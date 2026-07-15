La Frontera resuena con lo mejor de la música de todas las latitudes con la novena edición de HeroFest

Falta menos de un mes para la celebración de la novena edición de HeroFest El Hierro. Los próximos 11 y 12 de septiembre, el municipio de La Frontera volverá a convertirse en el epicentro de la música alternativa y la cultura contemporánea con un festival que reunirá a artistas nacionales e internacionales, actividades para todos los públicos y una experiencia que combina música, naturaleza y convivencia en este entorno único.

El cartel de esta edición estará encabezado por Pony Bravo, una de las bandas más influyentes e inclasificables del panorama independiente español. Junto a ellos actuarán los portugueses Travo, referentes del rock psicodélico europeo; el dúo francés Moundrag, una de las revelaciones del circuito internacional gracias a su explosiva mezcla de rock progresivo y hard rock y Dear Joanne, una de las propuestas emergentes más interesantes de la escena independiente, con un sonido que combina intensidad, melodía y una marcada personalidad.

Variedad

Además, Ale Acosta, el reconocido productor y compositor canario, presentará en la nueva edición de HeroFest su proyecto en solitario tras una destacada trayectoria en la música electrónica y la creación sonora. También actuará Acty, que llega desde México para volver a participar en la cita herreña, y avanza que su deseo es el de repetir el gran concierto que ofreció en su última visita.

Cartel de la novena edición del HeroFest. / ED

Esta nueva edición del festival se presenta además como una ocasión única para mostrar el talento canario puesto que serán varias las bandas de las Islas las que completen el cartel. Entre las participantes de este año se encuentran Pleito, que llega a La Frontera con su último disco loscoloresdelaspiedras. Entre las bandas de acento canario también figuran Viva Le Pop (Tenerife), DrÛpe (Lanzarote) y Casablanca III (Gran Canaria). También forman parte del cartel El Patillas DJ, alter ego de Nacho Álvaro r3, y Baked Belda.

Fiesta de presentación

Pero la música del HeroFest llegará mucho antes de septiembre gracias a la fiesta de presentación que el festival ha preparado para el próximo sábado 18 de julio en la Sala Faro de Las Palmas de Gran Canaria. Durante la velada se podrá disfrutar de música en directo y sesiones de DJ a cargo de Drûpe, una de las propuestas más interesantes de la escena alternativa canaria; Tal!!!, la formación que destaca por su energía y personalidad sobre el escenario; y la sesión de Fuckin Four DJ, que pondrá el broche final a una noche pensada para celebrar la música y comenzar a vivir el espíritu HeroFest. Esta fiesta servirá además para presentar al público grancanario algunas de las novedades de la novena edición del festival.

Pero, más allá de la música, HeroFest vuelve a apostar en esta novena edición por una programación que trasciende los conciertos e incorpora actividades familiares, propuestas culturales y espacios de encuentro pensados para todos los públicos, gracias a la colaboración de la Fundación CajaCanarias.

Reconocimiento

Esta es la primera edición que celebra el HeroFest tras obtener, el pasado mes de diciembre el Premio Canario de la Música a la Mejor Programación Musical, un reconocimiento que pone en valor la calidad artística, la diversidad de su propuesta y el trabajo desarrollado durante casi una década para acercar a Canarias algunas de las propuestas más interesantes de la escena independiente nacional e internacional. No en vano, a lo largo de sus nueve ediciones, HeroFest se ha consolidado como un proyecto cultural singular, capaz de situar a El Hierro en el mapa de los festivales gracias a su programación cuidada, una identidad propia y un firme compromiso con la descentralización cultural.

La cita arranca este fin de semana con una fiesta de presentación en Gran Canaria

El HeroFest El Hierro cuenta con el apoyo de Cabildo de El Hierro, Ayuntamiento de La Frontera, Gobierno de Canarias y Fundación CajaCanarias.