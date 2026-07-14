El Gobierno canario destina 9,5 millones a impulsar el empleo entre jóvenes titulados

El Gobierno de Canarias ha activado una nueva convocatoria del programa Nuevas Oportunidades de Empleo (NOE), dotada con 9,5 millones de euros, para facilitar la incorporación al mercado laboral de personas desempleadas que hayan obtenido recientemente una titulación universitaria o un título de Formación Profesional de grado medio o superior.

La iniciativa, gestionada por el Servicio Canario de Empleo (SCE) y cofinanciada por el Fondo Social Europeo Plus, permitirá la contratación de los participantes mediante contratos formativos destinados a la obtención de práctica profesional. Los beneficiarios serán seleccionados entre las personas inscritas como demandantes de empleo en Canarias. La convocatoria establece que al menos el 50% de los participantes deberán ser menores de 30 años con alta en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil y que, como mínimo, la mitad de las personas contratadas deberán ser mujeres.

Sin experiencia

El programa dará prioridad además a quienes no cuenten con experiencia laboral, con el objetivo de facilitar el acceso al primer empleo y la adquisición de experiencia vinculada a la formación obtenida. La gestión de las contrataciones corresponderá a los cabildos insulares y a entidades públicas dependientes de estas administraciones.

La consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, reconoció esta mañana que el acceso al primer empleo continúa siendo uno de los principales retos para muchos jóvenes y defendió que el programa permite aplicar en el entorno laboral los conocimientos adquiridos durante la etapa formativa. De León vinculó esta actuación con la evolución reciente de los datos de desempleo juvenil en Canarias. Según indicó, el Archipiélago registró en junio el menor número de personas menores de 25 años inscritas como desempleadas en el Servicio Canario de Empleo, con 7.266 personas.

La consejera defendió que las medidas de apoyo a la contratación y a la cualificación están contribuyendo a mejorar los indicadores laborales, aunque consideró necesario mantener estas políticas para ampliar las oportunidades de acceso al empleo. Desde el Gobierno autonómico recordaron que la evolución coincide con los niveles más bajos de paro registrado desde diciembre de 2007 y con el mejor dato de desempleo de larga duración desde enero de 2009.

El plazo para presentar las solicitudes al programa será de un mes desde la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), realizada el pasado 10 de julio.