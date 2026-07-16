El Estado premia la excelencia científica canaria con 9,2 millones para ejecutar 54 proyectos de investigación

Los centros de investigación y universidades canarias han rascado 9,2 millones de la convocatoria de financiación de la convocatoria más competitiva de España: Proyectos de Generación de Conocimiento. Aunque la cuantía obtenida es medio millón de euros inferior a la lograda el año pasado, la edición de 2025 destaca por el impulso a los estudios de humanidades y el impulso a la cantera investigadora. No en vano, los proyectos financiados incorporarán a 19 investigadores predoctorales, la cifra más alta del último lustro y con las mejores condiciones salariales registradas hasta ahora.

El Ministerio de Ciencia, a través de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) ha publicado la resolución provisional de la convocatoria 2025 de ayudas a Proyectos de Generación de Conocimiento , una línea de financiación pública que este año ha tenido más presupuesto hasta el momento: 697,6 millones de euros. Las entidades beneficiarias por este riego de millones en Canarias son la Universidad de La Laguna (19 proyectos), la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (16), el Instituto de Astrofísica de Canarias (12), el Instituto de Productos Naturales y Agrobiología (3), la Fundación Canaria Instituto de Investigaciones Sanitaria de Canarias (2), la Universidad del Atlántico Medio (1) y el Instituto Geográfico Nacional (1).

La principal novedad de la convocatoria es su apuesta por las nuevas generaciones. Tan es así que los contratos predoctorales aportarán el 27% del presupuesto total destinado a estos proyectos de investigación (2,5 millones) y, de alguna manera, salvan los muebles. No en vano, este año Canarias obtendrá tan solo una financiación de 6,6 millones de euros para la ejecución de los estudios en sí, frente a los 8,6 millones de la convocatoria de 2024 y los 9 millones de la de 2023.

La Laguna, la más beneficiada

Este año la entidad más beneficiada es la Universidad de La Laguna (ULL) que se lleva 3,1 millones de euros para ejecutar 19 proyectos y contratar a nueve jóvenes investigadores. "Esto es fruto del esfuerzo planificado del apoyo a proyectos de investigación que habían sido previamente bien evaluados pero se habían quedado sin financiación", destaca el vicerrector de Investigación de la ULL, Antonio Aparicio.

En el último año, la universidad tinerfeña ha puesto en marcha diversas acciones para lograr que los investigadores se sientan acompañados en el proceso para optar a este tipo de contratos competitivos. "Hay muchas veces que el contenido del proyecto es excelente, pero se queda a pocos puntos de conseguir la financiación porque la memoria no es adecuada", resalta Aparicio. De ahí que la ULL haya activado un servicio especial para ayudar a los investigadores a mejorar su puntuación.

"Nuestros científicos han respondido con mucho entusiasmo y nosotros nos hemos centrado en atraer potencial y dar libertad a las nuevas generaciones de liderar", recalca Aparicio, que lo considera una condición sine qua non para lograr un correcto reemplazo generacional. "Es la única forma de mantener la senda de excelencia a lo largo del tiempo", recalca. La ULL ha sido la entidad que más proyectos ha presentado, un total de 77, aunque 58 se han quedado sin financiación, por el momento.

La ULPGC rescata para dar continuidad

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) es la segunda entidad que más fondos ha captado, llegando a 2,3 millones de euros. En este caso, la universidad ha conseguido 1,7 millones para investigación y otros 673.000 euros para contratar a 5 investigadores predoctorales.

Para Juan Alberto Corbera, vicerrector de investigación de la ULPGC, estos resultados reafirman "la evolución de proyectos nacionales de la ULPGC en los últimos años". "Son fruto del buen hacer de nuestra comunidad científica en las diferentes áreas del conocimiento", indica el vicerrector.

En la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria también se ha puesto en marcha un servicio de apoyo y seguimiento para investigadores similar al que tienen en la ULL. "Hemos conseguido que nuestra comunidad investigadora se afiance en el plan nacional, que además puedan ser rescatadas aquellas propuestas con evaluación positiva, pero sin financiación", recalca Corbera. Esto permite dar continuidad a los grupos de investigación mientras esperan a la convocatoria nacional del año siguiente y, a la vez, da tiempo para mejorar el proyecto y hacerlo más atractivo. "Ahí la figura de la ACIISI es fundamental", recalca Corbera.

Las letras ganan terreno

Este año, las universidades han conseguido que estos proyectos punteros tengan temáticas más variadas que nunca. Aunque la mitad de los proyectos son de ciencias puras e ingenierías (50%), al menos un tercio pertenecen a la rama de Ciencias Sociales, Humanidades y Arte (20 proyectos). El resto de los proyectos concedidos (13%) pertenecen a estudios relacionados con las Ciencias de la Vida (como Biología) y la Salud.

"Estamos bastante satisfechos con que las humanidades empiecen a arrancar", asevera Aparicio. No en vano, en esta convocatoria competitiva, Canarias siempre ha destacado mucho más en ciencias puras que en letras. Destaca, en este sentido, la captación de fondos para un total de tres proyectos en Derecho (2 en la ULL y uno en la ULPGC), tres para Geografía (2 en la ULPGC y 1 en la ULL) y otros tres para Psicología (2 en la ULL y uno en la Universidad de Atlántico Medio).

Sin embargo, en las Islas destaca fundamentalmente los proyectos de astronomía, astrofísica y espacio, que conforman un cuarto de los estudios financiables. La mayoría de estos proyectos se canalizan a través del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) que ha captado un total de 2 millones de euros para ejecutar 12 proyectos. Además, permitirá incluir en su plantilla a tres investigadores predoctorales. Sin embargo, estos jóvenes leerán y realizarán su tesis en la Universidad de La Laguna.

El Instituto de Productos Naturales y Agrobiología (IPNA-CSIC) ha captado 752.230 euros y tres proyectos: dos de química y uno de biodiversidad. La Fundación Canaria del Instituto de Investigación Sanitaria de Canarias financiará dos proyectos por un montante total de 552.500 euros, uno para estudiar el cáncer del Hospital Universitario de Canarias (HUC) y otro de biomedicina que ejecutará el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria. Por último, el Instituto Geográfico Nacional (IGN) realizará un estudio por 200.000 euros para entender mejor las erupciones explosivas de Tenerife en el pasado y tratar de descubrir las condiciones en las que se producen.

Pese a los esfuerzos, se han quedado fuera de la convocatoria un total de 114 proyectos de los 167 presentados. Esto supone que Canarias ha logrado una tasa de éxito del 32,34%, una cifra superior a la de la convocatoria del año anterior.