Canarias y la Roja: un siglo de talento, leyendas y orgullo

La clasificación de España para la final del Mundial 2026 frente a la Argentina de Messi, la segunda de su historia tras la inolvidable conquista de Sudáfrica 2010, despierta recuerdos y devuelve la mirada hacia aquellos futbolistas canarios que, en algún momento de sus carreras, vistieron la camiseta de la selección española y dejaron también su huella en la Roja. Una historia de talento que atraviesa generaciones y que convierte al fútbol canario en una de las grandes fuentes de futbolistas para la selección española.

Desde 1920, un total de 39 jugadores nacidos en Canarias han alcanzado la internacionalidad absoluta con España. Una cifra que adquiere todavía más valor cuando se pone en contexto y se observa la aportación de los dos grandes clubes del Archipiélago: la UD Las Palmas y el CD Tenerife.

La relación entre Canarias y la selección española comenzó con José Padrón Martín, El Sueco, nacido en Las Palmas de Gran Canaria el 5 de mayo de 1907. El extremo izquierdo fue el primer futbolista canario en vestir la camiseta de España. Debutó el 17 de marzo de 1929 en Sevilla frente a Portugal, cuando defendía los colores del RCD Espanyol, abriendo un camino que posteriormente seguirían decenas de jugadores nacidos en las islas.

Tras Padrón llegaron otros pioneros como Ángel Arocha, formado en el CD Tenerife antes de convertirse en una figura del FC Barcelona; Hilario, internacional durante su etapa en el Real Madrid; Luis Valle, también jugador del conjunto blanco; Paco Campos, referente del Atlético de Madrid; José Pérez, del Hércules CF; Gabriel Jorge, vinculado al CD Tenerife; Machín, internacional durante su etapa en el Atlético de Madrid; y Francisco Martín Arencibia, futbolista del Tenerife antes de consolidarse en el Atlético de Madrid.

Una generación que abrió la puerta para que el fútbol canario empezara a tener una presencia permanente en la selección española. Dentro de esta relación histórica aparecen también futbolistas que alcanzaron la internacionalidad defendiendo a otros clubes. Son nombres como Miguel González, del Atlético de Madrid; Alfonso Rodríguez Foncho, vinculado al CD Tenerife antes de su etapa en el FC Barcelona; Eleuterio Santos Yeyo, figura del CD Tenerife y posteriormente del Real Zaragoza; Diego Rodríguez, ligado al conjunto tinerfeño antes de triunfar en el Real Betis; Pier Cherubino, referente del Tenerife antes de jugar en el Sporting de Gijón; Paco Jémez, internacional durante su etapa en el Real Zaragoza; David Silva, estrella del Valencia y el Manchester City; Pedro Rodríguez, campeón del mundo en Sudáfrica 2010 con España, futbolista del FC Barcelona y el Chelsea; Yeremy Pino, del Villarreal y Crystal Palace; y Ayoze Pérez, formado en la cantera del CD Tenerife antes de alcanzar la internacionalidad con el Real Betis y el Villarreal.

Pero si existe un vínculo especial entre Canarias y la selección española, ese pasa inevitablemente por la historia de la UD Las Palmas. El club amarillo se convirtió durante décadas en uno de los grandes viveros del fútbol español. Veinte internacionales canarios defendieron en algún momento de sus carreras la camiseta de Las Palmas, una aportación que resume la trascendencia del club grancanario en la historia de la Roja.

La historia comenzó con Alfonso Silva, uno de los grandes pioneros del fútbol canario. El centrocampista grancanario formó parte de la selección española que disputó el Mundial de Brasil 1950, un torneo marcado para siempre por el histórico Maracanazo y por el extraordinario cuarto puesto alcanzado por España. Junto a él también estuvieron dos futbolistas que dejaron una profunda huella en el conjunto amarillo: el palmero Rosendo Hernández y el tinerfeño Luis Molowny.

