Los médicos canarios congelan la huelga hasta septiembre pero mantienen el pulso con el SCS

El Servicio Canario de la Salud (SCS) quería empezar el verano resolviendo el enquistado conflicto que arrastra con los médicos desde mayo, pero hoy tampoco ha podido ser. Tras una reunión de poco más de tres horas, el tercer acercamiento entre la Administración y el Comité de Huelga del colectivo médico (formado por UGT y los sindicatos de médicos CESM y Semca) no ha conseguido cristalizar en un acuerdo que acabe de una vez con las movilizaciones. Sin embargo, los sindicatos se han comprometido a que no haya más jornadas de huelga al menos hasta septiembre.

Los médicos canarios han valorado la buena voluntad negociadora del director del SCS, Adasat Goya y del director de Recursos Humanos, José Ángel González, que presentaron una contraoferta con mejoras con respecto a la reenviada a principios de julio. El SCS propone mejorar los descansos de los que gozan los médicos tras hacer guardia, una rebaja del tiempo máximo de jornada, la aplicación de una guardia mixta y una revisión de los precios de la carrera profesional y de las guardias. El fin es equiparar el sueldo de los facultativos en Canarias con los de sus homólogos en otros lugares de España.

Principales propuestas de Sanidad

En concreto, Sanidad ha propuesto compensar a aquellos profesionales que realicen cinco o más guardias con presencia física al mes. De esta forma, a partir de la quinta y en todas las sucesivas, el profesional devengará un descanso adicional computado a razón de 15 minutos por cada hora de guardia realizada. En aquellos supuestos en los que sea inviable, se les dará una compensación económica equivalente. Sanidad también propone un límite a las jornadas de trabajo que no podrán exceder las 48 horas semanales.

En cuanto a la carrera profesional –el complemento que reciben los profesionales como reconocimiento a su desarrollo y excelencia– se plantea un "alza histórica" de manera progresiva entre 2027 y 2029. En términos de conciliación, Sanidad propone regular la retribución de las guardias localizadas e incluir un complemento adicional cuando sea requerida la presencia física del médico, denominada guardias mixtas. "Bajo este sistema, el profesional mantendrá siempre el derecho al cobro de la cuantía íntegra de la guardia localizada devengada y sumará un complemento de presencia física", insiste la Administración en su propuesta.

El SCS se compromete a limitar las agendas de los médicos de cabecera

Además de los pequeños detalles que diferencian esta propuesta de la que el mismo SCS mostró a los sindicatos a principios de julio, este nuevo documento de negociación plantea un compromiso para transformar la Atención Primaria. En este sentido, la Administración se compromete tanto a establecer un límite máximo de agendas diarias (de 30 pacientes para médicos de familia y 25 para pediatras), como a realizar ampliaciones, renovar y construir centros de salud.

Lejos de sus reivindicaciones

Para los sindicatos, aunque la propuesta supone un paso adelante en la buena dirección, está aún muy lejos de las reivindicaciones que les llevaron a comenzar la huelga en mayo, por lo que mantienen la convocatoria, aunque no la retomarán hasta septiembre. "Sigue siendo pobre, pero hay un avance", indica Carlos Marichal, portavoz del comité de huelga de UGT. El sindicato ha cancelado su huelga prevista para el próximo 23 de julio.

Durante la reunión que se ha mantenido hoy, en todo caso, tan solo UGT lanzó propuestas de negociación in situ, mientras que CESM y Semca solicitaron más tiempo para analizar el documento y aseguraron que enviarían su propuesta por e-mail.

Esta actuación ha sido criticada por UGT. "Se está diciendo públicamente que no hay negociación, pero cuando nos sentamos en la mesa no son capaces de llevar una propuesta para dar una respuesta a nuestros compañeros médicos y ciudadanos", sentencia Francisco Bautista, secretario general de la Federación de Empleados Públicos de UGT, que critica que se están "dando huelgas porque hay gente que no sabe representar a los trabajadores ni negociar".

Principales escollos

Por ahora, como explica Levy Cabrera, secretario general de CESM, el principal escollo está en la distribución de turnos y el pago de la hora de guardia. Para UGT, aún hay flecos que negociar, especialmente en lo que se refiere al sistema de guardias mixtas. "Aún no hemos encontrado una fórmula que consideremos conveniente", revela Cabrera, que insiste en que "habría que ver cómo se organiza esa jornada de trabajo para cubrir la asistencia a los pacientes". Por otro lado, el mismo Cabrera ve positivas las mejoras propuestas para la Atención Primaria y de la retribución de la carrera profesional.

Cabe recordar que desde mayo, las organizaciones sindicales –los sindicatos médicos por un lado y UGT por el otro– han estado presionando al Servicio Canario de la Salud para mejorar las condiciones de los médicos con diversas huelgas. Sin embargo, estas protestas no se están realizando a unísono. De hecho, CESM y Semca comenzaron las protestas en diciembre del año pasado, ligando sus reivindicaciones al Estatuto Marco que se estaba negociando con el Ministerio de Sanidad. Fue en mayo cuando decidieron añadir una jornada "autonómica" a los paros para poder negociar con la comunidad autónoma en las competencias que tenga transferidas.

La huelga continuará aún con acuerdo

Aunque la sanidad canaria alcance un acuerdo con los médicos, las jornadas de huelga solo se reducirán, no se acabarán. Como insiste Levy Cabrera, portavoz del CESM, "el SCS tiene potestad para solucionar el 70% de nuestras peticiones, que tienen que ver con las diferencias territoriales". Por esta razón, los médicos seguirán realizando movilizaciones por el Estatuto Marco –principal motivo de descontento con el Ministerio–. Entre estas exigencias se incluyen el estatuto propio y el reconocimiento de una categoría profesional adicional que diferencie a los médicos del resto.

De hecho, para Cabrera sería fundamental que los gestores de la sanidad canaria se pronunciaran y defendieran la postura de los médicos en las conferencias sectoriales con el Ministerio de Sanidad así como en el resto de foros que compartieran con el Estado.