Canarias prevé destinar 2.600 millones al nuevo Fdcan en la próxima década

El Gobierno de Canarias y la Federación Canaria de Municipios (Fecam) avanzaron este martes en el rediseño del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan) para el periodo 2027-2037, un proceso que incorporará la vivienda y las infraestructuras sociosanitarias como nuevas prioridades de inversión y que también revisará el modelo de gobernanza para dar un mayor protagonismo a los ayuntamientos, como venían reclamando desde hace meses.

Tras reunirse con el comité ejecutivo de la Fecam, el presidente canario, Fernando Clavijo, aseguró que el nuevo modelo mantendrá la colaboración entre Gobierno, cabildos y municipios, pero reforzará la participación de estos últimos en la toma de decisiones. "La gobernanza de ayuntamientos, cabildos y Gobierno tiene que ser real y efectiva" y la voz de los municipios "tiene que quedar reflejada", afirmó.

El Ejecutivo prevé mantener un volumen de inversión similar al del anterior programa, con una aportación anual de unos 160 millones de euros por parte del Gobierno autonómico, a la que se sumarán las contribuciones de los cabildos. En conjunto, el nuevo Fdcan movilizaría alrededor de 2.600 millones de euros durante la próxima década, una cantidad que podría aumentar si mejora la financiación autonómica.

Se aboga por la cogobernanza

La reforma del fondo responde también a una petición de la Fecam, que había solicitado participar en la definición del nuevo marco de financiación y del reparto de los recursos. Los municipios defienden que, como cotitulares del Fdcan, deben intervenir en las decisiones sobre las inversiones y reclaman que esa participación quede reflejada en el decreto que regulará el fondo.

En ese sentido, la presidenta de la Fecam, Mari Brito, planteó que los ayuntamientos puedan decidir, de forma pactada con los cabildos, el destino del 40% de los fondos de libre programación en cada isla. Además, pidió que, si ese consenso no fuera posible, el decreto garantice que esa financiación llegue igualmente a los municipios. "Aspiramos a que exista un pacto real entre cada cabildo y sus ayuntamientos, pero si no fuera posible queremos que en el texto haya una garantía por escrito de que va a llegar financiación a todos los municipios", sostuvo.

Brito defendió que el nuevo modelo tome como referencia la experiencia de islas como La Palma, La Gomera o Gran Canaria, donde la planificación de las inversiones se acordó entre cabildos y ayuntamientos, frente a otros territorios en los que, según expuso, los municipios no tuvieron el mismo grado de participación en la ejecución del fondo.

Clavijo evitó pronunciarse sobre el porcentaje planteado por la Fecam, aunque sí respaldó reforzar la cogobernanza del fondo. "La gobernanza de ayuntamientos, cabildos y Gobierno tiene que ser real y efectiva", afirmó, al tiempo que defendió que los municipios tengan "voz y voto" en las actuaciones que afecten a sus territorios.

El presidente insistió, no obstante, en mantener el modelo de programas concertados entre cabildos y ayuntamientos, al considerar que permite incrementar la capacidad inversora gracias a la aportación económica de las corporaciones insulares. Recordó además que los municipios que decidan no adherirse a esos acuerdos podrán seguir recibiendo financiación, como ya ocurrió en el anterior Fdcan con varios ayuntamientos de Gran Canaria.