Molowny, además de su talento como futbolista, se convirtió posteriormente en una de las figuras más importantes del fútbol español desde los banquillos, mientras que Rosendo Hernández representa una de las grandes páginas del fútbol canario de la primera mitad del siglo XX. Años después llegó otro momento histórico con Antonio Betancort, guardameta que defendió la portería española en el Mundial de Inglaterra 1966, convirtiéndose en otro representante amarillo en la gran cita del fútbol mundial.

Santos, con la camiseta del Tenerife. / LP / ED

Pero si existe un nombre que simboliza la unión entre Canarias y la selección española, ese es Antonio Afonso Moreno Tonono. Leyenda del club amarillo, elegante central y uno de los grandes defensores de su generación, alcanzó 22 internacionalidades y protagonizó un momento histórico el 19 de octubre de 1972, cuando se convirtió en el primer futbolista canario en lucir el brazalete de capitán de la selección española absoluta.

Lo hizo en el histórico encuentro frente a Yugoslavia disputado en el Estadio Insular, el primer partido internacional absoluto celebrado en las Islas. Aquel día, la figura de Tonono quedó para siempre asociada a la grandeza del fútbol canario.

Otro nombre imprescindible es el de Paco Castellano, uno de los referentes de la UD Las Palmas de las décadas de los sesenta y setenta. El defensa grancanario protagonizó una actuación inolvidable al marcar el gol de España en el empate (1-1) frente a Suecia, en un amistoso internacional disputado en Malmö en 1968. Lo hizo, además, el mismo día de su debut con la selección española, convirtiendo aquella tarde en una de las imágenes más recordadas del fútbol canario en la Roja.

Junto a Tonono y Castellano, aquella generación contó también con futbolistas como Martín Marrero II, Germán Dévora, Juan Guedes, Gilberto II, Felipe Martín, Gerardo Miranda y Juanito Rodríguez, jugadores que tuvieron el privilegio de vestir la camiseta de España y representar al fútbol amarillo en el escenario internacional.

Décadas después llegó el turno de otra generación dorada de futbolistas canarios. Una etapa en la que el talento nacido en las Islas volvió a tener un peso destacado en la selección española.

El gran símbolo de aquella generación fue Juan Carlos Valerón, uno de los futbolistas más admirados de la historia reciente y una referencia por su elegancia, visión de juego y personalidad sobre el campo. El centrocampista grancanario se convirtió en el primer futbolista canario en marcar un gol para España en una fase final de un Mundial. Fue el 2 de junio de 2002, en Corea y Japón, cuando anotó el segundo tanto de la victoria por 3-1 frente a Eslovenia, escribiendo una página histórica para el fútbol de las islas.

A esa brillante nómina se sumaron posteriormente Manuel Pablo, Guayre, Ángel López, Vitolo y Jonathan Viera, futbolistas que mantuvieron viva una tradición que situaba al fútbol canario entre los grandes protagonistas de la selección española.

El último gran representante de esta generación es Pedri. El futbolista de Tegueste, formado en Canarias y con pasado en la UD Las Palmas antes de convertirse en una estrella del FC Barcelona, se incorporó a una lista histórica de jugadores de las Islas en la Roja. A sus 23 años afronta su segunda Copa del Mundo después de haber participado ya en la de Qatar 2022.

Aportación del CD Tenerife

Pero la historia del fútbol canario en la selección española no se entiende únicamente desde la perspectiva amarilla. El CD Tenerife también ocupa un lugar destacado en esta relación y ha sido, durante décadas, otro gran escaparate del talento nacido en las islas. El primer gran nombre fue precisamente Ángel Arocha, uno de los pioneros del fútbol tinerfeño en la selección. Formado en el CD Tenerife, dio posteriormente el salto al FC Barcelona, donde se convirtió en uno de los grandes goleadores de su época al firmar 236 tantos con la camiseta azulgrana.

