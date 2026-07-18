IQOS se suma al ritmo del verano en Canarias

Hay veranos que se recuerdan por los lugares que visitamos, y otros por cómo nos hicieron sentir. Por una canción que sigue sonando días después, o un atardecer que parecía durar para siempre. Por esas conversaciones que surgen sin planearse y terminan convirtiéndose en parte de la memoria de una estación.

Esa manera de vivir la música se repite en muchos lugares, pero en Canarias encuentra un ritmo propio. Entre festivales, paisajes abiertos y planes que se alargan hasta que cae la noche, el verano en las islas se convierte en un escenario natural para compartir algo más que conciertos: encuentros, descubrimientos y momentos que empiezan alrededor de la música.

Las experiencias musicales imprescindibles de Canarias

En ese calendario, Granca Live Fest ha vuelto a ocupar un lugar protagonista para IQOS. Considerado uno de los encuentros musicales más relevantes del archipiélago, el festival refuerza una relación que la marca mantiene desde hace cinco años.

Basado en estudios científicos realizados con unidades de tabaco para calentar del fabricante diseñadas para IQOS ILUMA.

Allí, la marca creó un espacio exclusivo para usuarios adultos de productos con nicotina pensado para disfrutar del festival desde otra perspectiva. Quienes se acercaron al espacio de IQOS pudieron convertir su canción favorita en una creación visual personalizada impresa en un tote bag, experimentar con una cabina de DJ interactiva o participar en distintas dinámicas inspiradas en el universo de IQOS ILUMA i REMIX, su nueva edición limitada.

Pero REMIX va más allá de una edición limitada. Inspirada en la energía de la música, IQOS ILUMA i REMIX nace como una invitación a vivir el verano desde una mirada más expresiva y personal, con una propuesta que combina diseño, color y actitud festivalera. Esa filosofía también se traslada a sus acabados iridiscentes, sus contrastes de color y una estética vibrante que conecta con las noches de verano, los festivales y esa mezcla de estímulos que hace que cada experiencia sea diferente.

IQOS calienta el tabaco en lugar de quemarlo. No está exento de riesgo y con su uso se inhala nicotina, que es adictiva. Producto dirigido exclusivamente a adultos.

IQOS Club Canarias: experiencias para usuarios adultos

Este verano, IQOS acompaña a sus usuarios adultos en algunos de los momentos más destacados de la temporada en Canarias a través de experiencias vinculadas a la música, la cultura, la gastronomía y el ocio. Muchas de ellas forman parte de IQOS Club Canarias*, una plataforma que abre la puerta a propuestas pensadas para descubrir otra forma de vivir el calendario cultural de las islas.

Una alternativa sin combustión para fumadores adultos

Detrás de esta propuesta experiencial también está la apuesta de IQOS por la innovación y por el desarrollo de alternativas dirigidas a fumadores adultos que, de otro modo, seguirían fumando. En el caso de IQOS ILUMA, la diferencia principal frente al cigarrillo está en su tecnología: calienta el tabaco en lugar de quemarlo, evitando así el proceso de combustión.

La combustión es, precisamente, uno de los factores clave en el daño asociado al cigarrillo. Al quemarse, el tabaco genera humo, ceniza y altos niveles de sustancias químicas nocivas. IQOS, al no quemar el tabaco, no produce humo ni ceniza y emite niveles medios de sustancias químicas nocivas mucho menores que el cigarrillo**.

**Reducción de los niveles de las 9 sustancias químicas nocivas que la Organización Mundial de la Salud recomienda reducir en el humo de los cigarrillos, entre las que no se incluye la nicotina. Consulta el apartado “Información importante” en www.iqos.com

La nicotina es adictiva y no está exenta de riesgos, pero no es el principal factor asociado a las enfermedades relacionadas con fumar. El mayor problema está en las sustancias que se generan cuando el tabaco se quema. Por eso, las alternativas sin combustión están dirigidas exclusivamente a fumadores adultos que, de otro modo, seguirían fumando, o a usuarios adultos de productos con nicotina, pero nunca a no fumadores ni a menores.