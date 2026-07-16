Bomberos forestales de La Palma refuerzan su formación para actuar en emergencias

Quince bomberos forestales del Cabildo de La Palma han participado en un curso de formación impartido por la Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias, en colaboración con la Dirección General de Estudios, Formación e Investigación en Seguridad Pública, para mejorar la atención a personas víctimas de emergencias.

La acción formativa, de veinte horas de duración, combinó sesiones teóricas y prácticas desarrolladas en zonas de medianías y cumbre de la isla. El programa abordó técnicas de reanimación cardiopulmonar, control de hemorragias, inmovilización de heridos, movilización de víctimas y actuación en escenarios de difícil acceso mediante simulaciones de emergencias reales.

En el temario de este curso se abordaron aspectos como el protocolo de actuación PAS (Proteger, Avisar y Socorrer), la evaluación de la seguridad de la escena, el reconocimiento y actuación ante una parada cardiorrespiratoria y ante una obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño, tanto en población adulta como pediátrica.

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Además, se abordaron la técnicas de identificación de signos y síntomas de gravedad de los pacientes y el control de hemorragias y manejo de heridas, así como el uso correcto de torniquetes y el empleo de agentes hemostáticos.