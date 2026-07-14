La Gomera convierte Valle Gran Rey en escaparate del talento local con la segunda edición de 'La Gomera, Moda y Magia'

a Gomera volverá a situar la moda como protagonista con la celebración de la segunda edición de 'La Gomera, Moda y Magia', una iniciativa impulsada por el Cabildo insular que reunirá el próximo 25 de julio, a partir de las 20.00 horas, a más de una quincena de diseñadores en el Puerto de Vueltas, en Valle Gran Rey.

El desfile, de acceso libre hasta completar aforo, servirá para presentar las colecciones de la próxima temporada de firmas y creadores que han participado durante los últimos meses en este programa de impulso al sector textil y creativo de la isla.

La principal novedad de esta edición será la puesta en marcha de 'La Gomera, Moda y Comercio', una iniciativa desarrollada junto a la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife que permitirá que las prendas exhibidas en la pasarela puedan adquirirse posteriormente en establecimientos de la isla. Una docena de comercios actuarán como puntos de venta permanentes de las colecciones, reforzando la conexión entre diseñadores, empresas y consumidores y favoreciendo la comercialización del producto local.

El evento contará además con Tenerife Moda como isla invitada, con la participación de la firma Arena Negra Swimwear y del diseñador Yusef Perdomo, finalista del Certamen de Jóvenes Diseñadores de Tenerife Moda.

Sobre la pasarela desfilarán también creadores gomeros como Ananas Wear, FILST, Puro Pellejo, Zapatita, Sonia Medina Upcycling, My Celium, Alma Libre, Alhaja Art Couture o Matices by Deniz Passoti, entre otros.

Noticias relacionadas

Con una pasarela de 30 metros instalada junto al muelle de Vueltas y el paisaje costero como escenario, la cita reafirma su apuesta por una moda sostenible, el talento local y la diversificación económica a través de la creatividad y el diseño.