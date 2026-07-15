Acusan al rector de la ULL de "vulnerar" el derecho internacional por su viaje al Sáhara Occidental

La Asociación Internacional de Juristas por el Sáhara Occidental (IAJUWS) ha remitido una carta al rector de la Universidad de La Laguna (ULL), Francisco García Rodríguez, en la que cuestiona la visita institucional realizada a la ciudad de Dajla, en el Sáhara Occidental, y le acusa de "vulnerar el derecho internacional" al mantener contactos con autoridades marroquíes en un territorio que Naciones Unidas considera pendiente de descolonización.

Un viaje en representación de la UPCAN

La organización fundamenta su crítica en el viaje realizado por el rector los pasados 6, 7 y 8 de julio en representación de la Asociación de Universidades Públicas Canarias (UPCAN). Según recuerda la carta, el objetivo de la misión era reforzar las relaciones con instituciones académicas y explorar futuras líneas de cooperación en ámbitos como la investigación, la innovación, la economía azul, las energías renovables o la salud pública. Durante la visita también se mantuvieron encuentros con representantes institucionales marroquíes, entre ellos el wali de Dajla.

La IAJUWS sostiene que la Universidad de La Laguna, como institución pública financiada con fondos públicos, está obligada a actuar con pleno respeto al derecho internacional. En ese sentido, recuerda que la ONU sigue considerando el Sáhara Occidental un territorio no autónomo pendiente de descolonización y que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha reiterado que dicho territorio no forma parte de Marruecos.

En su escrito, la asociación afirma que la cooperación institucional con las autoridades marroquíes en el Sáhara Occidental incumple, a su juicio, obligaciones internacionales como el deber de no reconocer la soberanía marroquí sobre el territorio, no suscribir acuerdos con Marruecos en calidad de potencia soberana del Sáhara Occidental, no contribuir a reforzar la ocupación ni colaborar en la explotación de los recursos naturales del territorio sin contar con el pueblo saharaui o sus representantes.

Una actuación cuestionada

Los juristas consideran que la actuación de la delegación universitaria "colabora con recursos públicos a consolidar la ocupación marroquí" y sostienen que tanto la ULL como la UPCAN se sitúan "al lado de un Estado ocupante que no respeta la legalidad internacional". La carta concluye reclamando que las instituciones públicas españolas actúen conforme al derecho internacional en relación con el Sáhara Occidental.

Por el momento, la Universidad de La Laguna no ha respondido públicamente al contenido de esta carta. La información difundida por la propia institución tras el viaje defendía que la misión tenía como finalidad impulsar la cooperación universitaria y explorar oportunidades de colaboración en sectores estratégicos para Canarias y las regiones visitadas.