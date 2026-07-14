Del ‘Canary Wine’ de Shakespeare a los vinos volcánicos del siglo XXI

Hubo un tiempo en que los vinos de Canarias viajaban en barco hacia las mesas de las cortes europeas. Eran tandramaturgo inglés William Shakespeare los inmortalizó en varias de sus obras bajo el nombre de Canary Wine, convirtiéndolos en sinónimo de excelencia y prestigio. Más de cuatro siglos después, los vinos del Archipiélago vuelven a despertar el interés internacional gracias a un patrimonio vitivinícola único en el mundo: variedades autóctonas, viñas prefiloxéricas, suelos volcánicos y una forma de cultivar la tierra que ha sobrevivido generación tras generación.

Sobre ese legado, que trasciende la gastronomía para convertirse en una expresión de la identidad de las Islas, reflexionará Carmen Gloria Ferrera Tejera, responsable de Bodegas Ferrera de Arafo de Tenerife, durante la conferencia y cata 'El vino: herencia, amor y paciencia', que tendrá lugar el día 15 de julio, a las 19:00 horas, dentro del XIII Campus de Etnografía y Folclore de la ULPGC, una de las actividades académicas que integran la programación del XXXI Festival Internacional de Folclore Villa de Ingenio.

Para Ferrera, el vino no puede entenderse únicamente como un alimento o un producto de consumo. Es un legado cultural que resume la relación del ser humano con la tierra. “El vino es probablemente una de las mejores formas de entender el paso del tiempo. La herencia porque somos depositarios del trabajo y del conocimiento de quienes nos precedieron. El amor porque nadie dedica una vida a un viñedo si no siente una auténtica pasión por la tierra. Y la paciencia porque la naturaleza tiene sus propios ritmos y el vino nos enseña que las prisas nunca dan buenos resultados".

Carmen Gloria Ferrera en la bodega situada en Arafo / E. D.

En Canarias, explica, esas tres palabras adquieren un significado aún más profundo. "Cultivamos viñas centenarias en terrenos difíciles, conservamos variedades únicas y mantenemos un paisaje agrícola que forma parte de nuestra identidad".

Prestigio histórico

Durante siglos, el vino fue una de las grandes cartas de presentación de Canarias. Hoy, después de años de trabajo silencioso, los vinos isleños vuelven a situarse entre los más singulares del panorama internacional. "Creo que estamos recuperando ese prestigio histórico. Durante mucho tiempo nuestros vinos fueron unos grandes desconocidos fuera de las Islas, pero hoy ocurre justo lo contrario. Cada vez reciben más reconocimientos internacionales y despiertan más interés entre sumilleres, restaurantes y consumidores. El reto ya no es demostrar que hacemos grandes vinos. Eso ya está demostrado. El verdadero desafío es seguir contando nuestra historia para que el mundo conozca el enorme patrimonio vitivinícola que tiene Canarias", apunta.

Sin embargo, insiste en que el éxito no pasa por competir con otras regiones vinícolas. "No creo que debamos parecernos a nadie. Nuestra fortaleza es precisamente ser diferentes. Tenemos variedades autóctonas que prácticamente no existen en otro lugar del mundo, viñas prefiloxéricas, suelos volcánicos y una enorme diversidad de microclimas. Canarias juega su propia liga.", recalca la bodeguera tinerfeña.

Saga familiar

Carmen Gloria Ferrera continúa la saga matriarcal que ha manejado las riendas de Bodegas Ferrera desde su fundación, y cuyos viñedos se extienden por el paisaje protegido de Siete Lomas, en el Valle de Güímar. Su abuela y su madre no se doblegaron al machismo que impedía a las mujeres relacionarse con el mundo del vino. Ella ha logrado colocar a su bodega como un referente de la isla y los vinos canarios, sobre todo sus blancos secos y afrutados, incluso un dulce con las uvas que se salvaron de un gran incendio. A pesar del reconocimiento internacional, Ferrera considera que todavía queda un trabajo importante dentro del propio Archipiélago. "Muchas veces valoramos más lo que viene de fuera que lo que tenemos al lado. Sin embargo, Canarias posee uno de los patrimonios vitivinícolas más singulares del mundo. Nuestras variedades, nuestros suelos volcánicos y nuestras viñas antiguas son un legado que debemos proteger y del que debemos sentirnos orgullosos", matiza.

Varias personas con copas de vino. / David Zorrakino - Europa Press

Tradicionalmente, el consumidor canario ha estado más asociado a la cerveza que al vino, aunque la tendencia empieza a cambiar. Cada vez hay más personas interesadas en conocer el origen de los alimentos, consumir productos locales y vivir experiencias alrededor del vino. Especialmente entre los jóvenes existe mucha curiosidad cuando se les acerca el vino de una forma sencilla y sin elitismos. Pero, en su opinión, consumir vino no significa necesariamente conocerlo. "No basta con beber vino; también es importante conocer quién lo produce, cómo se cultiva la viña, qué supone mantener ese paisaje y qué historia hay detrás de cada botella. Cuando uno conoce todo eso, deja de comprar simplemente un vino y empieza a valorar un territorio", afirma.

En Bodegas Ferrera hace tiempo que entendieron que el futuro del sector no depende únicamente de elaborar buenos vinos. "Hoy una botella ya no es solo un producto. La gente quiere conocer a las personas que hay detrás, caminar por el viñedo, entender cómo se trabaja la tierra y llevarse un recuerdo. Nosotros intentamos que quien nos visite no solo pruebe un vino, sino que viva una experiencia y comprenda el enorme esfuerzo que hay detrás de cada copa", añade.

A ese desafío se suma otro que preocupa especialmente al sector: el relevo generacional. "Trabajar en el campo exige esfuerzo, formación y mucha dedicación. Si queremos que haya relevo generacional debemos conseguir que los jóvenes vean que vivir de la agricultura puede ser un proyecto digno, innovador y con futuro. También necesitamos que la sociedad valore mucho más el trabajo de nuestros agricultores. Afortunadamente, en mi caso, el relevo está garantizado", asegura.

Beber también es conservar la memoria

Dentro del Campus de Etnografía y Folclore, la conferencia propone mirar el vino desde una perspectiva poco habitual: como un patrimonio cultural que habla de la historia de Canarias con la misma intensidad que la música popular, la artesanía o las tradiciones. "El vino forma parte de nuestra historia desde hace siglos. Ha estado presente en nuestra economía, en nuestras fiestas, en nuestra gastronomía y en nuestra relación con el mundo. Hablar del vino canario es hablar también del paisaje, de la música, de la artesanía y de la forma de entender la vida de nuestras islas".

Y quizá esa idea queda resumida en la invitación con la que Carmen Gloria Ferrera recibe a quienes prueban por primera vez un vino canario: "Antes de beber, cierre los ojos un instante. Lo que tiene en la copa no es solo vino. Es tierra volcánica, viento alisio, sol, esfuerzo, historia y el trabajo de muchas generaciones de familias que nunca dejaron de creer en esta tierra. Después del primer sorbo entenderá por qué el vino canario emociona tanto como sorprende".

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas