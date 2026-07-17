El sindicato de prisiones TAMPM reclama cobrar el doble por el complemento de residencia en Canarias

El sindicato de prisiones Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM) reclama cobrar, al menos, el doble de lo que se percibe en la actualidad por el complemento de residencia en Canarias.

El delegado de la organización en el Archipiélago, Nacho Fernández, recuerda que esta ayuda para los funcionarios de la Administración General del Estado no se actualiza desde hace veinte años.

Este colectivo denuncia el grave desfase de dicho complemento frente al encarecimiento del coste de la vida y la crisis de la vivienda en las islas.

La organización sindical advierte de que la falta de actualización del plus de residencia tiene como consecuencia un éxodo de empleados públicos y compromete la calidad de los servicios en la Comunidad Autónoma.

Registro

Tu Abandono Me Puede Matar ha registrado una solicitud formal dirigida al Ministerio de Función Pública para exigir un incremento urgente de la mencionada compensación.

Asegura que las cuantías llevan años congeladas y "completamente desfasadas" respecto a la realidad socioeconómica de las islas.

Fernández indica que "el desorbitado incremento del coste de la vida, sumado a una crisis habitacional extrema que hace casi imposible encontrar alquileres accesibles, asfixia económicamente a los empleados públicos".

Cantidades

En la actualidad, por ejemplo, los funcionarios de prisiones cobran 144 euros de complemento de residencia. Y la organización sindical reclama que, como mínimo, ese plus se sitúe en 300 euros.

A juicio del delegado sindical, "trabajar en Canarias se ha convertido en un castigo económico para muchos funcionarios y desde el sindicato TAMPM exigimos que se dignifique este complemento para que compense de forma real los costes de la insularidad".

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Recuerda Nacho Fernández que la falta de incentivos económicos adecuados provoca que el Archipiélago sea un "destino de paso", donde las plazas quedan vacías en cuanto los funcionarios pueden solicitar un traslado a la Península, por lo que la estabilidad de las plantillas es nula.