Televisión Canaria estrena ‘Identidades’, una serie para redescubrir el patrimonio cultural de las Islas
La producción documental, dirigida por Benito Cabrera y Raúl Pulido, se presenta este jueves en TEA Tenerife y llegará el viernes a TVCanaria y Canarias Play
Televisión Canaria presenta este jueves 16 de julio, a las 19:00 horas, en TEA Tenerife Espacio de las Artes, la nueva serie documental ‘Identidades’, una producción de Multitrack que propone una mirada actual sobre la cultura, la historia y el patrimonio del Archipiélago.
El primer episodio se estrenará al día siguiente, el viernes 17 de julio, a las 22:10 horas, en Televisión Canaria y en la plataforma digital Canarias Play.
La serie invita a recorrer las huellas que han contribuido a construir la identidad de Canarias, desde una perspectiva divulgativa, contemporánea y alejada de los tópicos.
Una mirada a la cultura canaria desde nuevos lenguajes
‘Identidades’ está dirigida por Benito Cabrera, responsable de los contenidos, y por Raúl Pulido, realizador y codirector del proyecto.
La presentación correrá a cargo del propio Cabrera, junto a Elena Marrero y Luis Cabrera, dos jóvenes creadores de contenido que acercan la cultura canaria a nuevas generaciones.
“Con ‘Identidades’ proponemos descubrir la identidad canaria a través de la cultura, el paisaje, las palabras, los símbolos o la música, elementos que nos ayudan a entender quiénes somos y cómo nos relacionamos con el mundo”, explica Cabrera.
Historias, palabras, música y memoria
La serie combina investigación, entrevistas, rodajes y actuaciones musicales para descubrir algunas de las historias menos conocidas de Canarias y de sus protagonistas.
También abordará el origen de topónimos y palabras, así como los vínculos históricos del Archipiélago con otros territorios atlánticos.
Según Cabrera, se trata de una producción rodada dentro y fuera de Canarias, con la participación de jóvenes creadores de contenido que desarrollan una importante labor de divulgación en redes sociales.
Con este formato, ‘Identidades’ establece un diálogo entre pasado y presente, combinando el rigor divulgativo con nuevos lenguajes audiovisuales para acercar la historia y la cultura de Canarias a todos los públicos.
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