Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en TenerifeCondena al hermano de SánchezCB CanariasDrogas en TenerifeAhogada en TenerifeColas en el aeropuerto de Tenerife SurNueva Línea
instagramlinkedin

Televisión Canaria estrena ‘Identidades’, una serie para redescubrir el patrimonio cultural de las Islas

La producción documental, dirigida por Benito Cabrera y Raúl Pulido, se presenta este jueves en TEA Tenerife y llegará el viernes a TVCanaria y Canarias Play

Televisión Canaria presenta 'Identidades', la nueva serie sobre el patrimonio cultural del archipiélago

Televisión Canaria presenta 'Identidades', la nueva serie sobre el patrimonio cultural del archipiélago / TOMAS RODRIGUEZ

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

Televisión Canaria presenta este jueves 16 de julio, a las 19:00 horas, en TEA Tenerife Espacio de las Artes, la nueva serie documental ‘Identidades’, una producción de Multitrack que propone una mirada actual sobre la cultura, la historia y el patrimonio del Archipiélago.

El primer episodio se estrenará al día siguiente, el viernes 17 de julio, a las 22:10 horas, en Televisión Canaria y en la plataforma digital Canarias Play.

La serie invita a recorrer las huellas que han contribuido a construir la identidad de Canarias, desde una perspectiva divulgativa, contemporánea y alejada de los tópicos.

Una mirada a la cultura canaria desde nuevos lenguajes

‘Identidades’ está dirigida por Benito Cabrera, responsable de los contenidos, y por Raúl Pulido, realizador y codirector del proyecto.

La presentación correrá a cargo del propio Cabrera, junto a Elena Marrero y Luis Cabrera, dos jóvenes creadores de contenido que acercan la cultura canaria a nuevas generaciones.

“Con ‘Identidades’ proponemos descubrir la identidad canaria a través de la cultura, el paisaje, las palabras, los símbolos o la música, elementos que nos ayudan a entender quiénes somos y cómo nos relacionamos con el mundo”, explica Cabrera.

Historias, palabras, música y memoria

La serie combina investigación, entrevistas, rodajes y actuaciones musicales para descubrir algunas de las historias menos conocidas de Canarias y de sus protagonistas.

También abordará el origen de topónimos y palabras, así como los vínculos históricos del Archipiélago con otros territorios atlánticos.

Según Cabrera, se trata de una producción rodada dentro y fuera de Canarias, con la participación de jóvenes creadores de contenido que desarrollan una importante labor de divulgación en redes sociales.

Noticias relacionadas

Con este formato, ‘Identidades’ establece un diálogo entre pasado y presente, combinando el rigor divulgativo con nuevos lenguajes audiovisuales para acercar la historia y la cultura de Canarias a todos los públicos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un tinerfeño denuncia a una funcionaria por una notificación entregada a un tercero y acaba pagando 4.000 euros de costas procesales
  2. Confirmado: estos son los horarios de todas las actuaciones del Tenerife Cook Music Fest
  3. El CSIF denuncia que el Ayuntamiento de Santa Cruz usa seguridad privada en funciones de Policía Local
  4. Lo que era y lo que es: Cuesta Piedra
  5. Quevedo llega a Bajamar: un artista crea un mural en el antiguo Hotel Neptuno con la imagen del cantante de moda
  6. La Seguridad Social cambia las normas: solo podrás cobrar la ayuda anual de 1.380 euros por hijo si tienen menos de esta edad
  7. El Cook Music Fest saca a la venta 200 entradas sorpresa para ver a Don Omar tras agotarse el aforo
  8. Fraga aspira por decimoprimera vez a la Alcaldía de Adeje tras superar un preinfarto

Canarias prevé destinar 2.600 millones al nuevo Fdcan en la próxima década

Canarias prevé destinar 2.600 millones al nuevo Fdcan en la próxima década

Mogán recurre al Supremo la anulación de la tasa turística y la mantiene en vigor hasta que haya una sentencia firme

Mogán recurre al Supremo la anulación de la tasa turística y la mantiene en vigor hasta que haya una sentencia firme

Del ‘Canary Wine’ de Shakespeare a los vinos volcánicos del siglo XXI

Canarias pagará 40 euros más al día a los pacientes que acudan al médico en otras Islas

Canarias pagará 40 euros más al día a los pacientes que acudan al médico en otras Islas

Ediciones Antígona publica en septiembre el teatro de los canarios Irma Correa y Antonio Tabares

Televisión Canaria estrena ‘Identidades’, una serie para redescubrir el patrimonio cultural de las Islas

Televisión Canaria estrena ‘Identidades’, una serie para redescubrir el patrimonio cultural de las Islas

'La Gloria untado con gofio' consigue el premio de Mejor Queso de Canarias 2026: todos los quesos galardonados por islas

'La Gloria untado con gofio' consigue el premio de Mejor Queso de Canarias 2026: todos los quesos galardonados por islas

Canarias Jazz & Más encara su tercera semana con Marco Mezquida, José James y Carlos Meneses

Canarias Jazz & Más encara su tercera semana con Marco Mezquida, José James y Carlos Meneses
Tracking Pixel Contents