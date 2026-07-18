Nueve decadas después... nadie sabe nada

Noventa años después del golpe de Estado del 18 de julio de 1936, la memoria de aquellos acontecimientos se percibe cada vez más lejana entre las generaciones que no han tenido contacto directo con quienes vivieron la Guerra Civil o la dictadura. La percepción de los jóvenes de la actualidad refleja una realidad diversa. Algunos son capaces de situar el conflicto en el tiempo o recordar nombres como Francisco Franco, la Segunda República o los republicanos. Otros necesitan alguna pista para relacionar la fecha con el inicio de la contienda y muchos reconocen que apenas conservan lo aprendido durante su etapa escolar.

Sin embargo, incluso cuando los datos históricos se difuminan, permanece una idea compartida sobre lo que supuso la Guerra Civil. Los entrevistados la describen como uno de los momentos más duros de la historia de España. Hablan de un conflicto que dividió al país, enfrentó a familias y dio paso a una larga dictadura. Las referencias a la pobreza, a las fosas comunes o a la falta de libertades aparecen con más frecuencia que los detalles sobre el desarrollo de la guerra o el contexto político previo al golpe de Estado. En algunos casos afloran recuerdos imprecisos. En otros, los propios entrevistados reconocen que han olvidado buena parte de lo estudiado con el paso de los años. También hay quienes consideran que la visión que hoy existe sobre aquella etapa está influida por los relatos familiares o por el debate público que todavía acompaña a este episodio de la historia de España.

Las conversaciones dejan una sensación compartida. La Guerra Civil sigue siendo un acontecimiento conocido, pero cada vez resulta más difícil reconstruir lo ocurrido con precisión. Las fechas se confunden, los nombres aparecen aislados y muchos episodios quedan reducidos a referencias generales. Aun así, casi todos coinciden en señalar que fue un periodo de enorme sufrimiento y de profundas consecuencias para el país. Esa percepción permanece incluso entre quienes reconocen no recordar apenas contenidos concretos. El recuerdo de las consecuencias ha sobrevivido mejor que el de los hechos que las provocaron.

Esa pérdida de detalle también se aprecia al hablar del papel de Canarias en aquellos acontecimientos. Salvo alguna excepción, la mayoría de los jóvenes desconoce la vinculación del Archipiélago con el inicio del golpe de Estado. Algunos aseguran que les «suena» haber oído algo relacionado con Franco, pero poco más. Lo cierto es que fue desde Canarias desde donde el entonces comandante militar partió hacia el Protectorado español de Marruecos para ponerse al frente del Ejército de África. Nueve décadas después, ese episodio sigue siendo poco conocido entre las nuevas generaciones.

¿Sabes qué ocurrió el 18 de julio de 1936?

Alejandro Armas, 23 años.

Alberto recordaba bastante bien la historia. Sabía que el 18 de julio de 1936 «fue el estallido de la Guerra Civil, cuando comenzó el golpe de Estado». También recuerda que España estaba bajo la Segunda República y que el alzamiento estuvo liderado por Francisco Franco. «La guerra duró tres años y dio paso a una dictadura que se prolongó hasta 1975», afirma.

Shakira Taylor Conde, 24 años.

La joven estudiante, recuerda bien lo ocurrido porque recientemente tuvo que estudiarlo para un examen. Sabe que las Fuerzas Armadas se sublevaron contra la Segunda República y que después comenzó la dictadura de Franco. «Quedó un país destrozado, con pobreza», señala. Sin embargo, reconoce que «no tenía ni idea» del papel de Canarias en el golpe.»

Maripaz Gutierrez, 29 años.

La joven de Granada no situaba el inicio de la Guerra Civil en el 18 de julio de 1936, pero recuerda que la derecha se sublevó contra la Segunda República. Para ella, el conflicto supuso «un quiebre absoluto» que dividió incluso a las familias. En su entorno conoce historias de familiares fusilados durante la contienda. «El hermano de mi abuela fue a luchar sin saber por quién luchaba», relata.

Adrián Ortiz, 33 años.

Adrián es un gran conocedor de la historia, relaciona el 18 de julio de 1936 con la Guerra Civil y el viaje de Franco en el Dragon Rapide, aunque admite que duda de la fecha exacta. «La guerra dio paso a una dictadura de más de 40 años y creo que no hay que olvidar lo ocurrido», sostiene. También conoce el paso de Franco por Canarias y su posterior partida hacia África.

Maricarmen Ponce, 29 años.

«Para mí, fue la mayor desgracia que le pudo pasar a España», asegura la joven sobre la Guerra Civil, aunque reconoce que desconocía que el 18 de julio de 1936 marcó su inicio. Recuerda que el golpe de Estado se produjo durante la Segunda República y que después llegaron «muchos años de dictadura». Del papel de Canarias, admite que «tampoco tenía ni idea».

Asier Melián, 23 años.

«No conocía la fecha exacta del inicio», reconoce Asier, aunque tiene una idea aproximada del conflicto. Sabía de la existencia de dos bandos, el «franquista y el republicano». Para él, pese a las numerosas muertes, «es parte de nuestra historia y la historia está para contarla y mantenerla». Lo que desconocía era el papel de Canarias en el inicio del golpe de Estado.

Marta Sáez, 24 años.

«Me imagino que fue el comienzo de la Guerra Civil, porque fue en 1936», señala Marta, psicóloga de 24 años. Recuerda el enfrentamiento entre republicanos y un bando «más conservador», así como la división que provocó incluso dentro de las familias. También sabe que después llegó una dictadura con las libertades «muy limitadas» y conocía el papel que desempeñó Canarias en el inicio del golpe de Estado.

Jessica Melián, 34 años.

Para la joven, la historia de la Guerra Civil también forma parte de su memoria familiar. Aunque reconoce que no recuerda demasiados detalles del conflicto, sabe que enfrentó «a la izquierda contra la derecha». «Al hermano de mi abuela lo mataron durante la guerra porque dispararon al aire y la bala le cayó encima», relata. En cambio, desconocía el papel que tuvo Canarias.

Eduardo Martín, 24 años.

«La historia no la he vuelto a estudiar desde Bachillerato y apenas la recuerdo», reconoce Eduardo. No sabía que el 18 de julio marcó el estallido de la Guerra Civil y, sobre Franco, admite que solo conoce «lo que se escucha». Sin embargo, sí sabía que Canarias tuvo relación con el inicio del golpe de Estado, aunque reconoce que no sabría explicar con detalle qué ocurrió.