Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en TenerifeCuna del AlmaAitor SanzDrogas en TenerifeObras en AnagaVehículos eléctricos en CanariasAparcamiento guaguas en Tenerife Sur
instagramlinkedin

Salvamento Marítimo rescata a 37 migrantes de una neumática a la deriva al este de Lanzarote

Una llamada desde la precaria embarcación alertó de una avería en el motor y el helicóptero Helimer 205 la localizó este martes

Salvamento Marítimo traslada a Arrecife, en Lanzarote, a los 37 migrantes de una neumática a la deriva (14/7/2026)

Salvamento Marítimo traslada a Arrecife, en Lanzarote, a los 37 migrantes de una neumática a la deriva (14/7/2026)

Ver galería

Salvamento Marítimo traslada a Arrecife, en Lanzarote, a los 37 migrantes de una neumática a la deriva (14/7/2026) / Adriel Perdomo/Efe

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Efe

Las Palmas de Gran Canaria

Salvamento Marítimo ha rescatado la madrugada de este martes al este de Lanzarote a 37 hombres de origen magrebí que alertaron con una llamada al 112 de que iban en una neumática a la deriva después de que se averiara su motor.

La alerta fue recibida a través del 112, que informó de una llamada desde la propia embarcación indicando que su motor no funcionaba.

Un helicóptero localizó la embarcación

El helicóptero Helimer 205 de Salvamento Marítimo localizó la neumática al este de Lanzarote y permaneció en la zona hasta la llegada de la Salvamar Al Nair, que completó el rescate de los ocupantes sin incidencias.

Salvamento Marítimo traslada a Arrecife, en Lanzarote, a los 37 migrantes de una neumática a la deriva (14/7/2026)

Salvamento Marítimo traslada a Arrecife, en Lanzarote, a los 37 migrantes de una neumática a la deriva (14/7/2026) / Adriel Perdomo / EFE

Según las primeras informaciones, todos los rescatados son varones y se encontraban en aparente buen estado.

Noticias relacionadas y más

La operación fue coordinada por el Centro de Salvamento Marítimo de Las Palmas, según ha informado a EFE un portavoz de la sociedad estatal.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un tinerfeño denuncia a una funcionaria por una notificación entregada a un tercero y acaba pagando 4.000 euros de costas procesales
  2. Confirmado: estos son los horarios de todas las actuaciones del Tenerife Cook Music Fest
  3. El CSIF denuncia que el Ayuntamiento de Santa Cruz usa seguridad privada en funciones de Policía Local
  4. Lo que era y lo que es: Cuesta Piedra
  5. Quevedo llega a Bajamar: un artista crea un mural en el antiguo Hotel Neptuno con la imagen del cantante de moda
  6. La Seguridad Social cambia las normas: solo podrás cobrar la ayuda anual de 1.380 euros por hijo si tienen menos de esta edad
  7. El Cook Music Fest saca a la venta 200 entradas sorpresa para ver a Don Omar tras agotarse el aforo
  8. Fraga aspira por decimoprimera vez a la Alcaldía de Adeje tras superar un preinfarto

'La Gloria untado con gofio' logra el título de Mejor Queso de Canarias 2026: todos los quesos galardonados por islas

'La Gloria untado con gofio' logra el título de Mejor Queso de Canarias 2026: todos los quesos galardonados por islas

Mogán recurre al Supremo la anulación de la tasa turística y la mantiene en vigor hasta que haya una sentencia firme

Mogán recurre al Supremo la anulación de la tasa turística y la mantiene en vigor hasta que haya una sentencia firme

Salvamento Marítimo rescata a 37 migrantes de una neumática a la deriva al este de Lanzarote

Salvamento Marítimo rescata a 37 migrantes de una neumática a la deriva al este de Lanzarote

Televisión Canaria abre una nueva vía de financiación para proyectos audiovisuales europeos

Televisión Canaria abre una nueva vía de financiación para proyectos audiovisuales europeos

Muere el periodista y escritor grancanario José Orive a los 76 años

Muere el periodista y escritor grancanario José Orive a los 76 años

Cae un 2% la compraventa de viviendas en Canarias en mayo

Cae un 2% la compraventa de viviendas en Canarias en mayo

Terremoto en Venezuela, en directo | Aumentan a 4.561 los fallecidos y a más de 16.740 los heridos por los terremotos de Venezuela

Terremoto en Venezuela, en directo | Aumentan a 4.561 los fallecidos y a más de 16.740 los heridos por los terremotos de Venezuela

Solo uno de cada diez canarios consigue cita con su médico de cabecera en menos de 24 horas

Solo uno de cada diez canarios consigue cita con su médico de cabecera en menos de 24 horas
Tracking Pixel Contents