El coronel Ruiz Centeno ya pilota los cielos canarios

El Acuartelamiento Aéreo Las Palmas ha sido escenario este martes de la toma de posesión del coronel Juan José Ruiz Centeno como jefe de la Agrupación del Cuartel General del Mando Aéreo de Canarias (Acgmacan) y Acuartelamiento Aéreo Las Palmas. Releva en el puesto a su homólogo Carlos Forcano Forés, quien ostentaba dichas jefaturas desde abril de 2023.

El general Vidal pasa revista. / LP / DLP

Al evento, presidido por el general jefe del Mando Aéreo de Canarias, Francisco Javier Vidal Fernández, asistieron numerosas autoridades civiles y militares, como la subdelegada del Gobierno en Las Palmas, María Teresa Mayans, y el consejero de Hacienda y Emergencias del Cabildo de Gran Canaria, Pedro Justo; varios representantes del cuerpo consular acreditado en Las Palmas; militares de las distintas unidades ubicadas en el Archipiélago; miembros de las fuerzas y cuerpos de la seguridad del Estado, así como familiares y amigos.

Orgullo

En su discurso, Juan José Ruiz Centeno expresó el orgullo que supone asumir el mando de una unidad que conoce, aprecia "y que se caracteriza por algo tremendamente importante" para él: "su razón de ser como unidad que sirve y apoya a los demás".

El coronel Centeno subrayó que la Agrupación del Cgmacan solo tiene sentido si se entiende como un equipo, sustentado en fuertes valores humanos y comprometido con la misión de servir a España mediante el apoyo constante a todas las unidades del Ejército del Aire y del Espacio ubicadas en Canarias.

El coronel Centeno, durante su discurso. / LP / DLP

Destacó también el espíritu de sacrificio que se requiere para llevar a cabo con éxito la labor. Si bien no siempre es visible, el esfuerzo y los resultados que de él se derivan resultan profundamente satisfactorios.