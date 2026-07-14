Oposiciones de Educación en Canarias: Solo el 18,6% de los aspirantes supera las pruebas para docentes de Secundaria en las Islas

Las oposiciones al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria han registrado el menor porcentaje de aprobados de los tres procesos selectivos docentes convocados este año por la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias. De hecho, de los 1.146 aspirantes calificados, solo 213 han superado la primera prueba, lo que supone un 18,6% del total, frente al 32,5% registrado en el Cuerpo de Maestros y al 51,7% en el de Música y Artes Escénicas. Para Secundaria, la convocatoria oferta 192 puestos.

En total, la Consejería convocó 944 plazas para los cuerpos de Maestros, Profesores de Enseñanza Secundaria, Escuelas Oficiales de Idiomas, Escuelas de Artes Plásticas y Diseño y Conservatorios, a las que se suman 21 que corresponden a los Sectores Singulares de Formación Profesional. La previsión era de 8.235 aspirantes a las distintas especialidades en las Islas.

Según los datos que maneja el área que dirige Poli Suárez, 1.250 aspirantes acudieron al acto de presentación del procedimiento de Secundaria y 1.062 entregaron la programación didáctica. Tras la corrección del primer ejercicio, fueron evaluados 1.146 opositores, de los que 213 obtuvieron la calificación de apto.

Los resultados presentan diferencias entre especialidades. Medios Audiovisuales registra el mayor porcentaje de aprobados, con un 48%. Le siguen Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas, con un 40%, y Soldadura, con un 36,4%. También superan el 30% Técnicas y Procedimientos de Imagen y Sonido (34,9%), y Equipos Electrónicos (32,6%).

Especialidades

En el extremo contrario se sitúan Volumen, donde solo superaron la prueba cuatro de los 48 aspirantes calificados (el 8,3%); Procesos de Producción Agraria y Español para Extranjeros (EOI), ambas con un 11% de aprobados; Procesos Diagnósticos Clínicos y Productos Ortoprotésicos, con un 12,2%; y Análisis y Química Industrial, con un 12,8%. Por volumen de opositores, Procesos de Gestión Administrativa fue la especialidad con mayor número de aspirantes calificados (247), de los que 41 superaron la primera prueba, es decir, el 16,6%.

Los datos mejoran en el Cuerpo de Maestros, que concentra la mayor oferta de empleo público de la convocatoria, con 686 plazas. De los 5.448 aspirantes puntuados, 1.770 obtuvieron la calificación de apto, lo que sitúa el porcentaje global de aprobados en el 32,5%. Al acto de presentación asistieron 6.696 aspirantes y 5.805 entregaron la programación didáctica.

Por especialidades, Música registró el mayor porcentaje de superación de esta primera prueba, con un 47,6%, seguida de Audición y Lenguaje, con un 45,6%, e Idioma Extranjero: Francés, con un 39,7%. Entre las disciplinas que concentran un mayor número de opositores figuran Educación Infantil, que contabilizó 1.961 aspirantes calificados, de los que 618 superaron el primer proceso (el 31,5%); Educación Primaria, con una suma de 443 aptos entre 1.302 aspirantes evaluados (el 34%); y Pedagogía Terapéutica, para la que se convocan 120 puestos, y ha reunido 254 aprobados de 849 aspirantes calificados, lo que se traduce en un 29,9%.

Música y Artes Escénicas

El porcentaje más elevado de aprobados corresponde al Cuerpo de Música y Artes Escénicas. En total, fueron 120 los aspirantes evaluados, si bien 62 superaron la primera prueba, un dato que se traduce en un 51,7%. Entre las especialidades, destacan Arpa, con el 100% de aprobados; Clave y Coro, ambas con un 80%; Saxofón, con un 77,8%; Piano (catedráticos), con un 66,7%; e Improvisación y Acompañamiento (catedráticos) y viola, las dos con un 60%. Por otro lado, Música de Cámara (catedráticos), obtuvo un 26,3% de aptos, y Flauta Travesera, el 33,3%.

"Los resultados son muy similares a los de la convocatoria anterior. En general, el número de aprobados no es muy elevado, pero esperamos cubrir la mayoría de las plazas", manifiesta Mónica Ramírez, directora general de Personal y Formación del Profesorado, que además recuerda que en el procedimiento de 2025 quedaron algunos puestos desiertos.

Por esta razón, y con el fin de estabilizar al profesorado, defiende la necesidad de seguir convocando procedimientos selectivos. "Jubilamos a una media de unos 1.000 docentes al año, y es muy importante reponer esas plazas. Ya lo hacemos con interinos, pero también es fundamental convocar los procedimientos en el plazo de los tres años que marca el Estatuto Básico del Empleado Público", agrega.

Modelo "limitado"

Para Ramírez, los resultados responden también a las limitaciones del actual modelo de acceso a la función pública docente. "Este sistema no es el más correcto para seleccionar al personal que se va a enfrentar a un grupo de alumnos en un aula. El sistema es eminentemente memorístico y, además, eliminatorio", sostiene. De ahí que abogue por la implantación de un nuevo modelo que responda mejor a las exigencias actuales.

La directora general de Personal y Formación del Profesorado admite que la Consejería de Educación tiene dificultades para incorporar docentes en determinadas especialidades, sobre todo en aquellas que requieren una titulación en ingeniería. ¿El motivo? La elevada demanda que existe de estos perfiles en el sector privado.

Para paliar esta situación, el departamento mantiene abiertas de forma permanente las listas de empleo en esas especialidades e, incluso, en algunos casos ha recurrido a nombramientos sin exigir el Máster en Formación del Profesorado, una posibilidad prevista en la normativa.

Por su parte, la presidenta del tribunal número 1 de Pedagogía Terapéutica en Gran Canaria, Patricia Herrera, valora de forma positiva los resultados obtenidos en esta especialidad, al reunir un 29,9% de aptos en la primera prueba. “Hay casi un tercio de aprobados", subraya la profesional, quien precisa que la segunda fase del proceso "aún se encuentra en fase provisional" y, una vez concluya, se cubrirán todas las plazas ofertadas, que suman 120. “Hay unas 47 personas que se quedarán aprobadas sin plaza”, detalla.

Etapas del proceso

Tal y como indica la presidenta de este tribunal, la fase de oposición se divide en dos pruebas. La primera consiste en un examen escrito, que a su vez se divide en el desarrollo de un tema y la resolución de un supuesto práctico. Solo quienes supera la primera prueba pueden acceder a la segunda, que contempla una exposición oral.

Ahora bien, ¿cuáles son los errores más frecuentes entre quienes no superan el primer ejercicio? Según indica, uno de ellos es no estudiar todo el temario, mientras que en el supuesto práctico, el principal fallo es no demostrar las habilidades necesarias para la capacitación profesional. No obstante, Herrera destaca también la importancia de dominar la normativa y el supuesto elegido. "El aspirante decide qué supuesto práctico realizar y tiene que haber un dominio del tema que haya elegido", recalca.

Por lo que respecta a la evaluación, la presidenta asegura que los tribunales trabajan de forma objetiva con rúbricas comunes, que además son públicas y están disponibles en el Portal del Aspirante antes de la celebración de la prueba. "Trabajamos para mejorar la transparencia y para que los criterios sean homogéneos", sostiene.

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Entre las novedades de este año, resalta que en esta convocatoria los opositores tienen la posibilidad de disponer de una copia de sus ejercicios escritos tras la lectura pública y, si no están conformes con la calificación obtenida, pueden visualizar el examen junto al tribunal para conocer los aspectos susceptibles de mejora.