El boliche es un juego tradicional infantil que se juega sobre una superficie llana de tierra, donde se cava un hoyo semiesférico llamado «gongo» y en el que se debe introducir el «boliche» [y no canica] que así se llama en Canarias a la bolita de barro cocido o de vidrio que da nombre a este juego. El boliche se lanza con los dedos para meterlo en el gongo o «gua», cuando esto ocurre, quien acierta recibe un boliche del rival, si no, le toca tirar al contrario que puede «hacer gua», esto es, meter su boliche en el hoyo, o desplazar el boliche del contrincante alejándolo del gongo de un «bolichazo». Si consigue darle al boliche («pegar un bolichazo») es recompensado también con un boliche por el otro jugador. El juego termina cuando uno de los participantes «ripia» al otro [«ripiar» en el español de Canarias significa ‘limpiar a alguien en el juego’], cuando pierde todos los boliches, mientras que el ganador -se dice- «sale con los bolsillos llenos». «Pegar un bolichazo» es, pues, acertarle un golpe al boliche de otro contendiente con el propósito de alejarlo del hoyo. De ambas figuras, «salir con los bolsillos llenos» después de «dar un bolichazo», surge esta expresión metafórica que ha trascendido del ámbito lúdico al léxico popular para referirse a ‘un golpe de fortuna que lleva a cerrar un buen negocio’. Donde meter el boliche en el hoyo o pegarle literalmente un bolichazo al boliche del contrario se asocian a la idea de «golpe de suerte», mientras que «salir con los bolsillos llenos», por efecto de lo anterior, es una alegoría que significa ‘hacer, cerrar o concluir un buen negocio’. De modo que en el lenguaje común un «bolichazo» ha pasado a ser sinónimo de ‘lance afortunado en los negocios’.

Esta traslación desde el universo lúdico al léxico común a través de la alegoría no es infrecuente en el español de Canarias en el que se da un buen número de figuras y expresiones propias de los juegos y deportes tradicionales (que van desde los naipes a la lucha canaria o la vela latina y otros deportes populares), piénsese en frases como: «Arrayarse un millo», propia de los juegos de cartas y que ha traspasado esa frontera para expresar cuando alguien tiene una ocurrencia oportuna o da una respuesta perspicaz; o «coger a alguien en fuera de juego», propia del ambiente futbolero, se emplea alegóricamente para referirse a cuando alguien es sorprendido en una situación incómoda o comprometida; o «ser alguien un puntal», fuera de los terreros de lucha canaria se refiere a una persona destacada y apreciada por sus competencias y habilidades.

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«Dar/pegar un bolichazo» es equivalente a la expresión coloquial castellana «dar un pelotazo», inspirada en el juego de la pelota (fútbol) y que metafóricamente significa ‘hacer un buen negocio por un golpe de suerte’. [Afín a esta es «dar un braguetazo» (derivado de bragueta) que se dice de un varón que por interés contrae matrimonio con una mujer de familia rica o de clase social más alta]. La frase «pegar un bolichazo» además de referirse al negocio en sí, puede emplearse como: «de (el/un) bolichazo» que hace referencia a la prontitud con que se ejecuta el trato, es decir, ‘(todo) de una vez’, ‘del sopetón’ o ‘de golpe’, pero siempre referido a un asunto crematístico. Podemos escucharla en frases como éstas: «De un bolichazo vendió una de las cadenas del barranco y se quitó de encima todas las drogas que tenía» o «esa casa la compró por la mitad de lo que valía, ahí sí pegó un buen bolichazo».