La vivienda vacacional abre una grieta entre ASG y el Ejecutivo canario

Grieta en la alianza política. Apenas una semana después de desmarcarse del dictamen de la comisión de investigación del caso mascarillas, la Agrupación Socialista Gomera (ASG) ha protagonizado un nuevo choque con sus socios al sacar adelante, junto a PSOE y Nueva Canarias-Bloque Canarista, una enmienda introducida en el proyecto de ley para la agilización de licencias urbanísticas y el impulso a la construcción de viviendas que modifica varios aspectos de la regulación de la vivienda vacacional que el Gobierno de Canarias -con el apoyo de los gomeros- sacó adelante en diciembre. La propuesta de corrección, impulsada por el partido que lidera Casimiro Curbelo, salió adelante el pasado jueves en comisión parlamentaria sin el respaldo de los grupos que sostienen al Ejecutivo y evidenció las diferencias entre ambos sobre una actividad que la formación considera estratégica para islas como La Gomera.

La enmienda modifica varios artículos de la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas, pero el cambio esencial es que declara la vivienda vacacional como una "actividad inocua" en lugar de clasificada, una cuestión que los gomeros consideran esencial para la realidad económica de las Islas Verdes. Desde ASG insisten en que no buscaron una alianza con la oposición. Al contrario. Sostienen que intentaron durante semanas alcanzar un entendimiento con los grupos que respaldan al Ejecutivo, sin éxito. "Intentamos varias veces con los grupos de gobierno llegar a un acuerdo y transarla de alguna forma, pero no hubo ningún acuerdo o, más que ningún acuerdo, tampoco hubo una predisposición para llegar a un acuerdo con nosotros", lamenta el diputado Jesús Ramos Chinea.

Compromiso pendiente

La formación considera que la modificación era un compromiso pendiente desde que apoyó la ley de vivienda vacacional en diciembre. Entonces ya advirtió de que respaldaría el texto con la condición de corregir posteriormente algunos aspectos que no consideraba resueltos. "Cuando nosotros aprobamos la ley de vivienda vacacional quedaron algunos flecos por cumplir. Nos comprometimos con el Gobierno a sacar adelante ese proyecto siempre y cuando esas deficiencias se corrigieran después", recuerda Ramos.

Desde la Agrupación Socialista Gomera defienden que la consideración de actividad inocua "resulta determinante" para proteger un modelo que tiene un peso específico en las denominadas Islas Verdes. Según explica el parlamentario, en El Hierro la vivienda vacacional representa alrededor del 70% de la oferta turística y en La Gomera constituye también un porcentaje muy elevado. "Seguimos creyendo que esa enmienda es la única solución para salvar la actividad de vivienda vacacional", afirma Ramos, quien insiste en que fueron ellos quienes presentaron la enmienda y la oposición, la que se unió.

Este nuevo desencuentro llega apenas unos días después de otro episodio que ya evidenció diferencias dentro de la mayoría parlamentaria. Durante el debate del dictamen de la comisión de investigación sobre la compra de material sanitario durante la pandemia, ASG volvió a desmarcarse del bloque que sustentó las conclusiones impulsadas por el Gobierno. En esta ocasión, la posición de los gomeros responde a una cuestión de coherencia política puesto que ASG formó parte del gobierno del pacto de las Flores junto al PSOE, Nueva Canarias y Podemos durante la pasada legislatura. Los gomeros rechazaron participar en un relato que, a su juicio, atribuía responsabilidades políticas sobre "la base de indicios y no de hechos probados". Ramos defendió entonces que la pandemia produjo con "contexto excepcional" y advirtió de que no era posible juzgar con la perspectiva de 2026 decisiones que, en muchos casos, tuvieron que adoptarse en cuestión de horas.

Ruptura del pacto

Las dos votaciones consecutivas contrarias al criterio del Ejecutivo invitan a pensar que existe una fisura, aunque desde ASG niegan que la situación vaya a desencadenar en una ruptura del pacto de Gobierno. "Entendemos la postura del Ejecutivo con lo de la vivienda vacacional, Canarias es un territorio con muchas realidades diferentes", sostiene Ramos, quien admite que le habría gustado que el Gobierno hubiera respaldado su propuesta, especialmente después de las cesiones realizadas durante la tramitación de la ley.

Los gomeros confían en que la alianza llegue al final de la legislatura. "Son más cosas las que nos unen que las que nos separan", reconoce el diputado, quien defiende que el balance de la acción del Ejecutivo en materias como sanidad, empleo, sector primario o turismo pesa mucho más que las diferencias surgidas en dos votaciones concretas.