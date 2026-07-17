La Palma impulsa el emprendimiento juvenil con ayudas de hasta 12.000 euros para poner en marcha sus proyectos

El Cabildo de La Palma ha puesto en marcha una nueva línea de ayudas destinada a fomentar el emprendimiento entre la población joven de la Isla, con una dotación global de 200.000 euros. La convocatoria está dirigida a personas de entre 18 y 35 años que hayan iniciado una actividad económica, como personas físicas o jurídicas, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025. El plazo para presentar las solicitudes permanecerá abierto hasta el próximo 31 de agosto.

La subvención cubrirá hasta el 80 % de los gastos subvencionables, con un máximo de 8.000 euros por proyecto. En los casos de relevo generacional, cuando un joven asuma la continuidad de un negocio cuyo titular se jubile o cese su actividad, la ayuda podrá alcanzar los 12.000 euros. Entre los gastos financiables se incluyen las cuotas de autónomos, licencias, notaría, asesoramiento, publicidad, alquiler del local y otros costes derivados del inicio de la actividad empresarial.

El presidente del Cabildo, Sergio Rodríguez, destacó que emprender en una isla como La Palma exige “esfuerzo, valentía y también apoyo público”, especialmente durante los primeros meses de actividad. En este sentido, subrayó que el empleo juvenil no se impulsa con “grandes discursos”, sino mediante medidas concretas que favorezcan la creación de empresas, el mantenimiento de la actividad económica y el arraigo de la población joven en el territorio.

Por su parte, la consejera de Empleo, Susa Armas, señaló que estas ayudas buscan facilitar los primeros pasos de nuevos negocios y ofrecer oportunidades reales para que los jóvenes desarrollen su proyecto de vida en La Palma, al tiempo que contribuyen a dinamizar la economía insular y generar empleo. La iniciativa forma parte del Plan Estratégico de Subvenciones 2025-2027 del Cabildo y de las líneas de actuación del Área de Formación y Empleo.

Esta convocatoria coincide con un contexto de mejora del empleo juvenil. Según la Encuesta de Población Activa (EPA), Canarias cerró el primer trimestre de 2026 con una tasa de paro juvenil inferior a la registrada en años anteriores, mientras que en La Palma la afiliación a la Seguridad Social entre menores de 35 años ha mantenido una evolución positiva, impulsada por la recuperación económica y el crecimiento del tejido empresarial. Con esta nueva línea de ayudas, el Cabildo pretende consolidar esa tendencia, favoreciendo la creación de nuevas empresas lideradas por jóvenes y reforzando la diversificación económica de la Isla.