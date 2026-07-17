Franquis: "El Gobierno de CC y PP cierra tres años de legislatura con 3.400 millones sin ejecutar y tres años de oportunidades perdidas"

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Sebastián Franquis, hizo este viernes un balance de los tres primeros años de Gobierno de Coalición Canaria y Partido Popular y aseguró que el Ejecutivo autonómico afronta la segunda mitad de la legislatura con “incumplimientos de sus principales compromisos, falta de capacidad de gestión y ausencia de un proyecto transformador para Canarias”.

Franquis presentó el análisis acompañado por la dirección del Grupo Socialista y sostuvo que el Gobierno ha desaprovechado un escenario económico favorable, con mayores ingresos tributarios y una financiación autonómica “sin precedentes”, sin lograr avances en los principales problemas que afectan a las islas.

El dirigente socialista situó como principal crítica la diferencia entre los anuncios realizados por el Ejecutivo y su desarrollo efectivo. En este sentido, señaló que varias de las reformas anunciadas al inicio del mandato continúan pendientes, entre ellas la reforma turística, la nueva Ley de Empleo Público, la Ley de Movilidad Sostenible, la Ley de Promoción de la Industria, la modificación de la Ley del Suelo y el desarrollo de la Ley del Sistema Público de Cultura.

El PSOE cifra en 3.400 millones la falta de ejecución presupuestaria

La gestión económica centró buena parte de la intervención de Franquis, que la calificó como “el mayor fracaso de la legislatura”. Según sus datos, el Gobierno de Canarias habría dejado sin ejecutar alrededor de 3.400 millones de euros desde el inicio del mandato, de los que más de 1.050 millones corresponderían al ejercicio de 2025.

El portavoz socialista afirmó que el Ejecutivo autonómico ha contado con recursos suficientes para impulsar inversiones en ámbitos como vivienda, sanidad, educación, infraestructuras o transición energética, pero que no se han traducido en mejoras para la ciudadanía.

Además, advirtió del riesgo de perder más de 200 millones de euros de fondos europeos procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia por el incumplimiento de los objetivos vinculados a estas ayudas.

Críticas a la política fiscal y al incumplimiento de la rebaja del IGIC

Franquis también cuestionó la política fiscal del Gobierno de CC y PP, al considerar que algunas de sus medidas han beneficiado principalmente a las rentas más altas. Entre ellas citó la bonificación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones y recordó que el Ejecutivo no ha aplicado la rebaja del tipo general del IGIC del 7 al 5 %, una medida que, según indicó, había sido anunciada durante la campaña electoral.

A su juicio, estas decisiones han reducido la capacidad de ingresos de la comunidad autónoma sin que hayan tenido una repercusión en la mejora de los servicios públicos.

Vivienda, sanidad y servicios públicos, entre los principales reproches

En el ámbito sanitario, el portavoz socialista denunció el aumento de las listas de espera, la situación de las urgencias hospitalarias, el deterioro de la Atención Primaria y los conflictos laborales con los profesionales del sector.

En vivienda, aseguró que el Gobierno no ha dado respuesta a la emergencia habitacional y recordó que más de 31.000 personas continúan inscritas como demandantes de vivienda protegida.

Franquis extendió sus críticas a otras áreas como dependencia, donde señaló la existencia de retrasos en la atención a los solicitantes; la Renta Canaria de Ciudadanía, cuyo desarrollo considera insuficiente; la educación infantil y la Formación Profesional; la inversión en ciencia e innovación y el cumplimiento de distintas estrategias aprobadas por el Ejecutivo.

Turismo y falta de consenso sobre el modelo de las islas

Respecto al turismo, Franquis afirmó que el Gobierno tampoco ha cumplido el compromiso de alcanzar un acuerdo amplio sobre el futuro del modelo turístico de Canarias. Consideró que la Ley de Vivienda Vacacional ha generado más debate político que soluciones y apuntó que siguen pendientes la reforma de la Ley de Ordenación del Turismo y la ejecución de proyectos financiados con fondos europeos.

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El portavoz socialista concluyó que Canarias afronta la segunda mitad de la legislatura con un Gobierno que, a su juicio, carece de planificación y capacidad de gestión. “El problema no ha sido la falta de recursos, sino la incapacidad para convertir un presupuesto histórico en mejoras para los servicios públicos y en nuevas oportunidades para la ciudadanía”, afirmó.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas