Muere el periodista y escritor grancanario José Orive a los 76 años

El sector de la cultura en Canarias está de luto: José Orive, periodista, escritor y gestor cultural, intensamente comprometido con el cuidado y divulgación del sector en las islas, ha fallecido este lunes 13 de julio, a los 76 años. Su marcha deja una huella imborrable en la memoria cultural isleña, que abordó desde distintos medios de comunicación en relación a distintas disciplinas culturales, con especial hincapié en la música.

José Orive (Las Palmas de Gran Canaria, 1950 - 2026) se licenció en Filosofía y Letras, especialidad de Geografía y Historia por la Universidad de La Laguna (ULL) y compaginó su vida profesional entre el periodismo y la gestión cultural. Como periodista trabajó como colaborador desde 1970 en distintos periódicos de las islas, fundamentalmente, en LA PROVINCIA y Canarias7, así como en revistas especializadas dentro y fuera de las Islas. Se inició en Radio Popular de Tenerife como realizador, redactor y locutor del programa universitario Palestra (La Laguna, 1970-1) para posteriormente ser requerido por Radio Popular de Las Palmas (COPE) como responsable de la puesta en marcha y de la realización de programas musicales de la Frecuencia Modelada (1973-5), y luego como redactor y locutor de informativos y realizador-presentador de programas culturales, musicales y de opinión en la Onda Media de dicha emisora (1976-1984). También ha colaborado en varias emisoras de radio y en televisión en el ámbito de la cultura en general, especialmente, en los campos del teatro y la música, y desde 2019 colaboraba en radio Guiniguada. Además, Orive desarrolló una destacada labor periodística en gabinetes de prensa en eventos de proyección como el Festival Internacional Canarias Jazz & Más Heineken o la gala de entrega de los Premios Max de las artes Escénicas de la SGAE en el Teatro Cuyás (2009). Como técnico de gestión trabajó para el gobierno de Canarias en SOCAEM –actualmente Instituto Canario de Desarrollo Cultural– en el Área de Artes Escénicas entre 1985 y 2006, donde desempeñó distintas responsabilidades.

Distintas disciplinas culturales

A lo largo de su trayectoria ha participado con ponencias y debates en encuentros, festivales y mesas redondas. En 2002, el Ministerio de Fomento le encargó el informe para la rehabilitación del Teatro Pérez Galdós de Las Palmas de Gran Canaria, toda vez que ha sido autor del prólogo del libro de José Manuel Abreu La canción en Canarias. Diez años de canción. 1968- 1978, (Centro de la Cultura Popular Canaria, 1988), participando junto a otros autores en la publicación La canción popular y su difusión. Apuntes sobre canción popular (Cabildo de Gran Canaria, 1991) y José María Suárez, Teclados Fritos, aventuras y desventuras de una banda de Rock and Roll (2009).

En el terreno del teatro es donde más ha incidido su presencia tanto como actor, director, autor, gestor e investigador, desde los inicios del teatro independiente en Canarias. Entre sus títulos destacan El Cuyás. Memoria de un espacio escénico singular, editado por el Cabildo de Gran Canaria (2010), y ese mismo año estrenó, como lectura dramatizada a cargo de alumnos de la Escuela de Actores de Canarias, el texto teatral El Andén.

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En cuanto a su poesía, sus inicios se retrotraen al Aula Magna de la Universidad de La Laguna en 1970 junto a otros jóvenes poetas de las islas como Carlos Pinto Trujillo, Luis León Barreto, Raúl Marcos Ruíz, Agustín Millares Cantero, José Miguel Junco y Andrés Doreste Zamora. Igualmente ha publicado el microrrelato En alas de un libro (Diversidad Literaria, Madrid, 2018) y, posteriormente, el poemario En la Cúpula del Aire (Hamalgama-Cyberpress editorial, 2024). Su más reciente publicación, es la novela negra Turno de Noche (Mercurio editorial 2025).

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas