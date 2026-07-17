Canarias impulsa en Arico la mayor batería renovable del Archipiélago

Canarias avanza en su transición energética con una instalación renovable en Arico, en el sur de Tenerife, que combina producción fotovoltaica y almacenamiento mediante baterías. El proyecto, desarrollado por DISA, está considerado como la mayor batería renovable del Archipiélago y se plantea como un modelo para mejorar la gestión de la energía solar en sistemas eléctricos insulares.

La infraestructura cuenta con una planta fotovoltaica de 8 MW y un sistema de baterías de 8 MWh, con una potencia total asociada de 16 MW. La instalación ha sido financiada con dos millones de euros procedentes de los fondos europeos Next Generation y fue visitada por el Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Transición Ecológica y Energía.

El objetivo principal del proyecto es almacenar los excedentes de energía solar cuando la producción renovable supera la demanda y devolver esa electricidad al sistema en los momentos en los que más se necesita. Esta capacidad resulta especialmente importante en territorios insulares, donde los sistemas eléctricos son más aislados y necesitan mayor estabilidad.

Almacenar energía para evitar vertidos renovables

Uno de los principales retos de la transición energética en Canarias no es solo producir más energía renovable, sino poder aprovecharla mejor. En determinados momentos del día, la generación solar puede superar la demanda disponible o la capacidad de integración del sistema. Cuando eso ocurre, parte de esa energía puede perderse si no existe almacenamiento suficiente.

La batería de Arico permite reducir ese problema. Su función es guardar energía en las horas de mayor producción fotovoltaica y liberarla después en los picos de consumo o cuando la red necesita apoyo. De esta forma, la instalación ayuda a evitar vertidos de energía renovable, mejora la eficiencia del sistema y contribuye a una mayor integración de fuentes limpias.

El consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, Mariano Hernández Zapata, destacó durante la visita que el Archipiélago necesita seguir incorporando soluciones de almacenamiento para acelerar la transición energética. Según defendió, no basta con instalar más renovables si no se cuenta con sistemas capaces de guardar esa energía y utilizarla cuando el sistema lo requiere.

Un modelo para otros sistemas insulares

El Gobierno de Canarias considera que la instalación de Arico puede servir como referencia para otros proyectos en las Islas. El Ejecutivo autonómico trabaja en nuevas soluciones de almacenamiento, entre ellas baterías y centrales de bombeo, con especial atención a territorios como La Palma.

El director de DISA Energía, Santiago Rull Cullen, explicó que la capacidad combinada de producción y almacenamiento de la planta permitiría cubrir la demanda eléctrica de toda La Palma durante aproximadamente una hora y media. El dato ilustra la dimensión de la instalación y su posible utilidad como modelo para otros sistemas eléctricos insulares.

La comparación con La Palma refleja uno de los debates centrales de la política energética canaria: cómo dotar a cada isla de infraestructuras suficientes para aumentar la penetración renovable sin comprometer la seguridad del suministro.

Recuperación de espacios y protección del territorio

La actuación ha permitido recuperar ambientalmente la parcela donde se ubica la instalación, sin ocupar nuevos terrenos de alto valor natural. Este aspecto fue destacado por el Gobierno de Canarias como parte del modelo que se quiere impulsar en los próximos años: más renovables, pero con una mayor atención al territorio.

Zapata señaló que la transición energética también puede servir para recuperar espacios degradados y devolverles un uso útil para la sociedad. En ese sentido, defendió que el despliegue de energías limpias debe ir acompañado de criterios de protección ambiental y de una planificación que reduzca el impacto sobre suelos sensibles.