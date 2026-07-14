Tenerife acoge el primer concierto europeo de Emily Estefan, hija de Gloria y Emilio

Hay apellidos que abren puertas, pero también aumentan las expectativas y las reticencias del público. Emily Estefan (Miami, 1994) lo sabe desde que decidió dedicarse a la música. Hija de Gloria y Emilio Estefan, ha crecido rodeada de algunos de los nombres más importantes de la música latina, pero hace tiempo que decidió construir su propio camino. Cantante, compositora, productora y multiinstrumentista, llega este viernes al Cook Music Fest para ofrecer en Tenerife el primer concierto de su carrera en Europa. Lo hará con una propuesta que mezcla pop, funk, soul y ritmos latinos.

Su primer concierto en Europa será en Tenerife. ¿Qué significa para usted debutar precisamente en Canarias?

Muchísimo. Tenerife es un lugar verdaderamente especial, no solo por sus paisajes, sino también por la calidez de su gente. He visto cómo reciben la música y cómo viven los conciertos, así que para mí será un sueño poder subir a ese escenario y sentir esa energía en un lugar tan mágico.

Su madre actuó el año pasado en este mismo festival. ¿Le habló de la Isla?

Sí. Me contó que fue una experiencia mágica, no solo por el concierto, sino también por todo lo que Tenerife tiene para ofrecer. Hay rincones y personas que le recuerdan mucho a Cuba, y creo que eso también forma parte de la conexión tan especial que nuestra familia siente con esta tierra.

El apellido Estefan forma parte de la historia de la música latina. ¿Cómo se construye una identidad propia con ese legado detrás?

Me siento muy afortunada de pertenecer a una familia que lleva la música en las venas. Crecí rodeada de ella, pero también he encontrado mi propio estilo y mi propia voz explorando quién soy como artista. Ahora veo a mi sobrino Sasha haciendo ese mismo camino y me emociona comprobar que el legado sigue creciendo con cada nueva generación.

Canarias siempre ha sido un puente entre Europa y América Latina. ¿Tiene un valor simbólico que su estreno europeo sea precisamente aquí?

Creo que sí. Yo crecí en Estados Unidos, pero soy primera generación y siento una conexión muy profunda con mis raíces latinas. Hoy más que nunca necesitamos construir puentes y celebrar nuestras culturas. Es un honor poder traer esas dos identidades a un lugar como Canarias, donde esa conexión también forma parte de la memoria de muchas familias.

¿Qué encontrará el público en el escenario del Cook Music Fest?

Mi música intenta ser una celebración constante. Me gusta mezclar estilos porque esa mezcla también forma parte de quién soy. Quiero que el público sienta que está en el escenario con nosotros, que viaje con la banda y que se sorprenda. Además, tenemos preparadas algunas sorpresas.

¿Qué canción recomendaría a quien quiera descubrir a Emily Estefan?

Probablemente Calle (Street). Resume muy bien esa energía festiva que quiero transmitir y la fusión musical que define mi proyecto artístico.

Su madre ayudó a convertir la música latina en un fenómeno global. ¿Qué ha cambiado para los artistas de su generación?

Artistas como mis padres abrieron muchísimas puertas para que otros pudiéramos cruzarlas sin miedo y con orgullo. Hoy los músicos latinos tenemos muchas más oportunidades de llegar a cualquier lugar del mundo sin renunciar a nuestra identidad, y eso se lo debemos a quienes hicieron ese trabajo antes.

¿Qué ha aprendido de Gloria Estefan más allá de la música?

Que no se puede fingir lo auténtico. También me ha enseñado a disfrutar cada momento y a entender que la música es un lenguaje mágico y universal con el que podemos aportar algo positivo al mundo.

¿Y de Emilio Estefan?

Es un maestro en todo lo que hace. Su capacidad para convertir los sueños en realidad mediante el trabajo, la creatividad y el amor por la música ha sido una lección constante sobre cómo desenvolverse en esta industria sin perder la esencia.

¿Qué espera llevarse de Tenerife cuando termine esta aventura?

Espero regresar a casa con recuerdos hermosos y con una enorme gratitud por haber podido compartir mi música en un festival tan especial. Y, si puede ser, también con unas cuantas aceitunas.

Después de este estreno europeo, ¿qué viene ahora?

Estoy trabajando en música nueva y estoy convencida de que esta experiencia me va a inspirar muchísimo. Me encantaría volver a Tenerife y seguir compartiendo nuevas canciones con esta maravillosa comunidad.