Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en TenerifeAparcamientos en el TeideCook Music FestTenerife LAN PartyHospitales más accesiblesCB CanariasProcesión del Carmen en Santa Cruz de TenerifeCD Tenerife
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Terremoto en Venezuela, en directo | Aumentan a 5.069 los fallecidos y a más de 16.740 los heridos por los terremotos de Venezuela

Exteriores eleva a 41 los españoles fallecidos por los seísmos

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

O. González / J. L. Escudero

Más de 5.069 personas han muerto en Venezuela por los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado 24 de junio. El estado de La Guaira ha sido el más afectado.

Sigue aquí la última hora del terremoto en Venezuela minuto a minuto.

Fuente: El Periódico

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents