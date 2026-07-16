El nuevo servicio de resonancia magnética de El Hierro evitará el traslado anual de 700 pacientes a Tenerife

El Hospital Nuestra Señora de los Reyes, en El Hierro, ha incorporado por primera vez un servicio de resonancia magnética que permitirá evitar el desplazamiento anual de alrededor de 700 pacientes a Tenerife para someterse a este tipo de pruebas diagnósticas. El nuevo equipamiento, presentado este jueves por el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y la consejera de Sanidad, Esther Monzón, supone un importante avance para la asistencia sanitaria en la isla al acercar una prestación altamente demandada por la población herreña.

El servicio, que ya ha realizado unos 40 estudios desde su puesta en marcha, dará respuesta en El Hierro al 95% de los casos que requieren una resonancia magnética, reduciendo de forma considerable la necesidad de derivaciones al hospital de referencia en Tenerife. Solo aquellos pacientes que precisen exploraciones de alta complejidad o tratamientos muy específicos deberán continuar siendo atendidos fuera de la isla.

Los datos reflejan el impacto que tendrá esta nueva prestación. Durante 2025, un total de 760 pacientes herreños tuvieron que desplazarse a Tenerife para realizarse una resonancia magnética, mientras que entre enero y mayo de este año la cifra ya alcanzaba las 299 derivaciones. Con la entrada en funcionamiento del nuevo equipo, la inmensa mayoría de estas pruebas podrán realizarse en el propio Hospital Nuestra Señora de los Reyes, evitando viajes, reduciendo tiempos de espera y mejorando la calidad de vida de los usuarios y sus familias.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y la consejera de Sanidad, Esther Monzón, han presentado este jueves el nuevo servicio de resonancia magnética del Hospital Nuestra Señora de los Reyes. / E. D.

La resonancia magnética se ha instalado en un nuevo edificio anexo al hospital, una ampliación de cerca de 400 metros cuadrados diseñada para incrementar la capacidad asistencial del centro sanitario. Además de albergar el nuevo equipo de radiodiagnóstico, el inmueble incorpora espacios destinados a consultas polivalentes, recepción, sala de espera, salón de actos y otras dependencias que permitirán mejorar la organización de la actividad sanitaria. También está prevista la instalación de un equipo de ortopantomografía para reforzar los servicios diagnósticos del hospital.

La puesta en marcha del servicio ha requerido una inversión de 1,2 millones de euros para la adquisición e instalación del equipo de resonancia magnética, cantidad a la que se suma el coste de construcción del nuevo edificio anexo, que supera los 1,1 millones de euros. En conjunto, la actuación representa una inversión pública superior a los 2,3 millones de euros destinada a fortalecer la capacidad diagnóstica del Área de Salud de El Hierro.

La nueva tecnología se ha instalado en un nuevo edificio anexo al hospital, una ampliación de 400 metros cuadrados

Durante la presentación, el presidente del Gobierno de Canarias destacó que la incorporación de este equipamiento responde a una demanda histórica de la población herreña y permitirá que los pacientes puedan acceder a una prueba diagnóstica esencial sin abandonar la isla. Por su parte, la consejera de Sanidad recordó que, una vez concluidas las obras del nuevo edificio el pasado mes de marzo, se desarrolló un periodo de formación específico para los profesionales encargados del manejo del equipo, que ya ha comenzado a prestar servicio con normalidad.

La incorporación de la resonancia magnética supone un nuevo paso en el fortalecimiento de la sanidad pública en las islas no capitalinas, donde históricamente muchas pruebas y tratamientos especializados han obligado a los pacientes a desplazarse a hospitales de mayor tamaño. Con este nuevo recurso, El Hierro mejora su capacidad asistencial, reduce las desigualdades derivadas de la insularidad y facilita un acceso más rápido y cercano a una técnica diagnóstica fundamental para detectar y seguir numerosas patologías.

La previsión es que el nuevo servicio contribuya a agilizar la atención sanitaria, mejorar la comodidad de los pacientes y reforzar la autonomía asistencial del Hospital Nuestra Señora de los Reyes, consolidando una infraestructura largamente esperada por la población de la isla.