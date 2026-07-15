Ascav: "La ley de alquiler vacacional ha expulsado a los particulares sin bajar los precios"

La Asociación Canaria de Alquiler Vacacional (Ascav) ha asegurado que la Ley de Vivienda Vacacional aprobada hace un año ha expulsado a numerosos particulares del negocio turístico y ha reducido el número de alojamientos sin que se haya traducido en una reducción del precio de los alquileres tradicionales de larga duración, que continúan al alza.

Ascav ha presentado en rueda de prensa un informe elaborado a partir de datos oficiales del Instituto Canario de Estadística (ISTAC), el Instituto Nacional de Estadística (INE) y el registro autonómico de vivienda vacacional que, según esta organización, demuestra que la reducción de viviendas vacacionales "no ha cambiado ni va a cambiar en lo más mínimo" la situación del mercado del alquiler residencial.

El Gobierno de Canarias ha impulsado una norma que ha supuesto la salida de "miles de familias" de la actividad turística sin que ello haya contribuido a mejorar el acceso a la vivienda, han señalado los representantes de Ascav.

El alquiler vacacional

Han señalado además que el alquiler vacacional constituye un complemento de renta para numerosos propietarios y genera actividad económica en otros sectores. Ascav ha denunciado que los propietarios sufren inseguridad jurídica desde la aprobación de la ley y ha recordado que no se ha cumplido el compromiso de introducir modificaciones.

La asociación ha defendido la enmienda transaccional para modificar la ley aprobada por ASG, PSOE, Nueva Canarias y Vox en una comisión parlamentaria el 9 de julio, aprovechando el trámite del Proyecto de Ley de Agilización de Licencias Urbanísticas, para que las viviendas vacacionales dejen de ser actividad clasificada.

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Ascav ha acusado a Coalición Canaria de intentar revertir esa modificación, pendiente de su ratificación por el pleno, mediante la presentación de un voto particular que la asociación considera presentado fuera de plazo y sin cumplir el Reglamento del Parlamento. Para Ascav, el Gobierno de Canarias debería centrar sus esfuerzos en movilizar la vivienda vacía, una medida que considera más eficaz para incrementar la oferta de alquiler residencial.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas