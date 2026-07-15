Mariano Hernández Zapata, consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias: "Hay que preguntar en Fuerteventura si apuestan por las renovables"

Se estrenó con un apagón en La Gomera y tres años después tiene encaminada la sustitución del viejo parque de generación. Quiere acelerar la entrada de renovables, pero no en todas las islas se lo ponen fácil.

¿Esperaba una reacción tan rápida de Madrid cuando alertaron de las carencias del primer concurso, convocado el pasado noviembre para sustituir el parque de generación obsoleto?

Hemos insistido hasta la saciedad. También en cuanto a modificar las bases. Pensé que saldría a final de año y nos ha sorprendido la rapidez, no le engaño. Lo agradecemos, porque han entendido la importancia que tiene para nosotros contar con él.

¿Por qué Gran Canaria concentra la mayoría de los megavatios que van a ponerse en liza en este segundo concurso?

Porque [la central de generación de Barranco de] Tirajana tendrá grupos que habrá que dar de baja en el tiempo que establece el primer concurso. Además, Gran Canaria tiene a día de hoy un déficit de generación que supera los 130 megavatios mientras que la demanda registra un incremento anual, que puede ser mínimo, pero hay que atenderlo con más megavatios. Hay una situación bastante comprometida.

¿En qué medida ha pesado que en el primer concurso entraran muy pocas máquinas nuevas y se apostara por modernizar las viejas que ya existen?

Efectivamente, Gran Canaria era nuestra mayor preocupación porque quedaba coja. No había potencia suficiente y es algo que ha aflorado con el nuevo informe que ha sacado el operador del sistema. Lo más de 500 megavatios para esta isla son necesarios. Existe también un problema de suelo, pero ayer [por el martes] hablaba con el presidente del Cabildo sobre la necesidad de poner todo lo que esté en nuestra mano.

¿Cree que habrá empresas que opten por entrar desde cero?

Bueno, ya las hubo en el primer concurso, casos de Disa y Ayagaures, pero la baremación las dejó fuera. También por esto la modificación de los criterios técnicos de los que le hablaba.

¿En qué sentido van esos cambios que han propuesto y ha admitido el ministerio en esta segunda convocatoria?

Valorar más los criterios técnicos que los económicos. No se puede apostar por lo más barato si hacerlo no resuelve los problemas.

Firmadas las zonas de aceleración de renovables de Lanzarote, La Gomera y El Hierro, ¿cuándo llegan las del resto de islas?

Acabamos de tener una reunión de calado con La Palma y espero una aprobación inminente, que sería la cuarta. En cuanto a las capitalinas, Gran Canaria está también en la línea de firmarse y con Tenerife tenemos encuentros día sí y día también.

¿Y Fuerteventura?

Es verdad que vamos bastante más retrasados y creo que nos va a costar un poco más.

¿Cómo que les va a costar un poco más?

Primero hay que preguntar a ellos si apuestan por las renovables. Lo segundo es saber si son conscientes de que solo con cubiertas y zonas antropizadas es imposible alcanzar el objetivo que tenemos de descarbonización. Y tercero, lo ideal es planificar de manera coordinada dónde sí y dónde no podemos actuar. Estamos atendiendo todas las propuestas que nos llegan desde los cabildos, cumpliendo a rajatabla con las zonas de protección, las medioambientalmente sensibles y las potencialmente agrícolas. Pero al final necesitamos suelo.

Se cambia la retribución a los promotores de renovables. ¿Incentivará eso también?

Queremos hacer una simulación para ver cómo quedarán los precios. Este, junto con la remuneración para el almacenamiento, las baterías, eran los dos temas prioritarios que habíamos establecido. Tenemos muchos más, pero entendemos que son en los que más se necesita avanzar y tener cuanto antes. Que se ponga sobre la mesa una fórmula que nosotros ya habíamos adelantado y trabajado es positivo, porque eso quiere decir que nos escuchan y atienden. Ahora hay que poner todo negro sobre blanco. Queremos dar facilidades económicas y jurídicas para que esto también ayude a seguir desplegando renovables.

¿Estamos peor colocados que hace un par de años para liderar la eólica marina?

El secretario de Estado nos reconoció saber que en Canarias hay consenso y quiere que se desarrolle la eólica marina. Tenemos una mesa constituida para este asunto y tenemos una sola voz. Queremos que haya un concurso para la eólica marina para Canarias y cuanto antes. Nos dijo que podrían estar las bases o incluso el concurso antes de final de año. Vamos a confiar en que así sea.

De las medidas urgentes aprobadas tras el apagón de La Gomera tienen dos en marcha. Del resto, varias caminan pero el barco que pretenden instalar en el Puerto de Las Palmas, que parecería lo más rápido, no.

Ese barco necesita cumplir todos los procedimientos medioambientales, y vamos a ser estrictos. Necesitaba encontrar la ubicación más óptima dentro del puerto de Las Palmas, que hemos trabajado con todos los actores que tienen algo que decir dentro del puerto y creo que hemos encontrado la mejor ubicación posible y a partir de ahí tenemos nosotros que empezar a trabajar en la declaración de impacto ambiental.