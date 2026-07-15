Educación elimina las pantallas digitales en las aulas de 0 a 3 años y restringe su uso en el segundo ciclo de Infantil en Canarias

La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias ha aprobado nuevas instrucciones para reorganizar el uso de la tecnología en las primeras etapas educativas. La medida supone la retirada de las pantallas interactivas multitáctiles (PIM) y otros sistemas digitales interactivos de las aulas del primer ciclo de Educación Infantil, dirigidas al alumnado de 0 a 3 años, además de establecer restricciones para su utilización en el segundo ciclo de Infantil.

La decisión afecta a los centros públicos del archipiélago y responde a una revisión de los recursos pedagógicos empleados en estas edades. Según explica el departamento que dirige Poli Suárez, el objetivo es adaptar los espacios educativos a las necesidades del desarrollo infantil y favorecer metodologías basadas en la experimentación, el juego y la interacción directa con el entorno.

Las nuevas instrucciones han sido impulsadas por la Dirección General de Ordenación de las Enseñanzas, Inclusión e Innovación, coordinada por David Pablos, y toman como referencia las recomendaciones de la Sociedad Española de Pediatría, los informes de los equipos especializados en Atención Temprana de la Consejería y la evidencia científica disponible sobre el desarrollo durante los primeros años de vida.

Educación retira las pantallas digitales de las aulas de 0 a 3 años en Canarias / LP/DLP

Las pantallas deberán salir de las aulas de 0 a 3 años antes del 30 de noviembre

La Consejería ha fijado como fecha límite el 30 de noviembre de 2026 para que las pantallas digitales instaladas actualmente en las aulas del primer ciclo de Educación Infantil sean trasladadas a otros espacios de los centros educativos.

A partir de ese momento, estos dispositivos no podrán permanecer físicamente en las aulas destinadas al alumnado de entre cero y tres años, aunque seguirán formando parte del equipamiento del centro.

La reubicación será decidida por los equipos directivos, que determinarán el nuevo destino de las pantallas en función de las necesidades de cada colegio o escuela infantil. Para facilitar este proceso, contarán con el asesoramiento técnico del Área de Tecnología Educativa de la Consejería.

Además, el Gobierno de Canarias ha anunciado que los centros recibirán financiación extraordinaria cuando sea necesario contratar empresas especializadas para desmontar y reinstalar estos equipos, de manera que la medida no genere costes adicionales para los propios centros educativos.

Un aprendizaje basado en la experiencia y el contacto con el entorno

La decisión parte de la idea de que los primeros años de vida constituyen una etapa decisiva para el desarrollo cognitivo, emocional, social y motor de los niños y niñas.

Por ello, Educación considera que las aulas deben convertirse en espacios donde predominen las experiencias directas sobre el uso de herramientas digitales.

Las nuevas instrucciones recuerdan que el currículo del primer ciclo de Infantil concede especial importancia a aspectos como:

La exploración sensorial.

El desarrollo psicomotor.

El juego libre.

La manipulación de materiales reales.

El movimiento.

La interacción con otras personas y con el entorno físico.

La Consejería entiende que este tipo de experiencias favorecen un aprendizaje más acorde con las características evolutivas del alumnado de estas edades y permiten respetar los distintos ritmos de desarrollo.

Asimismo, se plantea que los espacios educativos sean flexibles, seguros y adaptados para estimular el desarrollo emocional, artístico, cognitivo y relacional de los menores.

El uso de pantallas seguirá en Primaria

Aunque la medida supone un cambio importante en Educación Infantil, el Ejecutivo autonómico aclara que no implica un abandono de la digitalización educativa.

Según explicó el director general David Pablos, la planificación del Gobierno mantiene la incorporación de recursos tecnológicos en los centros, pero considera que estos deben utilizarse de forma progresiva y adecuada a cada etapa educativa.

En este sentido, la estrategia continuará impulsando la dotación de recursos digitales a partir de Educación Primaria, siempre bajo criterios de uso responsable y con una finalidad pedagógica definida.

Un aula infantil en Canarias. / La Provincia

La Consejería defiende así un modelo en el que la tecnología se integra en el proceso educativo cuando resulta más adecuada para el desarrollo del alumnado, sin desplazar otras metodologías consideradas fundamentales en los primeros años.

Restricciones también para el segundo ciclo de Infantil

Las nuevas instrucciones también afectan al alumnado de 3 a 6 años, aunque con un enfoque diferente.

En el segundo ciclo de Educación Infantil, las pantallas digitales podrán seguir utilizándose, pero únicamente cuando exista una finalidad educativa concreta y debidamente justificada.

En cualquier caso, el documento establece que deberán priorizarse metodologías basadas en:

La experimentación.

La exploración sensorial.

El juego.

La manipulación de objetos.

El movimiento.

La interacción directa con el entorno.

De esta manera, la tecnología deja de ser un recurso de uso habitual para convertirse en una herramienta puntual dentro del proceso de aprendizaje.

Una decisión respaldada por informes y recomendaciones científicas

La Consejería explica que esta actualización de los criterios pedagógicos no responde únicamente a una decisión administrativa.

Entre los elementos que han servido de base para adoptar la medida figuran las recomendaciones de la Sociedad Española de Pediatría, que en los últimos años ha insistido en limitar la exposición a pantallas durante la primera infancia debido a sus posibles efectos sobre el desarrollo infantil cuando su utilización resulta excesiva o inadecuada.

También se han tenido en cuenta los informes elaborados por los equipos especializados en Atención Temprana, cuya función incluye detectar necesidades del sistema educativo y proponer mejoras para esta etapa.

A ello se suman las aportaciones realizadas por la propia comunidad educativa. Según la Consejería, varios equipos directivos habían trasladado la conveniencia de revisar la presencia de estos dispositivos en las aulas destinadas al alumnado más pequeño.

Excepciones para alumnado con necesidades educativas especiales

Las nuevas instrucciones contemplan algunas excepciones.

De forma extraordinaria, podrán utilizarse sistemas digitales interactivos en las aulas del primer ciclo cuando existan razones pedagógicas debidamente justificadas, especialmente en aquellos casos en los que sean imprescindibles para garantizar el acceso al currículo o facilitar la comunicación.

Esta excepción está pensada principalmente para alumnado con necesidades educativas especiales que precise sistemas aumentativos o alternativos de comunicación como apoyo a su proceso educativo.

De esta forma, la normativa busca compatibilizar la reducción del uso generalizado de pantallas con la atención individualizada que requieren algunos estudiantes.

Un cambio en la organización de las aulas

La retirada de estos dispositivos también implicará una reorganización física de las aulas de 0 a 3 años.

La Consejería establece que estos espacios deberán configurarse para favorecer el movimiento libre, el juego espontáneo, la manipulación de materiales cotidianos y la interacción constante entre el alumnado y el personal educativo.

El objetivo es reforzar un modelo pedagógico centrado en la participación activa de los menores, el aprendizaje a través de la experiencia y el desarrollo integral durante una etapa considerada clave para la adquisición de habilidades cognitivas, emocionales y sociales.

Con esta medida, el Gobierno de Canarias adapta la planificación de los recursos educativos a los nuevos criterios establecidos por la Dirección General de Ordenación de las Enseñanzas, una vez concluida la fase de implantación del programa de dotación tecnológica financiado por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.