Tras él llegó Gabriel Jorge, otro de los primeros futbolistas vinculados al Tenerife que alcanzaron la internacionalidad absoluta con España. Su nombre forma parte de aquella primera generación de jugadores canarios que abrió el camino hacia la Roja.

También destacó Francisco Martín Arencibia, futbolista nacido en Cuba pero estrechamente ligado al fútbol tinerfeño. Brilló en el conjunto blanquiazul antes de consolidarse en el Atlético de Madrid y dejó además una huella imborrable en el fútbol canario al convertirse en el primer entrenador de la historia de la UD Las Palmas.

El CD Tenerife siguió aportando futbolistas a la selección española durante las siguientes décadas. Entre ellos aparece Alfonso Rodríguez Foncho, otro representante del fútbol tinerfeño que alcanzó la internacionalidad y posteriormente defendió los colores del FC Barcelona.

Uno de los grandes nombres fue Eleuterio Santos Yeyo, una de las figuras del legendario Real Zaragoza de Los Magníficos, junto a Canario, Marcelino, Villa y Lapetra. Un futbolista de enorme calidad que también forma parte de la historia internacional del conjunto blanquiazul.

A esa lista se unieron posteriormente Martín Marrero II, Gilberto II, Felipe Martín, Diego Rodríguez y Pier Cherubino, futbolistas que representan distintas generaciones del fútbol tinerfeño y que llevaron su talento hasta la máxima categoría internacional.

El último capítulo de esta relación lo protagoniza Ayoze Pérez. Formado en la cantera del CD Tenerife, su progresión le llevó a triunfar en el fútbol profesional y a alcanzar la internacionalidad absoluta con España defendiendo las camisetas del Real Betis y posteriormente del Villarreal.

Aunque no vistieron las camisetas de la UD Las Palmas ni del CD Tenerife durante sus carreras, otros dos futbolistas grancanarios tienen un lugar reservado en esta historia por la dimensión alcanzada en el fútbol internacional: Pedro Arico Suárez y David Silva.

Arico Suárez, nacido en Gran Canaria, forma parte de una página única del fútbol mundial. Fue subcampeón del mundo en 1930 con Argentina, disputando la primera final de un Mundial de la historia frente a Uruguay. Su presencia en aquella cita convirtió al futbolista grancanario en el primer representante de las islas en una gran competición internacional.

Décadas después apareció otro talento nacido en Gran Canaria que alcanzó la cima del fútbol mundial: David Silva. El futbolista de Arguineguín fue campeón del mundo con España en Sudáfrica 2010, donde compartió la gloria con otro tinerfeño, Pedro Rodríguez, integrante de aquella generación histórica de la Roja. Silva disputó además tres mundiales: Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018, convirtiéndose en uno de los grandes futbolistas españoles de su generación y en un referente internacional del fútbol canario.

Ahora, con España nuevamente ante la posibilidad de conquistar una Copa del Mundo, la memoria vuelve inevitablemente sobre el legado de las Islas.

Treinta y nueve futbolistas nacidos en Canarias han defendido la camiseta de la selección española absoluta. Desde José Padrón El Sueco, el pionero que abrió el camino en 1929, hasta Pedri, David Silva, Pedro Rodríguez, Yeremy Pino y Ayoze Pérez, pasando por Alfonso Silva, Luis Molowny, Rosendo Hernández, Antonio Betancort, Tonono, Paco Castellano y Juan Carlos Valerón, el fútbol canario ha escrito una página imborrable en la historia de la Roja. Porque la historia quiso dejar una huella canaria en las dos finales mundialistas de España. En Sudáfrica 2010, David Silva y Pedro Rodríguez se proclamaron campeones del mundo; ahora, en 2026, Pedri y Yeremy Pino vuelven a representar a las islas en la gran cita. Dos generaciones separadas por el tiempo, pero unidas por el mismo orgullo: Canarias siempre estuvo presente cuando la Roja tocó la gloria.

José Padrón, ‘El Sueco’ / La Provincia