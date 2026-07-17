Stephen Warbeck (compositor): "Creo que he compuesto más de cien bandas sonoras en mi vida pero sin duda 'Shakespeare in love' es la más conocida"

El compositor británico Stephen Warbeck regresa a Fimucité 15 años después de su primera visita. Creador de música para cine, televisión y teatro, es especialmente conocido por la banda sonora de Shakespeare in love, por la que ganó el Oscar a la mejor música original en 1999. También ha compuesto para películas como Billy Elliot o La mandolina del capitán Corelli y para series y producciones teatrales. Además de escuchar su música en los diferentes conciertos que se suceden estos días en el marco del 20º aniversario del festival de música de cine, Warbeck protagoniza también un encuentro abierto al público en el marco de la Film Scoring Academy.

Regresa al festival después de 15 años y va a participar en diferentes actividades de la XX edición del festival. ¿Qué espera de todas estas propuestas?

Está claro que este festival es una celebración preciosa de la música de cine y una oportunidad para compartirla con mucha gente.

¿Ha cambiado mucho el festival con respecto a lo que pudo ver hace 15 años? ¿Qué mensaje ha transmitido sobre él por el mundo?

Me resulta muy difícil describirlo, porque solo llevo en Tenerife doce horas. Pero, observando el programa del festival, probablemente sí haya cambiado; sobre todo porque ha crecido. Ahora participa una orquesta y hay un concierto de gala, y creo que todo eso lo hace diferente. La última vez que vine lo hice junto a un pequeño conjunto de unos seis o siete músicos y ofrecimos dos conciertos. Por tanto, esta es una experiencia muy distinta. Pero sé que se trata de un festival muy respetado y emocionante.

Ha participado en las actividades de la Film Scoring Academy. ¿Qué les dice a los jóvenes compositores participantes, qué les recomienda usted tras tantos años de experiencia?

No sé si tengo algo que enseñarles, pero les diría que sigan a su corazón y que intenten decir que sí a la gente que les propone nuevos proyectos, en lugar de decir que no. Los jóvenes deben estar abiertos a nuevas ideas y a las propuestas de otras personas, porque así es cómo surge una colaboración auténtica.

¿Eso es lo que ha hecho usted a lo largo de su carrera, decir que sí y tratar de colaborar lo máximo posible?

Lo intento, porque cuando no lo haces y tomas el camino equivocado, después piensas '¿por qué hice eso?'.

En la Red Carpet Gala se interpretarán muchas bandas sonoras de distintas épocas y algunas de ellas han sido compuestas por usted mismo. ¿Es capaz de quedarse con alguna de ellas tras tantos años de trabajo?

Hay muchísimas. Creo que he compuesto quizá unas cien bandas sonoras a lo largo de mi vida, así que sería muy difícil elegir una. Pero supongo que la realidad es que Shakespeare in love es la más conocida, y eso está bien. Aunque también elegiría otras que he hecho en estos años.

¿Hay alguna banda sonora con la que note una conexión especial con el público, alguna que le entusiasme especialmente?

Si hablamos de mis bandas sonoras, creo que depende de cuánto conozca el público mi trabajo. Muchas personas han visto Shakespeare in love, más que otras películas, así que es una buena elección. Pero también es cierto que hay muchas películas que quizá solo hayan visto tres personas y cuya música sería interesante compartir. El problema es que no se puede hacer todo.

¿Cambió su forma de componer después de ganar el Premio Oscar por Shakespeare in love?

Mis métodos de trabajo han cambiado, pero no mis métodos de composición. Cuando escribí la música de esa película, el director venía a mi casa y yo le tocaba todo al piano y el tenía que imaginar cómo sonaría con una orquesta. Eso fue hace unos 27 años, que tampoco es tanto tiempo. Ahora, en cambio, todo se hace con un ordenador, mediante programación musical y otras herramientas. De ese modo, el director puede escuchar algo mucho más parecido a cómo sonará finalmente la orquesta. Ambos sistemas tienen ventajas pero me gusta más la confianza de una persona que dice 'sí, puedo imaginar cómo sonará esto con la orquesta'. Pero, por otro lado, a veces le tocabas algo a alguien y, cuando llegaba a la grabación, decía 'no pensé que fuera a sonar así'. Por tanto, era una forma bastante arriesgada de trabajar. Eso sí ha cambiado, pero no creo que haya cambiado mucho más. El proceso básico sigue siendo el mismo: observas las imágenes y creas una música o un sonido que crees que puede mejorarlas.

"Fimucité es una celebración preciosa de la música de cine desde hace 20 años"

Con el paso de los años, ¿le han pedido que componga utilizando elementos más tecnológicos o electrónicos, o sigue apostando por la música instrumental?

La tecnología ha avanzado muchísimo. Yo utilizo ambas cosas, pero la mayor parte del tiempo he trabajado con instrumentos reales y con personas reales, porque me encanta reunir a esos músicos en una sala y ponernos a grabar. Pero, por ejemplo, si me pidieran trabajar en una película muy pequeña, con un presupuesto muy limitado, podría decir optar por emplear algo de programación, elementos electrónicos y también instrumentos reales. Las posibilidades están ahí, pero yo no soy especialista en música electrónica. Hay personas que sí lo son y esa es su forma habitual de trabajar.

Con la aparición de plataformas audiovisuales como Netflix, ¿cree que ahora hay más películas y más trabajo para los compositores de cine?

No lo sé. Solo puedo juzgarlo por mi propia experiencia, y mi cantidad de trabajo se ha mantenido más o menos igual. Quizá hubo un periodo, alrededor del año 2000, en el que hubo algo más de trabajo. Pero realmente no sé si ahora hay más o menos. Sí sé que para un compositor joven puede resultar bastante difícil empezar. Por eso decía que hay que intentar decir que sí a todas las oportunidades. Incluso si solo te van a pagar 50 euros porque se trata de una película de alguien que está empezando, probablemente deberían aceptar ese reto, porque ese trabajo puede llevarte a otros proyectos.

"A aquellos compositores jóvenes que están empezando les diría que sigan a su corazón"

Regresa a Fimucité 15 años después de su primera visita. ¿Le volveremos a ver dentro de otros 10 o 15 años? ¿Qué espera del festival en el futuro?

Eso espero. Si sigo vivo, espero volver. Me encantaría, aunque quizá no dentro de 15 años, tal vez dentro de seis. Díganle a Diego Navarro que regresaré dentro de seis años con otra música y quizá con tres músicos, y tocaremos cosas diferentes.

¿Cómo invitaría al público a participar en los actos de este 20 aniversario de Fimucité?

Por favor, vengan. Será un acontecimiento muy poco habitual y creo que será maravilloso. Merecerá la pena asistir al concierto. Sé que uno de los conciertos coincide con un partido de fútbol muy importante. A mí ya no me preocupa porque el fútbol ha terminado para Inglaterra, así que no hay problema.