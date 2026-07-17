La Feria de la Almendra y el Higo promociona los productos locales de El Hierro

El Ayuntamiento de Valverde y el Gobierno de Canarias inauguran este sábado la Feria de la Almendra y el Higo en Isora, una iniciativa que busca poner en valor dos de los productos más representativos de El Hierro e impulsar su comercialización, transformación y proyección turística.

El evento, que se celebra en el Centro Cultural Francisco Acosta entre las 16:00 y las 23:30 horas, contará con un mercado de venta directa, degustaciones, talleres gastronómicos, demostraciones de cocina, catas de vinos de la DOP El Hierro y un concurso culinario.

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La feria forma parte del programa Dinamiza Rural, una estrategia del Ejecutivo autonómico destinada a reforzar la actividad económica en municipios de menos de 10.000 habitantes, apoyar al sector primario, combatir la despoblación y generar nuevas oportunidades de desarrollo en las zonas rurales del archipiélago.