Televisión Canaria abre una nueva vía de financiación para proyectos audiovisuales europeos

Televisión Canaria ha abierto el segundo llamamiento de 2026 para la financiación anticipada de producciones audiovisuales europeas, una convocatoria dirigida a impulsar nuevos proyectos y reforzar el tejido audiovisual del Archipiélago.

Las bases ya pueden consultarse en la web de RTVC y las solicitudes deberán presentarse exclusivamente a través de la sede electrónica de la cadena pública. El plazo, abierto desde este lunes 13 de julio, permanecerá vigente hasta el 1 de septiembre, a las 12:00 horas.

La convocatoria está dirigida a productores audiovisuales independientes y contempla la financiación anticipada de largometrajes cinematográficos de ficción o animación, documentales cinematográficos, películas para televisión y documentales televisivos.

Podrán participar productores independientes establecidos en un Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, con sede en España, siempre que formen parte del proyecto presentado con al menos un 20% de participación.

Más peso para la producción canaria

En esta nueva convocatoria, Televisión Canaria ha reforzado la valoración de la participación canaria en los proyectos.

El director de Producción de Televisión Canaria, José Luis Loperena, explica que tradicionalmente han obtenido mayores puntuaciones las obras que contaban con directores, guionistas, actores protagonistas, directores de fotografía canarios o con una productora canaria.

Ahora, para lograr esa puntuación, la participación de la productora canaria deberá ser superior al 33%, y también se incrementa la puntuación mínima exigida en ese apartado.

Apoyo al sector audiovisual

La iniciativa forma parte del compromiso de Televisión Canaria con el desarrollo de la industria cultural de las Islas y con la creación de contenidos audiovisuales de calidad.

El jefe de Producción Ajena de Televisión Canaria, Ignacio Llobet, destaca que este tipo de convocatorias suponen “un impulso para que muchos proyectos salgan adelante” y que la financiación anticipada aporta “ese empujón que muchas veces necesitan”.

En el primer llamamiento de 2026 se recibieron 16 proyectos, de los que nueve superaron la fase de valoración cualitativa. Finalmente, la financiación se concedió a cuatro producciones: los largometrajes documentales ‘Generación 3 +65’ y ‘Milagro y Miseria’, el largometraje de ficción ‘Asesinato en Bajamar’ y el largometraje de animación ‘Gungo y los juegos cavernícolas’.

Calidad, viabilidad e impacto en Canarias

Los proyectos se seleccionarán mediante un procedimiento de concurrencia competitiva. Entre los criterios de valoración figuran la calidad artística y técnica, la viabilidad del proyecto, su impacto sobre el tejido audiovisual canario y distintos criterios sociales.

También se tendrá en cuenta la presencia de mujeres en puestos de responsabilidad, la incorporación de personas con discapacidad, la participación de direcciones noveles canarias, la implicación de productoras con residencia fiscal en las Islas y el desarrollo de estrategias digitales o transmedia asociadas a las obras.

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Las bases completas, los formularios y la documentación requerida están disponibles en la web de RTVC y en la sede electrónica de la entidad. Toda la tramitación deberá realizarse por vía telemática.