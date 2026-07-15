El proyecto musical Llamalagua celebra su puesta de largo con el EP 'Umbral' y conciertos en Canarias

El nuevo proyecto musical Llamalagua se abre paso en la escena independiente canaria con una propuesta íntima que combina emoción, narrativa y versatilidad escénica. Esta iniciativa nació como un dúo, liderado por Marta Rosa y María José Lugo, pero afronta sus próximos conciertos con diferentes formaciones, lo que otorgará al directo un aspecto único. Rosa y Lugo llegan al Festival Noon 2026 el próximo domingo 19 de julio, cuando actuarán en el Castillo de La Laguna; repetirán actuación el 1 de agosto en la Casa de la Cultura Agustín de la Hoz de Lanzarote y el 22 de agosto en el Centro Cultural Iballa de la tercera edad de La Gomera. Además, el día 24 de julio estarán acompañadas de su banda en la presentación oficial del proyecto y de su primer EP, Umbral, que tendrá lugar en el patio del Ayuntamiento de Güímar.

La trayectoria de Llamalagua no es reciente, aunque su consolidación como proyecto propio sí lo es. "Somos un dúo. Siempre hemos sido María José y yo, y empezamos haciendo versiones hace como 13 años", explica Marta Rosa. Ese recorrido inicial, centrado en reinterpretaciones en formato sencillo de voz y guitarra, fue el germen de una identidad musical que ahora da un paso adelante con composiciones propias. En concreto, cinco nuevos temas.

'Umbral'

El punto de inflexión para el dúo llega con la creación de Umbral, un EP que marca el debut oficial del proyecto. "Decidí dar un paso más allá e hice un EP, que grabamos hace ya un año. Al producirlo, formamos también un formato de banda", señala Rosa, quien introduce no solo nuevas sonoridades en este trabajo, sino que además articula un concepto narrativo que atraviesa todo el repertorio.

El EP responde a un hilo conductor emocional que refleja un proceso personal vivido por Marta Rosa. "Surgió porque yo estaba pasando por un momento complicado. La música me ayudó a organizar todo y las canciones salieron de ahí", expresa la artista, quien define el disco como un recorrido por distintas fases: "Quise verlo como cinco etapas por las que uno pasa cuando atraviesa un momento difícil: incertidumbre, toma de decisiones, decepción, duelo, aceptación y, finalmente, el umbral, que para mí significa cruzar hacia otra etapa".

Conexión con el público

A pesar del origen autobiográfico de Umbral, el proyecto busca una conexión amplia con el público. "Intenté hacerlo bastante general para que la gente no piense 'esto le pasó solo a ella', sino que pueda identificarse con lo que está viviendo", añade Marta Rosa, subrayando la intención de universalizar la experiencia emocional, ya sea a través del mensaje al completo o de una de las etapas de las que habla cada una de las canciones.

La presentación en directo de este repertorio adopta dos formatos diferenciados que podrán verse en las próximas semanas. Por un lado, Llamalagua participará en el Festival Noon, una cita cultural caracterizada por su apuesta por espacios singulares y propuestas cercanas. Allí, el dúo actuará en formato acústico, fiel a sus orígenes. "Siempre hemos tocado así y es lo que vamos a hacer en el Noon porque es un formato que encaja en esos espacios tan bonitos, y lo nuestro es fácil de llevar y muy íntimo". Estas actuaciones mantendrán la esencia desnuda de las composiciones, adaptando incluso los temas del EP, originalmente producidos con más instrumentación, a un formato minimalista. "Hemos tenido que llevar las canciones de un formato grande al acústico. Suena totalmente diferente, más íntimo", apunta Rosa.

Puesta de largo

Por otro lado, el proyecto dará un paso decisivo con su presentación en formato banda el próximo 24 de julio en Güímar. Este concierto supondrá la puesta de largo de Umbral, con una instrumentación más cercana a la grabación original. "Va a sonar lo más parecido a lo que está grabado", afirma la artista. Para esta cita, Llamalagua contará con la colaboración de varios músicos que ampliarán su paleta sonora, incorporando batería, percusión, teclado y vibráfono. Se trata de una propuesta escénica inédita para el grupo, que afronta el reto con ilusión y novedad. "Es la primera vez que vamos a tocar de esta manera. Es algo totalmente nuevo para el público y para nosotras", reconoce.

El trabajo relata las cinco etapas que una persona atraviesa en un momento difícil

La dualidad entre ambos formatos permite a los oyentes experimentar distintas lecturas del mismo repertorio. "María José y yo solas es otra cosa completamente distinta a la del formato banda", resume. Además, los conciertos están concebidos como un recorrido narrativo en el que las canciones se ordenan siguiendo el desarrollo emocional del EP, reforzando su carácter conceptual.

El nombre

El propio nombre del proyecto refleja también esa combinación de contrastes que define su identidad. "Llamalagua surgió como un juego de palabras, pero después vimos que tenía sentido porque María José es más fuego y yo soy más calmada, más agua", explica Marta Rosa, en referencia a la complementariedad entre ambas integrantes.

El nombre del grupo refleja a las creadoras, una es pasional y la otra más calmada

De cara al futuro, el grupo tiene claro su objetivo inmediato, que es el de consolidar su presencia en directo y continuar creando. "En principio queremos presentar el EP todo lo posible, tocar y seguir componiendo", afirma la cantante quien, en esta nueva etapa, tiene la intención de avanzar hacia un proceso creativo más compartido. "Me gustaría que lo siguiente sea más de las dos, que lo hagamos juntas", añade Rosa. Así, con una propuesta que combina honestidad emocional, narrativa conceptual y flexibilidad escénica, Llamalagua se posiciona como una de las nuevas apuestas de la música independiente en Canarias. Sus próximas actuaciones, tanto en el Festival Noon como en Güímar, servirán para comprobar el alcance de un proyecto que transita entre la intimidad acústica y la expansión sonora sin perder coherencia.