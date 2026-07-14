Canarias Jazz & Más encara su tercera semana con Marco Mezquida, José James y Carlos Meneses

El 35º Festival Internacional Canarias Jazz & Más afronta su tercera semana de programación con una agenda diversa de conciertos y actividades paralelas en Gran Canaria y Tenerife.

Entre los protagonistas de los próximos días figuran Marco Mezquida Trío, José James & Celia Kameni con el proyecto ‘Marvin Gaye’s I Want You’, y el contrabajista canario Carlos Meneses, que presentará su álbum [Collabs].

La música en directo se combinará además con dos espacios de reflexión conducidos por el director del festival, Miguel Ramírez. El primero será una charla sobre los 35 años del Canarias Jazz & Más, este miércoles 15 de julio, a las 18:30 horas, en la Casa de Colón. El segundo estará dedicado al jazz en Europa y contará con periodistas internacionales en el Teatro Leal y el Teatro Pérez Galdós.

Marco Mezquida Trío presenta ‘TÁCTIL’

La programación musical se activa este miércoles con el concierto de Marco Mezquida Trío en el Espacio La Granja, en Santa Cruz de Tenerife, a las 20:00 horas. El jueves actuará en El Rincón del Jazz del Auditorio Alfredo Kraus, en Las Palmas de Gran Canaria.

El pianista y compositor menorquín, cuya música transita entre el jazz, la clásica, la improvisación libre, el flamenco, el folclore, la música contemporánea y el pop, estará acompañado por Martin Meléndez al chelo y Aleix Tobias a la batería y percusión.

El trío presentará TÁCTIL, su último trabajo discográfico, un álbum que prolonga la línea abierta con Ravel’s Dreams, Talismán y Letter to Milos, y en el que la sensibilidad, el tacto y la vida se convierten en materia musical.

Una mirada a los 35 años del festival

En Gran Canaria, la jornada del miércoles 15 tendrá como punto de encuentro la Casa de Colón, donde a las 18:30 horas se celebrará la charla ‘35 años de Festival’.

Miguel Ramírez repasará la historia del Canarias Jazz & Más desde sus inicios en la primavera de 1992 en Las Palmas de Gran Canaria hasta su consolidación como una de las citas más respetadas del circuito nacional y europeo.

En la charla participarán también Alberto Hernández Sicilia, productor del festival; Tato Bethencourt, programador y figura clave en la trayectoria del evento desde el Teatro Pérez Galdós; Míchel Jorge Millares, periodista y antiguo responsable de comunicación del festival; y Nacho González, fotógrafo del festival en Gran Canaria.

El encuentro abordará los orígenes del proyecto, su crecimiento en el ámbito archipielágico, las crisis económicas y sanitarias que ha superado, y algunas de las anécdotas protagonizadas por artistas que han pasado por sus escenarios.

Carlos Meneses lleva [Collabs] a la Casa de Colón

Tras la charla, la Casa de Colón acogerá a las 20:00 horas el concierto de Carlos Meneses, contrabajista, compositor y productor de jazz canario.

Meneses presentará [Collabs], un disco colaborativo autoproducido que fue reconocido como Mejor Disco de Jazz en los Premios Canarios de la Música 2025.

El proyecto, concebido como un viaje musical basado en la colaboración y el intercambio artístico, parte de Canarias como referencia cultural y reúne composiciones originales que dialogan con distintas sonoridades del jazz contemporáneo.

Sobre el escenario estarán Marcos Pulido a la trompeta, Daniel González a la batería, Yul Ballesteros a la guitarra y Carlos Meneses al contrabajo.

El jazz en Europa, a debate

El jueves 16 de julio, el festival celebrará en el Teatro Leal de La Laguna la primera de las dos charlas ‘Jazz en Europa’, a las 18:30 horas, con entrada gratuita hasta completar aforo.

La segunda tendrá lugar el viernes 17 de julio, también a las 18:30 horas, en el Teatro Pérez Galdós de Las Palmas de Gran Canaria.

Ambas estarán moderadas por Miguel Ramírez y contarán con cinco periodistas internacionales que cubrirán el festival para distintos medios: Larry Pryce, Nuno Catarino, Rosarita Crisafi, Christoph Giese y Maria Zimny.

Los participantes analizarán la situación actual del jazz en Europa desde su experiencia profesional, con atención a las nuevas corrientes, proyectos, festivales y circuitos del género.

José James y Celia Kameni homenajean a Marvin Gaye

La semana tendrá uno de sus grandes momentos con José James & Celia Kameni y su proyecto ‘Marvin Gaye’s I Want You’, que podrá verse el jueves 16 en el Teatro Leal de La Laguna y el viernes 17 en el Teatro Pérez Galdós, ambos días a las 20:00 horas.

El vocalista estadounidense José James, una de las voces internacionales del jazz y el soul, rinde homenaje al álbum I Want You, de Marvin Gaye, coincidiendo con el 50º aniversario de este clásico del R&B con influencias de jazz.

Publicado en 1976 y escrito y producido por Leon Ware para Motown Records, el disco marcó a generaciones de artistas, desde Prince y D’Angelo hasta Mary J. Blige, Sade o Kendrick Lamar.

James estará acompañado por Célia Kameni, cantante de gran versatilidad capaz de moverse entre el swing, el soul y la canción francesa, además de una banda integrada por Marcus Machado, Big Yuki, Parker McAllister y Jharis Yokley.

Programa de la semana

En Tenerife, el miércoles 15 actuará Marco Mezquida Trío en el Espacio La Granja, en Santa Cruz de Tenerife, a las 20:00 horas. El jueves 16, el Teatro Leal de La Laguna acogerá la charla ‘Jazz en Europa’ a las 18:30 horas y, a las 20:00 horas, el concierto de José James & Celia Kameni.

En Gran Canaria, el miércoles 15 se celebrará en la Casa de Colón la charla ‘35 años de Festival’ a las 18:30 horas y el concierto de Carlos Meneses [Collabs] a las 20:00 horas. El jueves 16, Marco Mezquida Trío actuará en El Rincón del Jazz del Auditorio Alfredo Kraus, también a las 20:00 horas.

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La programación continuará el viernes 17 en el Teatro Pérez Galdós con la charla ‘Jazz en Europa’, a las 18:30 horas, y el concierto de José James & Celia Kameni, a las 20:00 horas.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas