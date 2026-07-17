La Gomera
La Gomera pone en marcha un plan para combatir la soledad no deseada entre las personas mayores
La iniciativa contará con una inversión superior a 142.000 euros y reforzará el acompañamiento social de los mayores de 65 años en situación de vulnerabilidad
El Cabildo de La Gomera ha puesto en marcha el proyecto 'La Gomera Acompaña', un plan dirigido a prevenir y reducir la soledad no deseada y el aislamiento social entre las personas mayores de 65 años de la isla. La iniciativa, desarrollada en colaboración con la Asociación de Ayuda a Personas con Dependencia en Canarias (APEDECA), contará con una inversión superior a los 142.000 euros y prestará especial atención a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad, con escasa red de apoyo o dificultades para acceder a recursos sociales.
El presidente del Cabildo, Casimiro Curbelo, destacó que este plan responde a la realidad demográfica de La Gomera, marcada por el envejecimiento de la población, el aumento de los hogares unipersonales y la dispersión territorial. En este sentido, subrayó que la actuación permitirá reforzar las políticas sociales y avanzar hacia una comunidad más inclusiva y cohesionada.
El programa se desarrollará en toda la isla, con especial atención a las zonas rurales y de difícil acceso, para favorecer que las personas mayores puedan permanecer en su entorno habitual en condiciones de bienestar y autonomía. Entre las actuaciones previstas figuran el acompañamiento individual y grupal, el apoyo en actividades de la vida diaria, la atención a necesidades sociales y emocionales, la mejora de la seguridad en los domicilios y la orientación sobre recursos y prestaciones sociales.
Además, el proyecto promoverá actividades adaptadas para fomentar las relaciones personales, el apoyo mutuo y la participación comunitaria, reforzando la coordinación entre los servicios sociales y sanitarios para detectar de forma temprana situaciones de aislamiento y evitar que la soledad se cronifique.
- Susto a bordo en un vuelo a Tenerife: un avión procedente de Sevilla aterriza de urgencia por vía directa
- La pala abre camino al Mercado de La Laguna: así avanzan los trabajos para que la recova vuelva a la plaza del Adelantado
- El nuevo delantero del CD Tenerife vendría de Alemania: dan por cerrado el fichaje de Leon Ranos por 300.000 euros
- Una celadora de La Candelaria retiene a un anciano y le roba 4.000 euros
- Detención ilegal en Tenerife: utilizan la vulnerabilidad de un paciente para incomunicarlo y robarle sus ahorros
- El Reglamento General de Circulación lo confirma: multas de 100 euros para los copilotos que adopten esta postura durante los desplazamientos de verano
- Puerto de la Cruz prepara una ordenanza para reducir sus 2.300 viviendas vacacionales
- Un herido en Tenerife durante un accidente que provocó retenciones de tráfico