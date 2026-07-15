Adiós a las pantallas en 239 aulas de Canarias: casi 3.000 alumnos de 0 a 3 años dejarán de usarlas el próximo curso

Casi 3.000 alumnos de 0 a 3 años en Canarias dejarán de tener pantallas en sus aulas el próximo curso 2026/2027. La Consejería de Educación retirará las pantallas interactivas multitáctiles y otros sistemas digitales de las aulas del primer ciclo de Educación Infantil tras considerar que no se ajustan a las características evolutivas del alumnado. Así, los centros públicos dispondrán hasta el 30 de noviembre para completar la retirada y apostar por un aprendizaje más analógico. Se trata de una medida que afectará a 2.977 escolares y supondrá la adaptación de 239 aulas en todo el Archipiélago.

Los centros tendrán hasta finales de novimebre para cumplir con la retirada

Pero los cambios no se limitan al primer ciclo de Infantil. El uso de estos dispositivos también quedará restringido en el segundo ciclo de Educación Infantil, que el próximo curso contará con más de 27.100 alumnos matriculados de entre 3 y 6 años. El objetivo del departamento es priorizar experiencias de aprendizaje basadas en la exploración sensorial, la manipulación, el juego, el movimiento y la interacción directa con el entorno. Por este motivo, los sistemas digitales solo podrán utilizarse cuando exista una finalidad educativa concreta y debidamente justificada.

Una decisión motivada por múltiples factores

Son muchos los factores que han llevado a la Dirección General de Ordenación de las Enseñanzas, Inclusión e Innovación a tomar esta decisión. Por un lado, responde al propio currículo de esta etapa, que establece el aprendizaje a través del juego, la exploración, la manipulación de materiales y la interacción con el entorno. Por otro, la Sociedad Española de Pediatría ya había recomendado en varias ocasiones la retirada de estos dispositivos e incluso había realizado, junto a otras sociedades médicas, una solicitud pública para eliminar por completo el uso de pantallas en este nivel educativo.

Asimismo, la evidencia científica disponible advierte de posibles alteraciones del sueño o la atención, retrasos en el lenguaje y dificultades en el desarrollo infantil asociadas al uso de pantallas. E incluso los equipos de atención temprana del departamento regional, encargados de detectar necesidades dentro del sistema y proponer medidas de mejora, elaboraron un informe sobre esta cuestión. "Pero el principal motivo es que esta dirección general no había tenido competencias sobre las aulas de 0 a 3 años hasta ahora", cuenta David Pablos.

La ciencia vincula el uso temprano de dispositivos con alteraciones en el desarrollo infantil

La construcción de las aulas del primer ciclo de Educación Infantil se diseñó, inicialmente, durante el mandato anterior y se enmarcaba hasta ahora en la ejecución de un programa financiado por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. En este sentido, como se trataba de una iniciativa que requería dedicación exclusiva y temporal, la Unidad Administrativa Provisional de la Secretaría General Técnica era la encargada de ejecutar el proyecto. "Tras cumplirse los hitos marcados por el Ministerio, la gestión de esta etapa ha pasado a la Viceconsejería de Educación y, partir de ahora, cada dirección general asumirá sus competencias", explica. En su caso, su departamento es el encargado de definir los equipamientos y recursos pedagógicos de los centros educativos del Archipiélago. "Y ahora que hemos entrado en juego hemos reflexionado y determinado que de ninguna manera procede en esta etapa educativa contar con dispositivos de este tipo", detalla.

Más peso para los materiales analógicos

Pablos señala que los centros ya cuentan con una dotación de recursos suficiente, por lo que la retirada de las pantallas no requerirá nuevas inversiones para sustituirlas. "En muchos casos, esos materiales ya se estaban utilizando, pero en otros hemos detectado que estaban infrautilizados precisamente por el protagonismo que habían adquirido las pantallas", explica. El director general añade que, si algún centro necesita ampliar sus recursos, se atenderá esa demanda, aunque la prioridad será reforzar la formación y el asesoramiento al profesorado para garantizar un uso adecuado y aprovechar al máximo los materiales con los que ya cuentan las aulas.

"También es importante aclarar que los centros no perderán estas pantallas, sino que podrán reubicarlas en otros espacios que no estén destinados al alumnado de 0 a 3 años", comenta. Así, los equipos directivos serán los responsables de decidir dónde se organizarán y contarán con el apoyo técnico del Área de Tecnología Educativa. Por otro lado, si para su reinstalación fuera necesario contratar a una empresa externa, la Consejería financiará el proceso mediante una dotación extraordinaria.

¿Se ampliará esta medida a otros niveles educativos?

Pablos adelanta que la nueva Ley de Atención a la Diversidad y Bienestar del Alumnado, todavía en tramitación, presta especial atención al bienestar digital. "La aplicación de la norma y esta nueva medida conllevará, a su vez, el desarrollo de un nuevo diseño en la estrategia de bienestar digital del alumnado que estamos comenzando a preparar ahora", detalla. Así, se establecerán pautas concretas como, por ejemplo, sobre el tiempo máximo de uso de estos dispositivos en las aulas, en función de cada etapa educativa

No obstante, Pablos en que la medida no supone renunciar a la digitalización. Y aclara que tampoco hay que "demonizar" los dispositivos. "Tenemos una apuesta muy importante por la generación de recursos digitales e incluso lideramos algunos de estos aspectos a nivel nacional, siendo referentes para el Ministerio de Educación", recuerda. Pero reconoce que hay que regular su uso con pautas específicas. "Y siempre atendiendo a una finalidad educativa", agrega.