La inauguración del Parque Astronómico de El Julán en El Hierro refuerza la apuesta de Canarias por el turismo de observación del universo

La inauguración del Parque Astronómico de El Julán marca un nuevo impulso a la estrategia de Canarias para consolidar el turismo de observación del universo como un producto capaz de complementar al principal motor económico del Archipiélago. La nueva infraestructura, situada en el municipio herreño de El Pinar, aspira a convertir a El Hierro en uno de los destinos de referencia para el astroturismo gracias a la excepcional calidad de sus cielos y a la práctica ausencia de contaminación lumínica.

La consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León, inauguró este miércoles el nuevo espacio junto a representantes del Cabildo de El Hierro y del Ayuntamiento de El Pinar. La actuación ha supuesto una inversión de 282.000 euros, financiada con fondos europeos Next Generation a través del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) Reserva de la Biosfera.

El Parque Astronómico ha sido concebido para reforzar la oferta turística de El Hierro mediante un producto especializado que combina divulgación científica, investigación y turismo de naturaleza. La instalación dispone de dos módulos diferenciados: un aula de interpretación destinada a actividades educativas y un observatorio profesional automatizado, preparado para la investigación mediante control remoto desde cualquier parte del mundo. Ambos espacios cuentan con telescopios de última generación para la observación de la Vía Láctea, planetas, cúmulos estelares y constelaciones visibles desde ambos hemisferios.

La apertura de esta infraestructura llega en un momento de crecimiento del astroturismo en Canarias. Según datos difundidos recientemente por la Universidad de La Laguna a partir de estadísticas del ISTAC, alrededor de 600.000 visitantes realizan cada año actividades turísticas vinculadas a la astronomía en el Archipiélago, lo que representa el 4,3 % de los turistas que reciben las islas. En territorios como La Palma, ese porcentaje alcanza el 17 %, mientras que ya existen unas 60 empresas especializadas en este segmento turístico, reflejo del creciente interés por un producto que combina ciencia, naturaleza y experiencias sostenibles.

El nuevo equipamiento se integra en el Parque Cultural de El Julán, uno de los enclaves patrimoniales más importantes de Canarias

En este contexto, el Parque Astronómico de El Julán amplía la red de infraestructuras dedicadas a la observación del cielo en Canarias y refuerza la posición de El Hierro dentro de un segmento con un importante potencial de crecimiento. La calidad de sus cielos, la escasa contaminación lumínica y su condición de Reserva de la Biosfera convierten a la isla en un escenario idóneo para desarrollar actividades de observación astronómica durante todo el año.

El nuevo equipamiento se integra además en el Parque Cultural de El Julán, uno de los enclaves patrimoniales más importantes de Canarias por albergar el principal asentamiento de los antiguos bimbaches. La combinación de patrimonio arqueológico, paisaje volcánico y astronomía permite configurar una oferta turística singular que enriquece la experiencia del visitante y diversifica los atractivos de la isla.

La actuación forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino Reserva de la Biosfera, dotado con 2,8 millones de euros, que incluye también la rehabilitación del Parque de Sostenibilidad de Las Cancelitas, la creación del Eco Paseo Ciclista Los Mocanes-Punta Grande y la implantación de una plataforma de Big Data Turístico para avanzar hacia una gestión más inteligente del destino.

Con la inauguración del Parque Astronómico de El Julán, Canarias incorpora un nuevo recurso llamado a convertirse en un referente del turismo de observación del universo. La infraestructura refuerza una estrategia de diversificación que busca aprovechar uno de los grandes activos naturales del Archipiélago: unos cielos reconocidos internacionalmente por su calidad para la observación astronómica y capaces de generar nuevas oportunidades económicas vinculadas al conocimiento, la sostenibilidad y la conservación del patrimonio.