarios, ha acabado ocasionando renuncias, bajas, reducciones de jornadas y, en los casos más extremos, abandonos de dicha especialidad.

Entre esos 17 sanitarios se encuentran varios facultativos especialistas, una enfermera, tres residentes que no quisieron continuar trabajando en el hospital y otros tres que decidieron marcharse antes de concluir su periodo formativo.

A día de hoy, apenas quedan una docena de profesionales en el servicio de Urología, muy lejos de la veintena que ejerce a tan solo unos metros de distancia, en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria y de los 18 facultativos que llegó a tener el propio HUC.

"Tratos vejatorios"

Aunque las causas explícitas no han trascendido, diversas fuentes a las que ha consultado este periódico revelan que en el servicio se ha abierto al menos un expediente interno por presunto acoso laboral.

Cabe recordar que a este periódico también han llegado testimonios de una antigua médico adjunta del servicio –a través de la Asociación MIR España– que relata "tratos vejatorios en el Servicio". "Tres de los cinco residentes del Servicio de Urología han dejado la especialidad", afirma esta misiva, que explica que "ninguno se ha atrevido a denunciar" esta situación, aunque sí se comunicó a Docencia.

En el servicio se ha abierto al menos un expediente por presunto acoso laboral

El testimonio relata que, tras seis años de carrera, un MIR y casi tres años aguantando acoso laboral, cuando la residente tomó la decisión de marcharse y dejar la especialidad, Docencia solo le echó en cara que fuera "a dejar colgado ahora el servicio de guardias". Este testimonio insiste en que ella también tuvo que irse y que "otros compañeros han hecho lo mismo".

El Hospital Universitario de Canarias, por su parte, afirma que está en vías de solucionar las seis renuncias y bajas que se han sucedido en los últimos seis meses con la incoporación de tres nuevos médicos especialistas. En concreto, el centro hospitalario afirma que uno se incorporará en el mes de julio y otros dos en agosto, una vez finalicen su periodo de residencia, realizado fuera del hospital.

Los pacientes, los principales afectados

Mientras tanto, los afectados son los pacientes. El déficit de profesionales impide que los que quedan puedan responder en tiempo y forma más de 5.500 de interconsultas –es decir, las peticiones de valoración que realizan los profesionales de Atención Primaria– que ya acumula el servicio de La Laguna y el área norte. Desde mayo ya no se pasa consulta de urología en el CAE del Puerto de la Cruz, ni se responden las interconsultas de Atención Primaria en los centros de salud asociados.

En el CAE de La Laguna, la demanda de interconsultas excede por cientos la capacidad de respuesta. Una situación que, como confirman fuentes consultadas, lleva repitiéndose en los últimos 5 años sin tomar medidas resolutivas. En total, se calcula que hay al menos 5.500 interconsultas sin contestar. Esto quiere decir que hay, al menos, 5.500 pacientes en el limbo: ni en lista de espera de consultas –mucho menos de quirófano– ni en vías de resolución de su problema. Fuentes consultadas afirman que, además, estas peticiones se responden por orden de llegada, en lugar de por criterios médicos de urgencia.

Un problema estructural

Para Cati Darias, el problema, lejos de ceñirse al Servicio de Urología, es estructural. "En el HUC arrastramos muchos años de sobrecarga, unas malas condiciones de trabajo y las mayores listas de espera de todo el Servicio Canario de la Salud (SCS)", resume la delegada sindical del centro. Como insiste, hay otras especialidades en las que también ha habido fuga de especialistas, como es el caso de urgencias; y otras en las que se han realizado diversos estudios relacionados con el clima laboral, como las cocinas.

Otros servicios, como Urgencias, han sufrido también fuga de especialistas

En este sentido, Darias advierte de que los problemas entre compañeros también se agravan porque no se toman medidas. "Llevamos un año y medio pidiendo un sistema de resolución de conflictos que opere al margen del hospital", revela Darias, que destaca que el protocolo de acoso actual de los Servicios de Función Pública de Canarias no es ni ágil ni operativo.

Seis meses sufriendo acoso antes de denunciar

"Para que sea considerado acoso debes pasar seis meses sufriendo el calvario; luego pasan entre dos años y medio y tres años antes de que el SCS llegue a un acuerdo y se piensen unas medidas, pero después de eso no existe ninguna resolución", indica. "Hay varios informes del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales con recomendaciones que nunca se implementan", asevera.

Esto lleva a que el clima de algunos servicios "se enrarezca" y que los profesionales acaben "hartos".

Darias establece el punto de inflexión en la integración del HUC en el SCS en 2009. "En los acuerdos de integración quedó claro que existía un déficit de al menos 300 profesionales", insiste. La situación no mejoró durante la crisis económica y, aunque con la pandemia se pudo recuperar, no es aún suficiente como para soportar la carga asistencial que arrastra el HUC que, además, se hace cargo del Hospital y CAE del Norte y los CAE de La Laguna, La Orotava y Puerto de la Cruz.