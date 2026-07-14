Ediciones Antígona publica en septiembre el teatro de los canarios Irma Correa y Antonio Tabares

Ediciones Antígona, una de las editoriales de teatro en lengua castellana más prestigiosas, publicará a partir de septiembre las obras de la dramaturga grancanaria Irma Correa y del palmero Antonio Tabares, dos de las voces más representativas de la escritura teatral canaria contemporánea.

De Irma Correa, el sello publicará Friday, un texto galardonado en 2010 con el premio SGAE de Teatro. La obra, basada en hechos reales, narra la historia de un niño nigeriano que trata de llegar a Europa para cumplir su sueño: ser como Messi. Junto a tres amigos, embarca en el hueco del eje del timón de un gran petrolero rumbo a Canarias y llega hasta allí sorteando el tráfico de personas y todo tipo de peligros. Es el segundo título de Correa publicado por Antígona, tras Ulloa, inspirada en Los pazos de Ulloa, de Emilia Pardo Bazán.

Entre los primeros títulos de Tabares figura La punta del iceberg, que aborda el deterioro de las relaciones humanas en un entorno laboral competitivo y hostil, a través de la investigación que emprende la directiva de una multinacional sacudida por el suicidio de tres de sus empleados. El texto, galardonado en 2011 con el Premio Iberoamericano Tirso de Molina y el premio Réplica, y finalista del Premio Max, se ha estrenado en Canarias, Madrid (Teatro de la Abadía), Venezuela, Rumanía -en dos montajes distintos- y Eslovenia, y ha sido traducido al inglés, francés, rumano e italiano. También ha sido llevado al cine, bajo la dirección de David Cánovas.

Antología PAU 2027

Friday y La punta del iceberg figuran además en la Antología Literaria de la PAU 2027, por lo que ambos textos podrán estudiarse el próximo curso en segundo de Bachillerato, en la asignatura de Literatura. Para facilitar su adquisición por parte de la comunidad educativa, Ediciones Antígona habilitará en los próximos días, en su página web, la reserva de ejemplares.

La editorial prepara además otros títulos de ambos autores. De Irma Correa llegará una doble edición con dos obras de carácter histórico: Los Nocturnos, sobre la historia de amor entre Frederic Chopin y George Sand -estrenada en el Teatro Español de Madrid con gran acogida de público-, y El viejo, el joven y el mar, que le valió a Correa una nominación a Mejor Autoría en los Premios Helen Hayes de Washington, siendo el primer texto en castellano nominado a estos premios. La obra recrea el destierro de Miguel de Unamuno en Fuerteventura y su relación con un joven pescador que sueña con capturar a Moby Dick, en una oda a la literatura y a la libertad de pensamiento.

El segundo título de Tabares en publicarse será Libros cruzados, dentro de la colección Malpaís, línea editorial impulsada por el Auditorio de Tenerife junto con Ediciones Antígona y centrada en textos dramatúrgicos, ópera, música y artes escénicas. Estrenada el pasado año por la compañía Delirium Teatro, la obra -que aún puede verse en los teatros del Archipiélago- tuvo en 2026 su estreno internacional en la isla griega de Samos. En ella, tres mujeres replantean su vida a raíz de la lectura de Anna Karenina, de Tolstói.

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Fundada en 2006 por Isaac Juncos y Conchita Piña, Ediciones Antígona está especializada en texto teatral contemporáneo, crítica teatral y filosofía, con el objetivo de difundir la autoría, apoyar las dramaturgias emergentes y proyectar las carreras literarias de autores y autoras como Alberto Conejero, Alfredo Sanzol, María Goiricelaya, Lucía Miranda, Juan Carlos Rubio, Carolina África o Guillem Clua, y los canarios Jose Padilla y QY Bazo.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas