Dos premios Oscar celebran en Tenerife la 20ª edición de Fimucité

El Festival Internacional de Música de Cine de Tenerife (Fimucité) celebra su 20º aniversario y se consolida como el evento más antiguo del mundo dedicado a las bandas sonoras y lo hace con unas jornadas decisivas y cargadas de conciertos en el Auditorio de Tenerife y en esta ocasión, también, en el Teatro Guiniguada de Las Palmas de Gran Canaria. Bajo la dirección del compositor y director tinerfeño Diego Navarro, esta nueva edición alcanza sus días centrales con una programación que reúne estrenos en España, grandes producciones sinfónicas y la presencia de figuras esenciales de la música cinematográfica internacional, como los ganadores de los premios Oscar a Mejor banda sonora John Corigliano y Stephen Warbeck.

Diego Navarro explicó durante la presentación de la programación principal que los platos fuertes de esta 20º edición tiene "el honor de recibir a los compositores galardonados con los grandes premios de todo el mundo" y recordó algunos de los hitos que han marcado la trayectoria del certamen. "A lo largo de todos estos años se han interpretado partituras que nunca se habían hecho en directo. Por aquí ha pasado lo mejor de lo mejor, con estrenos absolutos como las bandas sonoras de El Hobbit o Iron Man", añadió.

‘John Williams Reimagined’

La programación central arranca este jueves 16 de julio en el Auditorio de Tenerife con el estreno en España de John Williams Reimagined, una propuesta de formato camerístico que ofrece una lectura íntima de la obra del legendario compositor estadounidense. Se trata de la primera vez que, de forma oficial, John Williams autoriza arreglos de sus partituras para este tipo de formación. El concierto se repetirá en el Teatro Guiniguada de Las Palmas de Gran Canaria el sábado día 18, lo que amplía de este modo el alcance del festival más allá de Tenerife.

Se trata de un recorrido, no solo de las bandas sonoras más reconocidas de Williams, sino también por aquellas piezas joya que merecen ser rescatadas, tras no haber sido interpretadas en directo en décadas. A través de un formato trío, salpimentado con las narraciones de Robert Townson, la propuesta hace un recorrido por películas como La guerra de las galaxias, La lista de Schindler, Memorias de una Geisha, Un Horizonte muy lejano, Harry Potter o Capitán Garfio, entre otras.

'Star Wars: A New Hope in Concert'

A esta cita se suma Star Wars: A New Hope in Concert, que se representará el viernes 17 y el sábado 18 de julio en la Sala Sinfónica del Auditorio de Tenerife. El espectáculo, con licencia oficial de Disney, combina la proyección de la película original de 1977 con la interpretación en directo de su banda sonora a cargo de la Orquesta Sinfónica de Tenerife. Estará dirigida por la compositora y directora irlandesa Eímear Noone, quien expresó su entusiasmo por participar en esta edición: "Estoy encantada de estar aquí. Vengo de una isla pequeña de Irlanda, como puede ser Tenerife, y sé que puede ser muy difícil poner un festival como este en marcha, por lo que solo puedo felicitarlos y disfrutar de esta experiencia".

El broche final de esta 20º edición llegará con la Red Carpet Gala, dirigida por el propio Diego Navarro, y en el que se realizará un recorrido por algunas de las partituras más emblemáticas de la historia del cine, como Ben-Hur, Lawrence de Arabia, E.T., Carros de fuego, Bailando con lobos, Titanic, El último emperador, Dune o El señor de los anillos, entre otras tantas. Además, este concierto contará con la participación del Tenerife Film Choir junto a Camerata Lacunensis. En este sentido, Navarro afirmó que "este año tendremos probablemente el mejor coro de la historia del festival".

Invitados de honor

La celebración de este 20º aniversario cuenta además con la presencia de invitados de honor, como los compositores ganadores del Premio Oscar Stephen Warbeck y John Corigliano. Warbeck, ganador de la estatuilla a Mejor banda sonora por Shakespeare in love, destacó el valor universal de la música: "Estoy muy contento de poder celebrar este lenguaje universal. Aunque no podamos entender la técnica absoluta de esta forma de expresión, las melodías hablan de nuestras emociones y todos podemos compartirlas". Por su parte, Corigliano es ganador del Oscar por El violín rojo, del Premio Pulitzer de Música y de cinco premios Grammy, y subrayó la relevancia del festival en el ámbito internacional: “Llevo muchos años oyendo hablar de Fimucité, así que es un gran placer descubrir Canarias a través de este festival. Para mí es un placer poder oír una de mis piezas adaptada para un violín solo".

Pero Fimucité no es tan solo patrimonio canario. Diego Navarro avanzó que, tras la celebración de este 20 aniversario, el objetivo del festival ahora es traspasar las fronteras del Archipiélago. "Dentro del universo Fimucité tenemos iniciativas como Fimucité presenta, que nos permiten llevar nuestras producciones fuera de las Islas", recordó el director musical, quien adelantó que el próximo paso será estrenar el concierto de Drácula, de Bram Stoker, en Madrid, después de que ya haya viajado con esta música por diferentes puntos del planeta.

Impacto

Más allá de la programación artística, las instituciones coinciden en destacar el impacto cultural, social y económico del festival. El vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, afirmó que "Fimucité representa a la perfección el modelo de turismo por el que apuesta Tenerife: experiencias culturales únicas capaces de emocionar, generar valor y proyectar nuestra identidad al mundo". En la misma línea, el consejero insular de Cultura, José Carlos Acha, subrayó que "pocas iniciativas tenemos de esta altura en la Isla, ya que ofrece la música clásica a través de la música de las películas y ha ganado calidad año tras año".

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, recordó la implicación de la ciudad con el festival desde sus inicios: “Llevamos ya muchas actividades este año, como el cine de verano y conciertos en las calles. Nos queda el fin de semana de platos fuertes y estoy emocionado porque soy aficionado a la música de cine desde que era pequeño". Bermúdez evocó además su vínculo personal con Star Wars: "Para alguien que en 1977 iba de la mano de su padre al cine, no veo la hora de poder ver esa película de nuevo junto a la Orquesta Sinfónica". Por último, el viceconsejero de Cultura del Gobierno de Canarias, Cristóbal de la Rosa, destacó la conexión del festival con el público: "Cada vez hay más actividades que la ciudadanía acoge de manera excepcional. El festival cumple un papel relevante porque acerca la creación cinematográfica y musical a un público amplísimo".