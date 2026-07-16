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Bomberos forestales de La Palma refuerzan su formación para actuar en emergencias

Quince efectivos participaron en un curso sobre primeros auxilios, inmovilización de heridos y reanimación cardiopulmonar en entornos de difícil acceso

Un momento de las prácticas a los bomberos de La Palma.

Un momento de las prácticas a los bomberos de La Palma. / E. D.

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Santa Cruz de La Palma

Quince bomberos forestales del Cabildo de La Palma han participado en un curso de formación impartido por la Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias, en colaboración con la Dirección General de Estudios, Formación e Investigación en Seguridad Pública, para mejorar la atención a personas víctimas de emergencias.

La acción formativa, de veinte horas de duración, combinó sesiones teóricas y prácticas desarrolladas en zonas de medianías y cumbre de la isla. El programa abordó técnicas de reanimación cardiopulmonar, control de hemorragias, inmovilización de heridos, movilización de víctimas y actuación en escenarios de difícil acceso mediante simulaciones de emergencias reales.

En el temario de este curso se abordaron aspectos como el protocolo de actuación PAS (Proteger, Avisar y Socorrer), la evaluación de la seguridad de la escena, el reconocimiento y actuación ante una parada cardiorrespiratoria y ante una obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño, tanto en población adulta como pediátrica.

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Además, se abordaron la técnicas de identificación de signos y síntomas de gravedad de los pacientes y el control de hemorragias y manejo de heridas, así como el uso correcto de torniquetes y el empleo de agentes hemostáticos.

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