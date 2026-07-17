Canarias avanza en la protección a víctimas de violencia de género con nuevos recursos y coordinación

La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias y el Instituto Canario de Igualdad (ICI) han realizado un balance de las actuaciones desarrolladas durante la presente legislatura y han presentado las líneas de trabajo previstas hasta su finalización.

La consejera Candelaria Delgado y la directora del ICI, Ana Padrón, destacaron el refuerzo de los recursos destinados a las políticas de igualdad, la atención a víctimas de violencia machista y la coordinación entre administraciones.

Delgado señaló que durante estos tres años se ha avanzado hacia "un modelo más sólido, coordinado y útil para las mujeres de Canarias", con especial atención al aumento de recursos y a la ampliación de los servicios de protección.

Cinco centros de crisis para violencia sexual

La consejera situó como principal actuación de la legislatura la puesta en marcha de los cinco Centros de Crisis 24 Horas para víctimas de violencia sexual distribuidos por el Archipiélago.

Estos recursos ofrecen atención psicológica, jurídica y social especializada durante todo el día y no requieren denuncia previa para acceder al servicio. Según los datos aportados por el Gobierno de Canarias, durante su primer año de funcionamiento atendieron a 1.164 mujeres, menores y familiares.

"Hoy Canarias dispone de una red que cubre todo el territorio y que sitúa a nuestra comunidad entre las administraciones que mejor han respondido al mandato de reforzar la atención a las víctimas de violencia sexual", afirmó Delgado.

La consejera añadió que estos centros constituyen "un patrimonio público que permanecerá mucho más allá de esta legislatura".

Gestionar bien los recursos públicos también es proteger a las víctimas Candelaria Delgado — Consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias

Durante la comparecencia también se abordó la gestión de los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, con medidas dirigidas a mejorar los procedimientos administrativos, reforzar los controles y agilizar la llegada de recursos a los servicios de atención.

"Gestionar bien los recursos públicos también es proteger a las víctimas", indicó Delgado.

El Gobierno autonómico destacó además el impulso de la Comisión Interdepartamental de Igualdad, la consolidación del Consejo Canario de Igualdad de Género y la elaboración del II Plan Estratégico de Igualdad, con el objetivo de incorporar la perspectiva de género en las políticas públicas.

La financiación destinada a igualdad durante la legislatura alcanza casi 15 millones de euros de aportación autonómica, a los que se suman 1 millón de euros procedente de las subvenciones del 0,7 del IRPF y 9.236.454,63 euros del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, además de los fondos correspondientes al programa de Asistencia Social Integral para mujeres víctimas de violencia de género.

"La prioridad es reforzar lo construido y dejar implantadas bases sólidas que permitan seguir avanzando en Canarias"

La directora del Instituto Canario de Igualdad, Ana Padrón, explicó las prioridades para el último año de legislatura, centradas en consolidar los recursos existentes, completar proyectos iniciados y mejorar los sistemas de atención.

"La prioridad es reforzar lo construido y dejar implantadas bases sólidas que permitan seguir avanzando en Canarias", señaló Padrón.

El ICI organizará sus próximas actuaciones en tres ámbitos: mejorar la protección y atención a las víctimas, reforzar la coordinación institucional y avanzar en igualdad y prevención de las violencias machistas.

Entre las medidas previstas figura la consolidación de la Red Canaria de Servicios y Centros Especializados de Atención a las Víctimas, con una aportación de 8,2 millones de euros en 2026, además del refuerzo de los Centros de Crisis 24 Horas y la aprobación de un nuevo decreto para simplificar el acceso a ayudas económicas para víctimas de violencia sexual.

Detrás de cada programa, de cada recurso y de cada ayuda hay mujeres reales que necesitan protección, seguridad y la certeza de que las instituciones estarán a su lado cuando más lo necesiten Ana Padrón — Directora del ICI

El ICI también prevé reforzar el servicio especializado del 112 con más personal durante los meses de verano y desarrollar nuevas herramientas para prevenir la violencia vicaria y mejorar la atención profesional.

Una de las principales novedades será la implantación progresiva de Tindaya, una aplicación destinada a compartir información entre los recursos especializados de atención a víctimas. El sistema busca mejorar la coordinación entre administraciones y facilitar el seguimiento de cada caso.

En el ámbito preventivo, el Instituto Canario de Igualdad impulsará campañas de sensibilización, proyectos educativos y estudios sobre fenómenos como las ciberviolencias machistas, el impacto de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial. Además, continuará el apoyo a iniciativas dirigidas a la juventud, al movimiento asociativo de mujeres y a las universidades.

"Detrás de cada programa, de cada recurso y de cada ayuda hay mujeres reales que necesitan protección, seguridad y la certeza de que las instituciones estarán a su lado cuando más lo necesiten. Esa seguirá siendo nuestra principal referencia", concluyó Ana Padrón.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas