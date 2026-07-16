Más de medio centenar de solicitudes optan a las ayudas para vehículos eléctricos en La Gomera

El Cabildo de La Gomera ha recibido más de medio centenar de solicitudes para acceder a las ayudas destinadas a la compra de vehículos eléctricos y la instalación de puntos de recarga. La convocatoria dispone de una inversión inicial de 500.000 euros, ampliable en otros 400.000, y contempla subvenciones para particulares, personas autónomas, empresas y profesionales del transporte.

Desde 2020 se han matriculado 127 vehículos eléctricos en la isla y, tras la puesta en marcha de estas ayudas, las matriculaciones han aumentado un 31%, reflejando el creciente interés por una movilidad más sostenible.

El presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, destacó la buena respuesta ciudadana y del tejido económico insular a esta línea de subvenciones, que cuenta con una inversión inicial de 500 mil euros, ampliables hasta 400 mil euros más.

“El objetivo es dar respuesta a la demanda existente y seguir facilitando que particulares, autónomos y empresas puedan acceder a soluciones de movilidad eléctrica, contribuyendo a la reducción de emisiones y a la modernización del parque móvil de La Gomera”, afirmó.

Curbelo subrayó que estas ayudas “son una herramienta útil para acompañar a la ciudadanía en el proceso de transición energética”, al tiempo que recordó que la convocatoria contempla diferentes líneas de actuación adaptadas tanto a la adquisición de vehículos como a la instalación de infraestructuras de recarga.

La primera línea está dirigida a la compra de vehículos 100% eléctricos, con ayudas de hasta 12.000 euros para turismos, furgonetas o camiones ligeros, y de hasta 3.000 euros para motocicletas y ciclomotores eléctricos. En todos los casos, la subvención no podrá superar el 40% del precio de mercado del vehículo.

La segunda línea se orienta a profesionales del transporte de viajeros por carretera, tanto personas físicas como jurídicas, con el fin de favorecer la modernización y sostenibilidad del sector. En este caso, las ayudas podrán alcanzar los 10.000 euros para vehículos turismo de hasta ocho plazas, y los 30.000 euros para vehículos destinados al transporte discrecional de pasajeros con más de ocho plazas sentadas.

Por su parte, la tercera línea está destinada al desarrollo de infraestructuras de recarga para vehículos eléctricos. Se contemplan subvenciones de hasta el 50% del coste, con un máximo de 1.500 euros, para la instalación de puntos de recarga en garajes de flotas; de hasta el 60%, con un máximo de 700 euros, en viviendas unifamiliares; y de hasta el 60%, con un límite de 1.500 euros, en garajes comunitarios de uso privado.

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Las ayudas son compatibles con otras subvenciones, ingresos o recursos destinados a la misma finalidad, procedentes de otras administraciones o entidades públicas o privadas, siempre que la suma total no supere el 100% del importe de la actuación subvencionada.