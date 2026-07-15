Canarias amplia la protección contra el VRS, la tosferina y el sarampión en el nuevo calendario de vacunación

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha aprobado el nuevo Calendario de Inmunizaciones para todas las edades de la vida, que amplía la protección frente al Virus Respiratorio Sincitial (VRS) en población adulta vulnerable, incorpora un refuerzo contra la tosferina en adolescentes y actualiza las recomendaciones de vacunación frente al sarampión en adultos. La orden fue publicada en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) el 14 de julio de 2026 y sustituye al hasta ahora conocido como calendario vacunal.

El cambio de denominación no es solo formal. Sanidad explica que el documento pasa a llamarse Calendario de Inmunizaciones porque incluye preparados que no son estrictamente vacunas, como el anticuerpo monoclonal frente al VRS. La actualización también introduce novedades en la protección frente al virus del papiloma humano (VPH), neumococo, meningococo, hepatitis A y B, herpes zóster y en la vacunación de estudiantes de ramas sanitarias.

La Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud sostiene que la revisión se basa en datos epidemiológicos regionales y nacionales, en las tendencias observadas en países del entorno y en la evidencia científica más reciente.

Inmunización frente al VRS desde este otoño

La principal novedad del nuevo calendario es la incorporación de la inmunización frente al Virus Respiratorio Sincitial en población adulta vulnerable. A partir de este otoño, Canarias facilitará esta protección a personas adultas residentes en centros sociosanitarios que tengan más de 70 años.

También podrán recibirla personas institucionalizadas menores de esa edad cuando presenten enfermedades respiratorias o cardíacas graves. En el caso de la población no institucionalizada, la inmunización se contempla para personas con cánceres hematológicos, trasplantados pulmonares o trasplantados de progenitores hematopoyéticos.

La administración se realizará desde los servicios hospitalarios que vacunan a personas de riesgo, fundamentalmente Medicina Preventiva y, en algunos hospitales, también los servicios de Enfermedades Infecciosas.

Por qué preocupa el Virus Respiratorio Sincitial

El VRS se asocia habitualmente a infecciones respiratorias en bebés y niños pequeños, pero también puede causar complicaciones importantes en personas mayores, pacientes con enfermedades crónicas y personas inmunodeprimidas. En estos grupos, el virus puede provocar cuadros respiratorios graves y aumentar el riesgo de hospitalización.

La inclusión de esta inmunización busca reducir el impacto del VRS en colectivos vulnerables. Además, confirma una tendencia cada vez más presente en los calendarios sanitarios: la prevención ya no se centra solo en la infancia, sino que se extiende a adolescentes, adultos, personas mayores y pacientes con condiciones de riesgo.

Refuerzo frente a la tosferina en adolescentes

Otra modificación destacada afecta a la vacunación en adolescentes. El nuevo calendario incluye un refuerzo frente a la tosferina a los 14 años mediante la vacuna Tdpa, que sustituye a la vacuna Td, compuesta por toxoides tetánico y diftérico.

Cartel Calendario de Inmunización 2026 / E.D.

La nueva pauta mantiene la protección frente a tétanos y difteria, pero añade cobertura frente a tosferina. Sanidad justifica el cambio por la tendencia epidemiológica de esta enfermedad transmisible y por el papel de parte de la población joven como reservorio en periodos epidémicos.

Sarampión: dos dosis para adultos nacidos desde 1978 sin pauta acreditada

El nuevo Calendario de Inmunizaciones también refuerza las recomendaciones frente al sarampión. Canarias recomienda la vacunación con dos dosis de triple vírica, separadas por al menos cuatro semanas, a las personas nacidas en España a partir de 1978 que no hayan pasado la enfermedad y que no puedan acreditar dos dosis correctamente administradas.

Esta medida se enmarca en las estrategias puestas en marcha para mejorar el control del sarampión. La vacunación infantil mantiene su pauta habitual, con dos dosis de triple vírica a los 12 meses y a los 3 años.

Más protección frente al VPH

El calendario amplía también la protección frente al virus del papiloma humano. Las personas de ambos sexos de 13 a 20 años cumplidos que no hayan sido vacunadas con anterioridad recibirán una sola dosis.

Además de la población diana ya establecida, Sanidad amplía la oferta vacunal a personas consideradas de mayor riesgo de padecer las consecuencias de la infección por VPH. El objetivo es aumentar el número de personas protegidas y reducir al mínimo los cánceres asociados a este virus.

Cambios frente a neumococo y meningococo

En el caso del neumococo, Canarias adopta el uso de un preparado conjugado de 20 serotipos y suspende la vacunación con la vacuna polisacarídica de 23 valencias en población mayor.

Respecto al meningococo, la vacuna frente a la enfermedad meningocócica invasora por los serogrupos A, C, W e Y se ofertará a todas las personas menores de 19 años que no la hayan recibido con anterioridad o cuya pauta se encuentre incompleta. Sanidad busca afianzar la cobertura en población juvenil, considerada reservorio principal de la bacteria.

Hepatitis A y B, herpes zóster y sarampión

El nuevo calendario introduce la vacunación frente a hepatitis A para menores de 19 años que vayan a viajar a zonas consideradas endémicas y no hayan sido vacunados previamente. En población adulta, Canarias también ofrece esta vacuna a personas en situación de prostitución y a hombres que tienen sexo con hombres, sin límite de edad.

La protección frente a hepatitis B se refuerza en adultos con determinados factores de riesgo. Las personas adultas con mayor probabilidad de adquirir la infección y que no puedan acreditar una pauta completa podrán acceder a la vacunación financiada.

También se amplía la indicación de la vacuna frente al herpes zóster para personas con mayor riesgo de sufrir neuralgia postherpética o formas diseminadas de la enfermedad, especialmente en casos de alteraciones de la inmunidad y determinados antecedentes patológicos.

Vacunación para estudiantes de ramas sanitarias

Otra de las novedades relevantes afecta a estudiantes universitarios y no universitarios de ramas sanitarias que realizan estancias prácticas en centros asistenciales. La Dirección General de Salud Pública asumirá durante 2026 un programa específico para mejorar su estado de inmunización.

Hasta ahora, este colectivo podía encontrar dificultades para completar su vacunación de forma financiada antes de iniciar las prácticas. El nuevo programa busca garantizar una protección adecuada tanto para el alumnado como para los pacientes y profesionales con los que entran en contacto.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas